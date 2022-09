Rat preko leđa migranata

Otok Martha´s Vineyard slovi za utvrdu američkih Demokrata. Ovdje je obitelj Kennedy provodila veliki dio svog vremena kada nije bila u Washingtonu a i inače ovaj otočić ispred obale savezne države Massachuttes slovi kao mondeno utočište bogatog (i pretežito Demokratskoj stranci okrenutog) američkog sjeveroistoka. T svoje vikendice posjeduje i obitelj Clinton i Obama.

Izbjeglice na demokratski sjever

U srijedu je u zračnu luku na otoku sletio zrakoplov s malo drugačijim gostima od uobičajenih. Iz zrakoplova je izišlo i zatim po strateškim punktovima na otoku, raspodijeljeno nekoliko desetaka migranata,uglavnom iz Latinske Amerike, koji su se nakon prelaska granice isprva našli u nekoj od južnih i pretežno republikanskih saveznih država.

Iza ove akcije stoji agilni i sveprisutni guverner Floride Ron DeSantis, jedan od mogućih predsjedničkih kandidata Republikanske stranke na izborima za dvije godine. On je preko svog ureda poručio kako će se savezne države poput New Yorka i Massachusettsa „sigurno znati bolje pobrinuti" za izbjeglice . „Na kraju krajeva je Demokratska stranka pozvala ove ljude u SAD time što je stvorila uvjete za njihov ilegalni dolazak", proučio je DeSantis. On je djelomice u pravu je su izbjeglice odmah nakon dolaska, kako je to poručio lokalni zastupnik Dylan Fernandez (Demokratska stranka), i zbrinute. Fernandez je istodobno DeSantisu predbacio „jeftino sakupljanje predizbornih bodova"

Autobusima u Washington

Autobusima iz Teksasa za Washington

U isto vrijeme jedan drugi republikanski tvrdolinijaš je autobusima nekoliko desetaka migranata iz Teksasa dao prebaciti u Washington i to ispred kuće potpredsjednice SAD-a Kamale Harris. Iza ove akcije stoji Greg Abbot, guverner Teksasa, jedan od rodonačelnika republikanske borbe protiv liberalne useljeničke politike administracije Joea Bidena. Abbot i njegov republikanski kolega iz Arizone, Doug Ducey su već i prije migrante s juga prebacivali na sjever u utvrde demokrata poput New Yorka i Chicaga.

Kamala Harris je poseban trn u oku republikanaca svojom tvrdnjom da useljavanje ne treba zabranjivati nego da se treba „boriti protiv uzroka". Ona isto tako tvrdi da su granice SAD-a sigurne. „Mi Vam migrante šaljemo u dvorište kako bi Bidenovu vladu napokon natjerali da obavljaju svoju dužnost i da zaštite granice", poručio je Abbot preko Twittera.

„Okrutno i neljudski"

Mogući kandidat za predsjedničku utrku - Ron DeSantis

Bijela kuća je akcije republikanskih guvernera osudila kao „sramotne, bezobzirne i pogrešne". „Guverneri iskorištavaju obitelji i djecu kao političko sredstvo pritiska. To je okrutno i neljudski", poručila je Bidenova glasnogovornica Karine Jean-Pierre.

Tema useljavanja je već godinama jedna od glavnih područja sukobljavanja Republikanske i Demokratske stranke. Bivši republikanski predsjednik Donald Trump je taj sukob doveo do vrhunca svojim predizbornim obećanjima o gradnji zida na granici s Meksikom i strogom useljeničkom politikom koja nije prezala ni od razdvajanja obitelji i smještanja maloljetnika u zatvore. Njegov nasljednik Biden je nakon dolaska na vlast promijenio smjernice što očito mnogim biračima i nije po volji.

