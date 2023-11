Rüdiger Rossig

Za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji je 1993. postao urednik u dnevnom listu TAZ (Tageszeitung). Od 1995. do 1998. godine ovaj novinar i specijalist za jugoistočnu Europu radio je kao suradnik UN-a i OESS-a na Zapadnom Balkanu, nakon čega je postao komentator u TAZ-u te urednik engleskog mjesečnika The Atlantic Times i The German Times. Rossig je paralelno pisao za različite njemačke, bosansko/hrvatsko/srpske i engleske medije. 2008. godine je objavljena je njegova knjiga "(Ex-) Jugos" o migrantima iz bivše Jugoslavije u Njemačkoj, a 2016. je zajedno sa Zoranom Solomunom producirao TV-dokumentarac "Bosna i Kosovo - zaboravljeni protektorati Europe" za TV ARTE.