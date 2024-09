Provjera činjenica: Tim Walz kao meta dezinformacija

Do početka kolovoza, guverner američke savezne države Minnesota bio je malo poznat izvan svoje države. A onda je potpredsjednica Kamala Harris izabrala 60-godišnjeg veterana i bivšeg nastavnika geografije Tima Walza kao svog kandidata za potpredsjednika na predsjedničkim izborima u SAD-u.

Tim Walz je kritičar bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, posebno u području nacionalne sigurnosti, zdravstva i socijalne pravde. Njegov uspon na nacionalnu i međunarodnu scenu učinio ga je metom dezinformacija, koje šire kako predsjednički kandidat Republikanaca Donald Trump, tako i njegovi pristalice.

Tim DW-a za provjeru činjenica istražio je neke od tvrdnji, koje se šire o Timu Walzu.

Je li Walz lagao o svojoj vojničkoj karijeri? Foto: X

Tvrdnja: Tim Walz je lagao o svojoj vojnoj službi u Afganistanu.

DW-provjera činjenica: To nije točno.

U objavi na društvenoj mreži X, koja je već pregledana više od milijun puta, Walz je optužen da laže, odnosno da iznosi lažne informacije o svojoj vojnoj karijeri. U objavi je citiran na sljedeći način: "Bio sam raspoređen za podršku Operaciji Enduring Freedom. Moj bataljun je u početnoj fazi rata u Afganistanu osiguravao sigurnost." A onda se u objavi dodaje kako "Walz međutim nije služio u Afganistanu".

Točno je da Walz nije služio u Afganistanu, ali je u objavi pogrešno citiran. Ključni kontekst njegove izjave je izostavljen i može se naći u videu, priloženom uz objavu. Na njemu se vidi kako Walz u jednom ranijem intervjuu doslovno kaže: "Moj bataljun je u početnoj fazi rata u Afganistanu osiguravao sigurnost na cijelom europskom prostoru, od Turske do Engleske." Čini se da je izjava namjerno izmijenjena, kako bi se korisnici doveli u zabludu.

Ovo nije prva kontroverza, koja se odnosi na Walzovu prošlost i služenje u američkoj vojsci. U predizbornom video-zapisu iz 2018. godine, Walz je tvrdio da je "u ratu" rukovao jurišnim puškama. To je bila netočna informacija, jer Walz nije sudjelovao u borbenim misijama. Predizborni tim Kamale Harris kasnije je priznao grešku i pojasnio da se Walz u tom videu "pogrešno izrazio".

Tvrdnja: Walz je naredio da škole u Minnesoti stave tampone u muške toalete.

DW-provjera činjenica: To nije točno

Ovu tvrdnju je iznio bivši predsjednik Donald Trump tijekom jednog predizbornog nastupa, gdje je rekao: "On [Walz] je naredio da tampone postavljaju u muške toalete. Imamo li ovdje djecu? Molim vas, pokrijte uši. On je naredio da tampone postavljaju u muške toalete, okay?"

Kao guverner Minnesote, Walz je prošle godine potpisao zakon koji škole obvezuje da učenicama besplatno osiguraju higijenske proizvode za menstruaciju. U zakonu se navodi: "Proizvodi moraju biti dostupni svim djevojčicama/djevojkama u toaletima, koje redovito koriste učenice od 4. do 12. razreda."

Međutim, u zakonu nigdje nije navedeno da ti proizvodi moraju biti postavljeni u muške toalete.

Medijski izvještaji u SAD-u pojasnili su da je ova uredba usmjerena na omogućavanje pristupa tamponima svim učenicama - uključujući transrodne i nebinarne mlade osobe, koje možda koriste muške toalete.

Brendan Nyhan, politolog i profesor na Dartmouth Collegeu, kaže da su dezinformacije oduvijek bile dio svakih izbora, ali da su s Trumpovim ulaskom u politiku SAD dobile na značaju. "Može se reći da je polarizacija povećala poticaj za širenje dezinformacija. Ne možemo to sustavno dokazati, ali možemo sa sigurnošću reći da je količina dezinformacija, koja dolaze od Trumpa, bez presedana", rekao je Nyhan za DW.

