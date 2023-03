Putin i njemačke zlatne knjige

U Wiesbadenu se nedavno dogodio mali skandal. Na predstavljanju programa Svibanjskog festivala Uwe Eric Laufenberg, intendant Državnog kazališta, najavio je nastup rusko-austrijske sopranistice Anne Netrebko. „Gospođa Netrebko nije ništa skrivila. Postoji opća histerija koja joj nešto želi podmetnuti, neka vrsta moralne histerije. Ako ćemo sve ljude koji su se prije 24. veljače slikali s Putinom…"

U tom trenutku je intendant prekinuo svoj govor i obratio se gradonačelniku Wiesbadena Gertu-Uweu Mendeu: „To onda vrijedi i za grad Wiesbaden i Zlatnu knjigu počasnih gostiju. Je li Putin još uopće unutra? Možda se to može ukloniti?"

I stvarno, u tzv. Zlatnu knjigu toga grada svojedobno se upisao i Vladimir Putin, ali i Angela Merkel. Putin se sastao s tadašnjom kancelarkom u listopadu 2007. na njemačko-ruskim konzultacijama koje su se u to vrijeme još održavale svake godine.

Zlatne knjige su pune spornih potpisa

No Putinov potpis se nalazi i u zlatnim knjigama drugih njemačkih gradova, poput Hannovera, Hamburga, Berlina i Münchena. U Zlatnu knjigu bavarske općine Aying kod Münchena prvi se 11. listopada 2006. upisao baš Putin. Na pitanje je li mu danas zbog toga žao, gradonačelnik Ayinga Peter Wagner kaže: „Kada se knjiga nabavila i kada je nastao taj zapis, svijet je još bio u redu. S Rusijom su postojali dobri kontakti. Iz sadašnje perspektive smatram da nije dobro to što on stoji u našoj knjizi. Ja ne podržavam ni to što Putin radi u Ukrajini."

Vladimir Putin je u listopadu 2006. posjetio Aying i upisao se u zlatnu knjigu Foto: Frank Mächler/ dpa/picture-alliance

Wagner također upozorava da u Njemačkoj ima gradova sa znatno starijim zlatnim knjigama, u kojima se, primjerice, nalazi i potpis Adolfa Hitlera. Među njima je i Hamburg, u čiju su se Zlatnu knjigu upisali i drugi nacisti kao što su Hermann Göring i Heinrich Himmler.

Nakon Drugog svjetskog rata su neki predlagali da se njihovi potpisi uklone. No oni su ipak ostali u knjizi, u koju su se kasnije upisali i Margaret Thatcher, Nelson Mandela i Dalaj Lama. No u knjizi je nakon potpisa nacista ostavljeno 13 simboličnih praznih stranica.

Gradonačelnik Ayinga Wagner se također izjasnio za ostavljanje Putinovog potpisa u knjizi. On kaže da se ne mogu uništiti određene stranice, ali je preko Putinovog potpisa nalijepljena slika koju je naslikalo jedno ukrajinsko izbjegličko dijete.

Ironija sudbine je da ova općina nikada nije imala suradnju s Rusijom. Zlatna knjiga je nabavljena tek 2006. baš zbog Putinovog posjeta. Ova knjiga debela nekih šest centimetara, uvezana u kožu, čuva se u gradskoj vijećnici u uredu gradonačelnika i nije dostupna širokoj javnosti.

"Tamne strane gradske povijesti"

Grad Dresden ima drugačiji pristup: njegova Zlatna knjiga može se određenim danima. Mnogi se zanimaju, primjerice, za to što je 2022. napisala američka glumica Cate Blanchett, koja je bila nominirana za Oscara za ulogu u filmu „Tar" snimanom u Dresdenu.

Među nekih 500 potpisa u Zlatnoj knjizi Grada Dresdena je i potpis Baracka Obame, ali ne i Vladimira Putina Foto: Ralf Hirschberger/dpa/picture alliance

U knjizi nema Putinovog potpisa. „To je stvarno nevjerojatno. Ja sam bio iznenađen. Putin je puno godina radio u Dresdenu za KGB, ovdje se vjenčao sa svojom prvom suprugom i tu je rođeno njegovo prvo dijete", kaže Kai Schulz, glasnogovornik Grada.

Putin je kao ruski predsjednik Dresden posjetio dva puta, ali na poziv savezne vlade pa nije posjetio i gradsku vijećnicu, priča Schulz. Na pitanje jesu li u Dresdenu danas sretni da se Putin nikada nije upisao u Zlatnu knjigu, on odgovara: „Kada bi postojala Putinova zabilješka, onda bi to samo značilo da je on posjetio Grad Dresden i upisao se u Zlatnu knjigu. Tu ne igraju nikakvu ulogu kategorije dobro ili loše."

On dodaje da u Zlatnoj knjizi stoje potpisi mnogih predstavnika grada Sankt Peterburga, s kojim Dresden ima partnerstvo. Ono nije prekinuto, ali zbog situacije s Ukrajinom sada nema nikakvih aktivnosti, pojašnjava Schulz.

Zlatna knjiga Grada Dresdena sadrži nekih 500 potpisa uglednih gostiju. Prvi potječu iz 1949. godine. Povjesničari pretpostavljaju da su prijašnje knjige nestale u Drugom svjetskom ratu. „Zlatna knjiga je povijesni dokument. Posve je normalno da se u njoj odražavaju i tamne strane gradske povijesti", smatra Schulz i ističe: „Na temelju gradske povijesti i zlatnih knjiga se vidi kako se svijet mijenjao i kako se mogu i ratovi nadvladati."

