Putin nuklearku Zaporižje proglasio vlasništvom Rusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je vladi u Moskvi da nacionalizira ukrajinsku nuklearnu elektranu u Zaporižju, koju su okupirale njegove trupe. "Zadužuje se Vlada da osigura da se objekti za korištenje nuklearne energije u NE Zaporižje i druga imovina potrebna za njezin rad preuzmu u državno vlasništvo", stoji u objavljenoj uredbi.

Nuklearka Zaporižje je najveća nuklearna elektrana u Europi. Rusija faktički kontrolira nuklearnu elektranu od početka ožujka, kada su moskovske trupe okupirale velike dijelove južne Ukrajine.

Šef IAEA-e Grossi u Kijevu

U međuvremenu je predsjednik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi objavio na Twitteru da je na putu za glavni grad Ukrajine Kijev. Direktora nuklearne elektrane u Zaporižju Ihora Murašova su prije nekoliko dana uhitili ruski vojnici. Prema IAEA-u, koji je na licu mjesta s nekoliko stručnjaka, on je sada otputovao sa svojom obitelji.

Svih šest reaktora NE Zaporožje je trenutno isključeno

Grossi je objasnio da je na putu "na važne sastanke" i dodao da je "potreba za zaštitnom zonom oko elektrane hitnija nego ikad". IAEA je prethodno objavio da Grossi ovaj tjedan putuje najprije u Kijev, a zatim u Moskvu kako bi nastavio konzultacije o uspostavi sigurnosne zone oko nuklearne elektrane.

Postrojenje je posljednjih tjedana u više navrata bilo izloženo paljbi, za što su se Moskva i Kijev međusobno optuživali. Granatiranje i borbe u blizini nuklearne elektrane potaknuli su strahove od nuklearne katastrofe.

Ukrajina: Mi upravljamo nuklearkom

Unatoč ruskoj najavi, čelnik ukrajinske agencije za nuklearne energiju Enerhoatom Petro Kotin rekao je da će preuzeti upravljanje nuklearnom elektranom u Zaporižju – i to iz Kijeva.

Enerhoatom je zatvorio posljednji reaktor u Zaporižju 11. rujna jer se zbog borbi nije mogla jamčiti opskrba elektrane elekrtičnom energijom – koja je nužna za hlađenje reaktora. No već tada je ukrajinska vlada izjavila da je to samo privremeno hitno rješenje.

I zaustavljene reaktore, naime, također treba ohladiti jer nuklearno gorivo, koje se u reaktorima nalazi u obliku štapova, i dalje proizvodi toplinu i ukoliko se ne hladi to može dovesti do topljenja jezgre reaktora i time do nuklearne katastrofe. Osim toga i sigurnosni sustavi koji nadziru stanje u elektrani također trebaju struju.

Kotin je sada najavio da se razmatra ponovno pokretanje nuklearne elektrane. U slučaju mraza postoji opasnost od oštećenja sigurnosnih sustava. "Dakle, potrebno je grijanje, a jedino grijanje koje stoji na raspolaganju je ono iz reaktora koji radi", rekao je.

Ruski vojnik u elektrani Zaporožje

Elektrana je također jedina mogućnost grijanja za obližnji grad Enerhodar.

IAEA je potvrdila pripreme osoblja nuklearne elektrane za ponovno pokretanje jednog od šest nuklearnih reaktora u elektrani.

za/tagesschau.de

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu