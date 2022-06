Reforma migracijske politike u Njemačkoj

Savezno ministarstvo unutarnjih poslova predstavilo je u Berlinu svoj nacrt novog zakona o migracijama. Kako je potvrdila ministrica policije Nancy Faeser (SPD), vladajuća „semafor-koalicija“ će o njemu na sjednici vlade raspravljati već prije ljetne pauze. A nakon povratka s godišnjih odmora zakonski paket odlazi u parlamentarnu proceduru.

Po planovima Ministarstva unutarnjih poslova, dobro integrirani podnositelji zahtjeva za dodjelom azila koji nisu dobili pravo zaštite u Njemačkoj, ubuduće bi dobili pravo ostanka u zemlji. Istovremeno vlada namjerava dosljednije protjerivati počinitelje kaznenih djela koji imaju neko strano državljanstvo.

Od „Duldunga" do trajnog boravka

Nancy Faeser, savezna ministrica unutarnjih poslova

Nova pravila su predviđena za one migrante koji u Njemačkoj već pet ili više godina borave na „Duldung“. To je najniži boravišni status, vremenski ograničen, radi se o ljudima koji ustvari nemaju pravo boravka u Njemačkoj, ali ih Njemačka, kako i samo ime („Duldung“) kaže „trpi“ ili „tolerira“ dok ne napuste zemlju. No, kod nekih ljudi to privremeno „toleriranje“ se pretvara u višegodišnju agoniju, bez jasnih perspektiva.

Planovima vladajuće koalicije je predviđeno da svi ljudi na „Duldungu“ koji su na dan 1. siječnja 2022. proveli pet ili više godina u Njemačkoj, a dobro su integrirani, dobiju trajno pravo boravka u Saveznoj Republici. Osim toga se u parlamentarnu proceduru uskoro šalje i prve vladine korekcije Zakona o doseljavanju inozemne stručne radne snage.

Od novih pravila bi, kako pišu njemački mediji, moglo profitirati više od 100.000 ljudi koji trenutno nemaju reguliran i siguran pravni status u Njemačkoj. Prijedlogom zakona je predviđeno da oni najprije dobiju jednogodišnju dozvolu boravka u Njemačkoj, radilo bi se o jednokratnoj mjeri i svojevrsnoj „probi“, kako piše magazin Der Spiegel. Ako u okviru tog „probnog razdoblja“ oni uspiju dokazati da barataju njemačkim jezikom i da uz pomoć vlastitog rada mogu osiguravati sredstva za život, oni će dobiti dugoročnu dozvolu boravka.

„Već prije ljetne stanke želimo pokrenuti proceduru usvajanja prvog migracijskog paketa“, rekla je savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser u Berlinu. Po navodima njemačkog MUP-a, na dan 31.12.2021. u Saveznoj Republici je registrirano ukupno 242.029 stranaca na „Duldungu“, od toga je njih 104.444 u zemlji već pet ili više godina.

Tko će profitirati od novih pravila?

Od mogućnosti stjecanja prava na boravak izričito bi bili isključeni počinitelji kaznenih djela, te muškarci i žene koji su njemačkim vlastima dali lažne podatke o svom identitetu, te tako spriječili njihovo protjerivanje iz Njemačke. SPD, Zeleni i FDP su u koalicijskom ugovoru najavili reformu boravišnog prava, kako bi otvorili dugoročnije perspektive osobama koje su godinama na „Duldungu“. Na to su se, kako kažu neki analitičari, odlučili jednim dijelom i zbog situacije na tržištu rada, odnosno manjka radne snage.

Od novih pravila bi, kako stoji u nacrtu, trebali profitirati samo oni „koji budu privrženi slobodarskom demokratskom uređenju Savezne Republike Njemačke, odnosno pravnom i društvenom poretku“, te ljudi koji nisu osuđeni za neko ozbiljnije kazneno djelo. Migracijska stručnjakinja Stranke Zelenih Filiz Polat je rekla da je za njezinu stranku važno da se konačno ukine praksa „lančanih Duldunga“, te da se ljudima otvore nove perspektive. Osobe koje su na „Duldungu“ naime nemaju pravo zapošljavanja ili pohađanja tečajeva integracije, podsjetila je.

U nacrtu zakona se nalaze i olakšice za spajanje obitelji onih stranaca koji u Njemačku dolaze kao stručna radna snaga. Predviđeno je i organiziranje više tečajeva integracije i njemačkog jezika. „Njemačka je doseljenička zemlja i kao takva mora postati znatno atraktivnija“, kaže FDP-ov zastupnik Stephan Thomae.

Nevladina organizacija Pro Asyl, koja zastupa interese migranata u Njemačkoj, pozdravila je nacrt novog zakona, iako se pribojava da će od njega u stvarnosti profitirati puno manje ljudi nego što to predviđa koalicija.

Poticaj za ilegalnu migraciju?

Oporbena Unija CDU/CSU pak kritizira vladine planove. Novi zakon u ovim kriznim vremenima predstavlja poticaj za dodatnu ilegalnu migraciju u smjeru Njemačke i ustvari nagrađuje one ljude koji su u Njemačku došli iako su znali da nemaju pravo na azil, kaže Alexander Throm iz Unije za magazin „Der Spiegel“. On je dodao da je nacrt novog zakona ustvari dokaz da se savezna vlada odriče načela upravljanja migracijama.

Umjesto da se Njemačka na europskoj razini založi za usvajanje zajedničke linije po pitanju migracija, Berlin je sa svojim planovima na najboljem putu u izolaciju, dodao je oporbeni zastupnik.