Što je Walz rekao o tvornici ljestava? Foto: X/@TrumpWarRoom

Tvrdnja: Walz je rekao da će investirati u tvornicu ljestvi kako bi pomogao migrantima da pređu granicu.

DW-provjera činjenica: Netočno

Video na kojem se vidi Walza, u trajanju od 14 sekundi, koji je postavljen na službenom X-nalogu Trumpovog predizbornog tima, sugerira da Walz zagovara pomoć migrantima pri ilegalnom prelasku američke granice. Walz tamo kaže: "Kada on [Donald Trump] priča o ovom zidu, uvijek kažem, neka mi kaže koliko je visok. Ako je visok 25 stopa, onda ću investirati u tvornicu za izradu ljestvi od 30 stopa." (Jedna stopa iznosi otprilike 30,5 centimetara, nap. red.)

U objavi Trumpovog tima dalje se navodi: "Tim Walz želi investirati u 'fabriku ljestvi' kako bi pomogao ilegalnim migrantima da pređu granični zid."

Ovo je još jedan slučaj u kojem je izjava reducirana i izvučena iz konteksta. Važni dijelovi Walzovog citata su izostavljeni, što dovodi do iskrivljene interpretacije. U svom kompletnom intervjuu za američki CNN, Walz je zapravo tvrdio da izgradnja zida nije učinkovito rješenje za kontrolu neregularne migracije.

Nakon izjave o ljestvama, Walz je dalje rekao: "Ona (neregularna migracija) se može spriječiti uz pomoć elektronike. Može se zaustaviti i uz pomoć većeg broja graničnih službenika ali i stvaranjem zakonitog sustava, koji omogućava ljudima da dođu ovdje, rade i ostvare američki san, kao što su to radili moji rođaci."

Tvrdnja: Walz je uhićen 1995. godine zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

DW-provjera činjenica: Točno.

U nekoliko objava na društvenim mrežama se tvrdi da je Walz 1995. godine uhićen zbog vožnje u pijanom stanju i neodgovorne i bezobzirne vožnje. Prema izvještajima, vozio je skoro 100 milja na sat (oko 160 kilometara na sat) u zoni gdje je dozvoljena brzina bila samo 55 milja na sat (oko 90 kilometara na sat). To je točno.

Prema policijskim i sudskim spisima, Walz je priznao krivicu. Osuđen je na novčanu kaznu od 200 dolara (danas oko 180 eura) i morao je platiti sudske troškove. Njegova vozačka dozvola bila mu je oduzeta na 90 dana. U to vrijeme, Walz je radio kao učitelj.

Je li Walz bio uhićen zbog vožnje u pjanom stanju? Foto: X

Kada se Walz prvi put kandidirao za američki Kongres 2006. godine, njegov predizborni tim je širio netočne informacije o tom incidentu. Istraživanje CNN-a otkrilo je: njegov tim je tada negirao da je Walz te noći bio pijan, tvrdeći da nikada nije bio hapšen. Njegov tim za odnose s javnošću inzistirao je na tome da se optužba za vožnju pod utjecajem alkohola odbačena, jer je navodno bila neutemeljena.

Kasnije, 2018. godine, Walz je javno priznao incident i nazvao ga događajem koji mu je promijenio život - jer je zbog njega prestao piti.

Brzi uspon Walza na američkoj političkoj sceni iznenadio je mnoge i doveo do detaljnog ispitivanja njegove prošlosti. "On je privukao više pažnje nego mnogi drugi kandidati za potpredsjednika, i to bi moglo potaknuti medije i javnost da se više zainteresiraju za njegovu prošlost", rekao je Nyhan.

Mnogo više od Walza, Kamala Harris je već godinama meta lažnih tvrdnji i mržnje na internetu. Kao žena i osoba drugačije boje kože, ona je permanentno suočena sa seksističkim i rasističkim narativima.

Suradnja: Rayna Breuer