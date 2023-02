Rat ekstremistima u njemačkim državnim službama

Desničarski ekstremisti u njemačkim vojarnama, policijskim stanicama ili u sudovima? Da, ima takvih slučajeva. Nisu česti, ali ih ima - a čak i ako ih ima samo nekoliko, oni mogu potkopati povjerenje u pravnu državu. Stoga je njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser pokrenula inicijativu s ciljem pooštravanja sadašnjih disciplinarnih propisa koji važe za državne službenike.

Osnovna je namjera skraćenje trajanja postupaka isključivanja iz državne službe - sada za to prosječno trebaju četiri godine.

Opasnost za vladavinu prava i demokraciju?

Ova socijaldemokratska ministrica svoju inicijativu obrazlaže potrebom jačanja povjerenja u državu. „Nećemo dopustiti da našu demokratsku ustavnu državu iznutra sabotiraju ekstremisti", kaže Faeser i dodaje da je, ako se naruši integritet države, to posebno opasno za vladavinu prava i demokraciju. „Tko odbacuje državu ne može joj služiti. Dakle, svaki slučaj ekstremizma mora imati jasne posljedice", jasna je u svojoj želji ministrica.

No manje je jasno može li njena inicijativa uopće ostvariti one rezultate kojima se ona nada. Ukoliko savezni parlament Bundestag odobri nacrt promjena zakona, vlasti će ubuduće administrativnim aktom moći same iz službe ukloniti navodne neprijatelje ustava. Do sada se njih najprije moralo tužiti pred sudom.

Međutim, stručnjaci su vrlo suzdržani: „Sumnjamo može li se cilj kojem se teži ovim prijedlogom zakona o ubrzanju disciplinarnog postupka uistinu postići", priopćeno je iz Udruženje njemačkih upravnih sudaca. A to je i stav Njemačkog uduženja državnih službenika (DBB), koja zastupa interese oko 1,3 milijuna članova. Optuženi se, naime mogu – što je u pravnoj državi normalno – nastaviti braniti pravnim putem od udaljavanja iz službe.

Ovo naglašava i Nancy Faezer: "Naravno, to se neće promijeniti. Upravni sudovi će i dalje moći preispitivati odluke". A to onda automatski znači dugotrajne procese.

Isti postupak - samo malo brže

Ministrica pritom odbacuje optužbe da se tu radi o nekoj vrsti opće sumnje protiv javnih službi. Naime, kaže Faeser , namjera je samo da se ubrzaju postupci protiv osoba za koje se smatra da su neprijatelji ustava, a pritom se zadržavaju isti revizijski standardi I zato to nije opća sumnja. Reforma služi i zaštiti "velike većine državnih službenika koji se ponašaju korektno", navodi Faeser.

Državni službenici u Njemačkoj imaju dužnost zalagati se za poštivanje i očuvanje demokratskog ustavnog poretka cijelim svojim ponašanjem, dakle ne samo tijekom rada nego i u slobodno vrijeme. Također su dužni pokazivati ​​umjerenost i suzdržanost u političkom djelovanju.

Primjer Baden-Virtemberg

Uzor za ove promjene su pravne odredbe u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Wšrttenberg. Tamošnji ministar unutarnjih poslova Thomas Stroble (CDU) kaže da „s pravom očekujemo od naših državnih službenika da se aktivno zalažu za slobodu, demokraciju i pravnu državu. Gdje god da su desni ekstremisti na djelu, moramo djelovati brzo i odlučno".

No koliko je tamošnje zakonodavstvo doista efikasno, to nije jasno. Na upit DW-a glasnogovornik ministara nije mogao odgovoriti koliko je državnih službenika otpušteno iz službe zbog antiustavnih aktivnosti. Statistika nije vođena na pokrajinskom nivou. I naglašava: “Proteklih godina nije bilo disciplinskih postupaka u Ministartsvu unutarn jih poslova zbog ekstremističkog djelovanja”.

Mali broj postupaka

U tom kontekstu, Njemačka udruga državnih službenika poziva se na brojke iz nacrta zakona koji je predstavila Nancy Faeser: U 2021. godini na saveznoj su razini izrečene 373 disciplinske mjere. To je odgovaralo 0,2 posto od približno 190.000 državnih službenika. Broj disciplinarnih pritužbi u istom razdoblju iznosio je 25 predmeta ili 0,01 posto.

Racija njemačke policije protiv tzv. Građana Rericha Foto: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

„Čak i u višegodišnjoj usporedbi, broj disciplinskih postupaka je stabilan na niskom nivou", kaže se u nacrtu zakona. A u tekstu se dalje kaže: „Samo u nekoliko slučajeva je povjerenje u savjesno obavljanje funkcije i u integritet javne službe bilo toliko trajno narušeno da su se morale poduzeti relevantne mjere".

U najgorem slučaju, to znači da će pogođeni izgubiti status državnih službenika ili će im biti ukinuta prava na državne penzije. No kako je takvih slučajeva vrlo malo, a ponekad se iz službe otpuštaju i službenici koji nisu politički zgriješili, kritičari smatraju da nema razloga za zaskonske promjene.

Njemačko udruženje državnih službenika optužuje ministricu Faeser da je uputila „poruku nepovjerenja”, kako zaposlenima, tako i građanima. A Njemački savez sindikata strahuje da bi državni službenici mogli biti izloženi paušalnom „riziku od stigmatizacije”.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu