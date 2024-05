Rammstein rasprodaje koncerte unatoč skandalima

Večeras će vjerojatno na sceni u Dresdenu u Njemačkoj opet biti ogroman top u obliku penisa, a pjevač Rammsteina Till Lindemann skočit će na njega i pjenom poprskati publiku. Tisuće ljudi će mu klicati uživajući u vatrenom vizualnom spektaklu – skoro kao da se ništa nije dogodilo.

Ali, ni prosvjedi protiv nastupa benda ne prestaju. Aktivisti su najavili demonstracije.

Istražni postupak obustavljen

Početkom lipnja 2023. njemački mediji objavili su optužbe koje je nekoliko žena izreklo na račun frontmena benda Lindemanna. On ih je navodno seksualno uznemiravao. Državno odvjetništvo u Berlinu je zbog toga pokrenulo istražni postupak, koji je potom obustavljen već u kolovozu.

Za mnoge je javna rasprava o Lindemannovom ponašanju time bila okončana. No drugima, prije svega nekolicini žena, sudski postupak nije bio prvenstveni cilj. One su u prvom redu htjele ukazati na zloupotrebu slave i moći koju su opisale.

„Ako nije osuđen, onda se ništa nije dogodilo. To sam smatrala krajnje čudnim“, kaže Cynthia A. (imena žena su promijenjena). Ona je opisala seks iza pozornice koji je imala s Lindemannom uoči jednog koncerta. Naknadno je taj čin označava kao seksualni napad. Kaže da se radilo o zloupotrebi statusa glazbene zvijezde, a to je mnogo složenije za raspravu nego kazneno dokazivo djelo.

Prosvjedi uoči koncerta Rammsteina u srpnju 2023. u Berlinu Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Razlika u moći između glazbenika i mladih fanova

I Jasmin Stevens govori o susretu s pjevačem Rammsteina u svojoj mladosti koji je, po njenom mišljenju, bio seksualni napad. I njoj je važno da se povede diskusija o odnosu moći i nemoći slavnih glazbenika i mladih fanova.

„Kada danas pogledam neku sedamnaestogodišnjakinju, to je za mene dijete. Neshvatljivo mi je kako odrasli muškarci mogu u potpunosti ignorirati to da je pred njima dijete."

Stevens kaže da ju to potresa. Dodaje da je vrijeme za rušenje mita „sex, drugs, rock'n'roll" i da se zapita: „Kakvu smo to stvarnost stvorili? U čemu to sudjelujemo? I želimo li to?"

Dobri poznavatelji glazbene industrije se danas kritički osvrću na to što su doživjeli u branši. Bivši voditelj glazbene televizije VIVA Markus Kavka poznaje taj biznis i članove benda Rammstein još od sredine devedesetih: „Ne mogu poći od pretpostavke da će djevojka od 18, 19 ili 20 godina, koja možda samo voli tu muziku, otići na takav koncert i da će se s njega vratiti fizički netaknuta."

I dodaje: „To su ljudi koji u hijerarhiji moći stoje na sasvim istaknutom mjestu, oni su za to odgovorni."

Kritika glazbene industrije

Kavka kritizira cijelu glazbenu industriju. Kaže da je mnogo toga u toj branši još uvijek kao iz „kamenog doba". On ne želi da se u branši tolerira ponašanje koje na drugim mjestima više ne bi prošlo, ali i konstatira da u tom biznisu postoje snage koje žele da sve ostane po starom.

Pun stadion u Münchenu na koncertu Rammsteina u lipnju 2023. Foto: Martin Hangen/ATP photo agency/picture alliance

„Nisu to pojedinci koji su se pobrinuli za to da cijela stvar ostane iza zatvorenih vrata, to je cijeli sustav, koji nikako ne želi dopustiti da se dođe do ljudi koji snose neku krivicu“, kaže Kavka. „Previše je novca u igri, previše radnih mjesta ovisi o tome."

Nova turneja Rammsteina će bend odvesti po cijeloj Europi. Tri koncerta su zakazana u Frankfurtu, a čak pet u Gelsenkirchenu u Veltins areni. U Beogradu nastupaju dva puta, 24. i 25. svibnja na Ušću.

Mnogi koncerti su već rasprodani. Dijelom izuzetno oštra debata o ponašanju pjevača benda očito Rammsteinu nije nanijela štetu.

„O moralnim pitanjima se više ne diskutira"

Često takva javna rasprava brzo utihne ako ne postoji osnova za kazneno gonjenje, kaže Simone Kämpfer, koja je dugo bila državna odvjetnica, a sada radi za jednu odvjetničku kancelariju u Londonu. Ona napominje: „Kada se obustavi istražni postupak, onda mnogi pomisle da je to dokaz da su optuženi sve radili ispravno. O moralnim pitanjima se više ne diskutira."

Prema Lindemannu je seks s obožavateljicama uvijek bio dobrovoljan. Kazneno relevantno ponašanje on osporava i podnosi tužbe protiv izvještavanja nekih medija. Njegovi odvjetnici su tužili i medijske kuće NDR i Süddeutsche Zeitung. S nekim tužbama Lindemann je djelimice bio uspješan. Većina tih presuda nisu pravomoćne.

dd/ek/nm/sb/dd (ndr)