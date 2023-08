Reakcije na smrt Prigožina: "To se moglo i očekivati"

„Prošlo je tek nekoliko sati od pada zrakoplova s Prigožinom i zato ne smijemo donositi prebrze zaključke", rekla je njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock (Zeleni) u intervjuu javnom servisu Deutschlandfunk. No isto tako je istaknula da i ovaj slučajpokazuje kako je vlast u Rusiji izgrađena na nasilju. „U to smo se mogli na dramatičan i žalostan način već uvjeriti prošlih godina kada su oporbeni političari, novinari i obični ljudi samo tako padali kroz prozor ili su bili otrovani", rekla je Baerbock. Ona je rekla da su Prigožin i njegova Wagner grupa odgovorni za užasne zločine u Ukrajini ali i svugdje tamo gdje su djelovali, poput Afrike.

Za sada je bio suzdržan i vicekancelar Robert Habeck (Zeleni). On je govorio o „vjerojatnoj smrti“ Jevgenija Prigožina i najavio da će savezna vlada reći više kada bude imala vlastite spoznaje i kada će ih moći objaviti.

Nervozni Putin

Predsjednica Odbora za obranu u Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimermann (FDP) nije pretjerano iznenađena smrću čovjeka koji se usudio otvoreno izazvati predsjednika Vladimira Putina. „Moglo se i očekivati da će Prigožin svoj napad na Putina platiti vlastitim životom", rekla je političarka liberalne stranke. Ona je zaključila kako ovaj slučaj pokazuje da u „Kremlju kod Putina i njegovih krvnika očito vlada velika nervoza".

Norbert Rötgen, pri oporbenoj Kršćansko-demokratskoj uniji (CDU) zadužen za vanjsku politiku, smatra da je Putin dodatno oslabio nakon Prigožinove smrti. „Vladajući sustav Vladimira Putina je dobio nove pukotine", rekao je Röttgen koji je izrazio i zabrinutost zbog sada „bezglave grupe Wagner".

Oglasio se još jedan CDU-ov stručnjak za vanjsku politiku. Roderich Kiesewetter pretpostavlja da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio ubojstvo Jevgenija Prigožina. Bilo je samo pitanje vremena kada će se to dogoditi, izjavio je on za njemačku televiziju ARD. Činjenica da se to dogodilo već nakon dva mjeseca od Prgožinovog ustanka, kaže ovaj njemački političar, poruka je svima koji ne vjeruju u Putina.

Ništa se ne događa bez Putina

Američki predsjednik Joe Biden je kratko nakon pada zrakoplova s Prigožinom rekao: „Ne znam što se točno dogodilo ali nisam iznenađen" i dodao kako je prerano donositi zaključke, ali i da se u Rusiji „malo toga događa bez da je u to umiješan Putin".

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Mihajlo Podoljak je rekao kako je smrt Prigožina nakon pobune protiv Putina u lipnju „bila predvidiva". „Prigožinov ustanak je Putinu utjerao strah u kosti, ali Putin nikom ne oprašta svoj strah", rekao je Podoljak.

Bjeloruska oporbena političarka Svetlana Tihanovskaja, je iz egzila poručila kako „zločinac Prigožin" u Bjelorusiji, kamo se sklonio nakon neuspjelog puča protiv Putina, „nikome neće nedostajati". Ona je istodobno izrazila nadu da će se njegove Wagner postrojbe u Bjelorusiji ubrzo raspustiti.

