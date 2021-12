Razrokost može biti i znak za uzbunu

Naš par očiju – i mozak odmah iza njih su zapravo perfektni i izuzetno složeni instrumenti: svako naše oko prima „svoju" sliku predmeta, a mozak automatski usmjerava oba oka na ono što promatramo. Ako je predmet blizu, onda doista svi „gledamo u križ" jer mozak stvara predodžbu naše okoline u tri dimenzije – ali tako je samo kod zdravih.

U Njemačkoj, otprilike jedna na dvadeset osoba pati od neke vrste razrokosti. Taj, takozvani strabizam vodi do toga da te osobe ne mogu stvoriti dojam u tri dimenzije i to može biti velik problem. Oftalmolog Mihael Gräf sa Sveučilišne klinike u Gießenu nam objašnjava različite vrste poremećaja: „Podjela se čini po smjeru i učestalosti: kod smjera, to može biti horizontalna, vertikalna i rotirana razrokost.“

Ima više vrsta razrokosti, a dodatno se dijele i po učestalosti.

Horizontalna razrokost je najčešći – i najvidljiviji oblik: zanimljivo da je u Europi i na Zapadu češći slučaj esotropije, dakle kad je jedno oko usmjereno „prema unutra“, ali u Aziji je nešto češća eksotropija, dakle kad jedno oko gleda „prema van“. Zašto – to je teže objasniti, ali liječnici polaze od toga da je razrokost nasljedna osobina tako da su se i različite vrste proširile na različitim mjestima.

Zašto netko „vidi dvostruko“ nakon koje čaše?

Kod vertikalnog poremećaja, oko je usmjereno prema gore ili prema dolje, a drugi ljudi će teško primijetiti ako je nekome oko „zaokrenuto“ – ali će oni itekako patiti od toga dok im se mozak „puši“ obrađujući tako iskrivljenu sliku svijeta.

Zapravo je zanimljivo da je razrokost "prema van" češća u Aziji, "prema unutra" pak na Zapadu - jer je i uzrok po svemu sudeći genetkski.

Jer razrokost nije tek kozmetički problem, nego ona lako može izazvati čitav niz teškoća ako se ne prepozna i tretira. Lošiji vid je lako moguć, ali čitav je niz problema u svakodnevici kad neka osoba nije u stanju procijeniti udaljenost nekog predmeta. Može doći i do „dvostruke slike“ ili je sustav vida toliko stalno nadražen da tim osobama do bola smeta jača svjetlost.

Zato već naša „centrala“ – mozak čini sve kako bi naše oči usmjerila tamo gdje treba, a to je onda objašnjenje i latentne razrokosti. Ono nastupa samo povremeno – i u pravilu kad se naš mozak „umori“ od nadzora, kaže nam Gräf: „Ta razrokost se onda pojavljuje kod općeg umora ili u mraku, ali i u dijagnostičkim okolnostima, dakle kad zatvorimo jedno oko. Često nam dolaze pacijenti jer pate od stalnih glavobolja ili zato što su im oči često crvene, najčešće poslije podne nakon što naporno gledaju čitav dan – na primjer ekran računala“, kaže liječnik.

To je onda i objašnjenje da će, prije svega osobe koje imaju prikrivenu razrokost, „vidjeti dvostruko“ kad popiju koju čašicu: i u tom slučaju njihov mozak „više nema volje“ ispravljati smjer gledanja pa je i rezultat dvostruka slika.

Osobito oni koji su latentno razroki će i nakon koje boce - lako onda vidjeti dvije boce.

Znak za uzbunu!

No kad se razrokost pojavi odjednom ili kad netko „iz čista mira“ vidi dvostruko, to je onda druga i stvar koja može biti znak za veliku uzbunu: uzrok lako može biti moždani udar ili ne manje opasan poremećaj u našoj „centrali“ kao što je tumor. To može biti i upala, ali bilo to dijete, mladi čovjek ili starac, u tom slučaju hitno treba potražiti liječnika.

Kod starijih osoba, u pravilu starijih od 65 godina, ali liječnici su svjedoci da danas sve mlađi ljudi imaju konstituciju i bolesti koje su prije imali samo starci, moguća je i privremena razrokost zbog kratkoročnog poremećaja u protoku krvi, prije svega je to mikroangiografija. To je često posljedica dijabetesa ili povišenog krvnog tlaka, ali to može zadesiti i pušače. „Kad zakažu sićušne kapilare onda i živac ne provodi impulse kako bi trebao ili uopće ne. Taj mišić (oka) onda više 'ne sluša' i čitava ravnoteža mišića u oku je poremećena“, kaže Gräf.

To se može dogoditi i kod udarca, naprimjer u sportu i tu je moguća i fraktura očne šupljine. Pogotovo kad se tako nešto dogodi mališanu, treba što prije liječniku na operaciju. Jer ako se to ne liječi, tkivo može „krivo“ zarasti i uzrokovati dugoročnu smetnju za oči i vid. Još jedan uzrok iznenadne razrokosti može biti i poremećaj štitnjače, takozvana Gravesova bolest: i tu što prije treba liječniku jer se teško može izbjeći operacija.

Zapravo se razrokost može korigirati, a dobro je početi što ranije - makar to obično neće proći bez suza i dreke.

Najčešće se može ispraviti

Zapravo se čini kako je „obična“ i stalna razrokost još i najmanje zlo, jer kako nam objašnjava oftalmolog, našim očima „upravlja“ šest različitih mišića. Ako mora, njihova napetost se može operativno „popraviti“ – ili povećati, ili nešto smanjiti kako bi oko opet bilo usmjereno kamo treba. Razrokost će liječnik primijetiti već i po držanju glave bolesnika – on će automatski okrenuti čitavu glavu umjesto manjkavog oka.

Razmjerno visoka učestalost razrokosti – europski prosjek jest da to pogađa nekih 6% stanovništva - dovodi do ludila i mnoge mlade roditelje, pogotovo kod prve bebe: mlada mama ili tata će teško podnijeti što im beba očito „škilji“ ili svako malo „gleda u križ“, ali to u pravilu nije ništa. Najprije, to može biti dojam jer su i kapci bebe još nisko, a i malom mozgu bebe treba nešto vremena da „nauči“ upravljati očima.

No ako razrokost kod mališana ipak ostane – opet najvjerojatnije jer je i neki od predaka imao tu manu, treba nešto poduzeti. Ne samo zbog zdravlja djeteta, nego zato što su takvi mališani „obilježeni“ u očima njihovih vršnjaka što nije manje zlo. Liječnik će mališanu u pravilu prepisati posebne naočale tako da će obično ono zdravo oko biti zatvoreno kako bi ono iskrivljeno bilo prisiljeno „vježbati“ gledati na pravi način. Na žalost, tu će kod mališana u pravilu biti otpora, ali se pokazalo da to – djeluje.

Donekle će djelovati i kad roditelji, ljuti što im se mališan krevelji i „gleda u križ“ kad ne treba, kažu kako će onda „stalno ostati razroki“ ako to čine. To će djelovati najduže dok taj mališan ne bude sposoban pročitati stručnu literaturu o razrokosti – jer to jednostavno nije istina.