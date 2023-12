Republika Srpska obustavlja dotok plina Sarajevu?

Ako se ne potpiše novi ugovor o transportu, Sarajevo od 1. siječnja ostaje bez plina, vijest je koja je u petak (29.12.) uznemirila mnoge stanovnike glavnog grada Bosne i Hercegovine (BiH). Tu informaciju je za Klix.ba potvrdio direktor kompanije „Sarajevo gas“ iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek.

On podsjeća da se svake godine obnavlja ugovor o transportu plina i da su nadležnu kompaniju za distribuciju plina u Federaciji BiH „Energoinvest" pozvali da se sastavi trogodišnji ugovor.

„Oni to nisu htjeli, pa smo ih još u listopadu pozvali da na vrijeme uđemo u pregovore o novom ugovoru radi nove cijene. Tek prije desetak dana organiziran je prvi sastanak gdje smo pokazali i dokazali zašto je došlo do povećanja cijene. Oni to nisu prihvatili i evo sada dolazimo u situaciju da nemamo ugovor", rekao je Elek.

Iz Energoinvesta, navodno, nisu prihvatili povećanje cijene transporta s 11,2 na 14,2 posto. „Nije mi jasno zašto. Mi ne možemo transportirati plin bez ugovora. Tako da ćemo prekinuti isporuku dok ne bude potpisan novi ugovor. U Energoinvestu se ponašaju prilično opušteno", dodao je Elek.

Zavrtanje ventila 1. siječnja?

Također je rečeno da su o problemu upoznate sve kompanije u Federaciji BiH koje se bave transportom, odnosno distribucijom ovog energenta – Energoinvest, BH-Gas, Gas Promet i Sarajevogas. Najavljeno je da će dotok plina, ako ugovor ne bude potpisan, biti prekinut 1. siječnja na magistralnom plinovodu u vlasništvu Sarajevogasa iz Istočnog Sarajeva (RS).

Elek pojašnjava da je do nove cijene transporta plina došlo zbog radova na nekoliko projekata „poput velike plinske stanice". „Sve to ulazi u novu cijenu transporta", dodao je Elek.

Nakon informacija iz Istočnog Sarajeva da će od 1. siječnja 2024. godine biti prekinut transport plina prema Sarajevu, iz Energoinvesta su poručili da se radi o „jednostranim ultimativnim i financijski potpuno nerealnim zahtjevima" transportera prirodnog plina iz RS-a „Sarajevogas" a.d. Istočno Sarajevo.

Iz Energoinvesta navode da su dobili pismenu „prijetnju jednostranog zatvaranja ventila i onemogućavanje transporta plina Kantonu Sarajevo". Također, tvrde da ni nadležni regulator gasa iz RS-a nije odobrio zahtjev iz Istočnog Sarajeva za povećanje cijene niti je dao svoju suglasnost.

Upravna zgrada Energoinvesta Foto: DW/S. Huseinovic

Podsjećanje na „ratne prijetnje“

Energoinvest, kako se navodi u priopćenju, takve uvijete potkrijepljene već poznatom „ratnom prijetnjom" o zatvaranju ventila nije mogao prihvatiti. To bi, kako se obrazlaže, uzrokovalo „lančano“ i „enormno“ povećanje cijena transporta plina od strane drugih transportera u (Federaciji) BiH.

Iz Energoinvesta tvrde da je transporter „Sarajevogas" odbio poziv na dogovor i prijetnju zatvaranja ventila pismeno potvrdio, pa su iz ove kompanije upoznali nadležne u Vladi Federacije BiH o novonastalom problemu. U međuvremenu je rečeno i da alternativni načini grijanja ne bi podmirili potrebe mnogih stanovnika Sarajeva.

Da se građani Sarajeva svake godine suočavaju s jednostranim i ultimativnim, ali i potpuno financijski nerealnim zahtjevima transportera prirodnog plina iz RS-a „Sarajevogas Istočno Sarajevo", za DW je potvrdila i politologinja Elma Karišik.

„Naravno da prijetnje zavrtanjem plina zabrinjavaju građane pogotovo što smo svjesni činjenice da će se pri ovoj temperaturi alternativnim gorivom moći grijati nekih 15 do 20 dana, s tim što se nekih 15 posto kupaca ne može grijati tako", kaže Karišik. Ona podsjeća da se mnogi građani Sarajeva još uvijek sjećaju „dugih i hladnih ratnih zima“ koje su jedva preživljavali dok su im Karadžićevi Srbi „redovno zavrtali plin, struju i vodu“.

Gorko sjećanje na ratne dana kada je srpska strana zavrtala ventile Foto: DW

Potrebna regulacija na razini države BiH

Treba biti pošten, dodaje Elma Karišik, da ni poruke sarajevskih kantonalnih vlasti da „ne paničimo svi zajedno“ ne ohrabruju. „Ove prijetnje zavrtanjem plina nisu nikako bez političke podloge i financijske koristi. Još jednom se stavlja do znanja tko je gazda u ovom cjelokupnom, vrlo kompleksnom, političkom sustavu u BiH. Očekivali smo da će nova vlast spriječiti ponavljanje ovakvih prijetnji", kaže Elma Karišik.

Sugovornica DW-a ističe da se od vlasti, prije svega, očekivalo donošenje državnog zakona o plinu. „Tim bi se zakonom točno odredile nadležnosti države i entiteta u pogledu transporta plina kako nas ne bi dovodili svake godine na rub živaca, kao da ionako nemamo dovoljno problema", kaže Elma Karišik. No, u RS-u se protive svakoj inicijativi za regulaciju ovog pitanja na razini države.

Pojedini mediji su, u međuvremenu, objavili da bi do dogovora ipak moglo doći i da će opskrba Sarajeva prirodnim plinom biti nastavljena. Službene potvrde, međutim, još nema.

Dogovor su postigli resorni entitetski ministri. Naime, situaciju s transportom plina razmatrala je u petak (29.12.) Vlada Federacije BiH, nakon čega je ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao da „neće biti obustave isporuke plina za područje FBiH". Nije, međutim, precizirao hoće biti promjene cijena za krajnje korisnike – građane. Ministar je dodao da ni s potpisivanjem novog ugovora „neće biti problema“.

Dogovor postignut, ali cijene upitne?

„Što se tiče problema s cijenom plina, koji nas je zadesio u proteklih nekoliko dana moram da kažem da smo uz pomoć obje entitetske vlade došli do dogovora da neće biti obustave isporuke plina za područje Federacije BiH. U obavezi smo početkom naredne godine napraviti zajednički sastanak dva entitetska ministra energetike i dva direktora poduzeća da dogovorimo daljnje korake“, rekao je Lakić.

On je pojasnio da su se u razgovore o transportu plina uključili i entitetski premijeri Nermin Nikšić i Radovan Višković, pa bi kompanija „Sarajevo-plin" a.d. Istočno Sarajevo ipak mogla promijeniti stav o stopiranju distribucije plina Federaciji BiH. Cijene plina za krajnje korisnike, međutim, i dalje ostaju upitne.