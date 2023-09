Prvi njemački kardinal optužen za seksualno zlostavljanje

Senzacija koja prelazi granice biskupije Essen: pokojni biskup Hengsbach optužen je za seksualno zlostavljanje. To je prvi njemački kardinal osumnjičen za takvo kazneno djelo.

Jedan od najistaknutijih crkvenih velikodostojnika u njemačkoj poslijeratnoj povijesti osumnjičen je za seksualno zlostavljanje: kardinal Franz Hengsbach, koji je umro 1991. godine, optužen je za seksualne napade na maloljetnike 1950-ih i 1960-ih godina. Episkop osnivač biskupije Essen, koji je i danas popularan, proslavio se u svoja tri desetljeća službovanja prije svega kao zagovornik prava rudara u Rurskoj oblasti.

Biskupija: „Ozbiljne optužbe"

Nakon što su tri osobe sada iznijele optužbe protiv njega, biskupija Essen je objavila ove „ozbiljne optužbe". Istovremeno, pozvala je druge moguće žrtve da se jave. Prema biskupiji, najnovija optužba izrečena je u listopadu 2022. godine. Još dvije optužbe datiraju iz 2011. Biskupija nije dala nikakve informacije o prirodi napada i to je pravdala zaštitom osobnih prava pogođenih.

Optužbe su usmjerene protiv još dvojice njemačkih biskupa: protiv bivšeg biskupa Emila Stehlea (1926.-2017.), koji potječe iz Nadbiskupije Freiburg, i bivšeg biskupa Hildesheima Heinricha Marije Janssena (1907.-1988.). Hengsbach je bio prvi biskup koji je osnovao biskupiju Essen 1958. godine i vodio ju je 33 godine do 1991. Prethodno je bio pomoćni biskup u Paderbornu.

Optužbe i protiv bivšeg biskupa Hildesheima Heinricha Marije Janssena Foto: picture-alliance/Hans Heckmann

Biskupija pokrenula istrage

Navod koji je prošle jeseni prijavljen neovisnim kontakt osobama Esenske biskupije odnosi se na 1967. godinu, navodi biskupija. Kao rezultat toga, sadašnji biskup Franz-Josef Overbeck je pokrenuo daljnje istrage - također i u Hengsbachovoj matičnoj biskupiji Paderborn. Kada je pregledao dosje Paderborna, interventni tim Essena je naišao na jednu bilješku.

Godine 2011. Hengsbach je optužen da je seksualno zlostavljao maloljetnu tinejdžericu 1954. dok je bio pomoćni biskup. Vatikan je tada optužbe klasificirao kao neuvjerljive. U toku najnovijih istraga optužba je ponovo ispitana i ocijenjena kao vjerodostojna, priopćila je nadbiskupija Paderborn.

Hengsbach i brat zlostavljali šesnaestogodišnjakinju?

Jedna žena je izjavila da su ju seksualno zlostavljali Franz Hengsbach i njegov brat Paul 1954. kada je imala 16 godina. Brat, koji je preminuo 2018. godine, a također je bio svećenik u nadbiskupiji, oštro je negirao optužbe. Prema riječima nadbiskupije, optužbe su 2011. godine smatrane neuvjerljivima zbog ukupnih okolnosti u to vrijeme. Međutim, iz današnje perspektive i nakon ponovnog pregleda dosjea Paula Hengsbacha, ova procjena „nažalost mora biti jasno dovedena u pitanje".

Prema dosjeima, još jedna žena je iznijela optužbe za zlostavljanje protiv njega 2010. godine. Ovaj slučaj nije dojavljen Vatikanu, navodi se u priopćenju. No nakon žalbe i preispitivanja njenog slučaja, žrtva je 2019. primila isplate od crkve kao odštetu za patnju. Treća optužba, također iznesena 2011. godine, povučena je 2014. godine na inicijativu navodne žrtve, nastavila je biskupija Essen. Ona je navela da su opisi bili netočni zbog oslabljenog sjećanja. Zato je slučaj smatran zaključenim.

S obzirom na novu optužbu od prošle godine i uzimajući u obzir sva saznanja, on je sada odlučio da sve optužbe protiv Hengsbacha iznese u javnost, objasnio je Overbeck u utorak (18.9.). On je rekao da je svjestan toga kako će to djelovati na mnoge ljude koji se sjećaju Hengsbacha kao cijenjenog biskupa osnivača Rurske biskupije: „S obzirom na trenutne optužbe, važno mi je ohrabriti druge moguće žrtve da se jave."

Biskup Franz-Josef Overbeck je pokrenuo daljnje istrage Foto: picture alliance/dpa

Samokritika nadbiskupije i kritika pogođenih

Nadbiskupija Paderborn je bila samokritična: „Da su se dvije optužbe u vezi s Paulom Hengsbachom tada smatrale povezanima, to bi moglo dovesti do drugačije ocjene navoda u interesu dvije dotične žene." U priopćenju se nadalje ističe: „Tako se iz današnje perspektive čini očiglednim da su žene ne samo trpjele nepravdu zbog zlostavljanja koje su iskusile od strane svećenika biskupije, već su trpjele i zbog načina na koji se prema njima postupalo."

Inicijativa pogođenih „Eckiger Tisch“ optužila je Katoličku crkvu da odgaža razjašnjenje. „Ako je točno da su prve optužbe iznijete 2011. godine, onda je javnost o tome ostala u mraku dvanaest godina, da ne kažem prevarena", objasnio je glasnogovornik inicijative Matthias Katsch. On je pozvao pokrajinski parlament Sjevernog Porajnja i Vestfalije da konačno osnuje neovisnu istražnu komisiju koja će istražiti događaje u katoličkim biskupijama u zemlji. „Ili želimo čekati sve dok i posljednje žrtve ne budu mrtve?", kritizirao je stručnjak za crkveno pravo Thomas Schüller.

Katolička crkva je u mnogim slučajevima prikrivala poznate seksualne zločine u njenim redovima. Ako se potvrde optužbe protiv kardinala Hengsbacha, on bi prestao biti osoba koja je bila cijenjena zbog svog direktnog katoličko-konzervativnog stava, dodao je Schüller.

ss/ARD

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu