Qatargate: Što znamo godinu dana nakon izbijanja afere?

U večernjim satima 9. prosinca 2022. godine u Bruxellesu je odjeknula prava politička bomba. Mediji su dobili informacije o nekoliko spektakularnih racija u belgijskom glavnom gradu odnosno u Italiji – kod osoba koje su ili radile u Europskom parlamentu ili su s njim tijesno bile povezane. Istražitelji su tada očiglednom pronašli veće količine ilegalno stečenog novca. Radilo se o prigovorima da se iz određenih zemalja (koje nisu bila članice EU-a, konkretno je u tom kontekstu bio naveden Katar) „podmazivalo" političke aktere u Bruxellesu.

Belgijski list Le Soir toga je dana objavio da je osam osoba bilo uhićeno. U okviru racija, ali i u tjednima koji su slijedili, istražitelji su zaplijenili ukupno 1,5 milijuna eura.

Razotkrivanje sustavne korupcije, afere koja je vrlo brzo dobila ime Qatargate, njemački zastupnik u Europskom parlamentu Daniel Freund je pratio iz neposredne blizine. Političar Zelenih i stručnjak za borbu protiv korupcije kaže da su u prvim danima bili objavljivani samo fragmenti te priče, odnosno relativno malo informacija.

Od petka navečer do idućeg ponedjeljka u podne, Freundov ured u Europskom parlamentu je kontaktiralo ni više ni manje nego 64 novinara. Nikada ranije Europski parlament nije dobio toliko negativne medijske pozornosti, kaže Freund: „Ta je priča uništila reputaciju Parlamenta".

Tko su glavni akteri?

Najpoznatije lice u samom centru skandala je grčka europska zastupnica i bivša dopredsjednica Europskog parlamenta, Eva Kaili: samouvjerena, elegantna, bivša TV-voditeljica.

Njezin životi partner Francesco Giorgi i njegov šef, bivši europski zastupnik Antonio Panzeri, također su uhićeni tog 9. prosinca 2022. Giorgi je bio zaposlen u Europskom parlamentu, radio je između ostaloga i za Panzerija. Obojica su Talijani, i članovi su socijalista, kluba zastupnika lijevog centra. A baš iz tog kluba su i svi ostali europski zastupnici koji su se našli pod sumnjom u ovom opsežnom korupcijskom skandalu.

Panzeri je u siječnju 2023. priznao sudjelovanje u skandalu. On je, kako se tvrdilo, bio u samom centru kompleksne mreže. Giorgi je već prije toga priznao svoju odgovornost, ali je ipak demantirao da je njegova partnerica Eva Kaili bila uključena u realizaciju plana – informacije o tome su se pojavile u medijima nakon što su „procurili" detalji saslušanja osumnjičenih osoba. Ostale uhićene osobe, zastupnici Europskog parlamenta i visokorangirani članovi jedne nevladine organizacije te jednog međunarodnog sindikalnog udruženja, i dalje tvrde da su nevini.

Što se predbacuje osumnjičenima?

U načelu se radi o sumnji u članstvo u kriminalnoj skupini, o korupciji i pranju novca, odnosno prakticiranju (nedozvoljenog) političkog utjecaja.

Najprije su javno objavljeni prigovori na račun Katara. Transkripti saslušanja osumnjičenih osoba, u koje je DW imao uvid, ipak upućuju na zaključak da su se vjerojatna nedjela možda počela realizirati u Maroku, odnosno da je zahvaćena i Mauretanija. Sve tri vlade demantiraju sudjelovanje u skandalu, odnosno ne žele ga komentirati.

Sudeći po informacijama koje je objavio Politico, detalji istražnog postupka koji su „procurili" iz slučajeva koje se trenutno obrađuje dokumentiraju da je očigledno bilo oko 300 mogućih pokušaja da se manipulira EU-demokraciju. Između ostaloga se, kako se tvrdi, pokušalo spriječiti usvajanje kritičkih rezolucija ili službenih očitovanja Europskog parlamenta o određenim zemljama izvan Europe. Za sada je nejasno je li se novcem koji su te zemlje navodno platile trebalo osigurati politički utjecaj unutar EU-a, ili se pak na taj način u Bruxellesu trebalo popraviti imidž nekih zemalja koje nisu članice Unije.

Pritom je, kako kaže Nicholas Aiossa, vanjskopolitičko djelovanje i utjecaj Europskog parlamenta vrlo ograničen. Aiossa radi za Transparency International (TI), međunarodnu nevladinu organizaciju koja se bori protiv korupcije, te je unutar TI-ja trenutno zadužen za EU. On napominje kako je svejedno uvjeren u to da su neke zemlje izvan EU-a itekako zainteresirane za prakticiranjem utjecaja na proces usvajanja neobvezujućih zaključaka Europskog parlamenta, utjecaja koji se u politici često naziva „soft power".

U kojoj fazi je istražni postupak?

U ovom trenutku iza rešetaka se ne nalazi nijedna osoba koja je povezana s Qatargateom. Još uvijek nitko nije osuđen. Kaili, koja u javnosti dosta ofenzivno naglašava kako je nevina u ovoj priči, prešla je u međuvremenu u ofenzivu. Ona je belgijskom pravosuđu predbacila da je u svojim istražnim radnjama protiv nje otišla predaleko. Kaili zapravo pokušava „preimenovati" ovaj skandal u – Belgiumgate. Njezini odvjetnici su nedavno uspjeli isposlovati da se provede interna istraga u redovima belgijskih istražitelja o mogućoj povredi procedura.

Utjecaj afere na Europski parlament?

U okvoru afere Qatargate, Europska unija je pokrenula postupak usvajanja reformskog paketa kojim bi se, primjerice, sve zastupnice i zastupnike trebalo obvezati na objavu informacija o njihovim susretima s lobistima. Do sada je to pravilo vrijedilo samo za europske zastupnike koji su bili aktivni u određenim resorima. No, postoje i oni koji kažu da ni predložena reforma ne ide dovoljno daleko.

Sudeći po navodima Transparencyjevog stručnjaka Aiosse, planirana reforma se uopće nije pozabavila, kako kaže, pitanjima koja se tiču "kulture” koja se s vremenom etablirala u Europskom parlamentu. Zastupnici su, kaže on, "razvili jednu prilično otrovnu kulturu nekažnjenosti”. Zastupnik Zelenih, Daniel Freund, za DW kaže da je sve u svemu razočaran reformskim naporima. Početni impuls nakon objave skandala, naime o tome da su potrebne hitne promjene, očigledno je u međuvremenu splasnuo, kaže Freund.

