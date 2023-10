Lažiranja o eksploziji u krugu bolnice u Gazi

Internetom kruže mnoge teorije o tome kako je došlo do razorne eksplozije u bolnici Al Ahli Arab. Ono što je izvjesno jest to da je raketa ili dio rakete pao u krug bolnice nešto prije 19 sati po lokalnom vremenu. Prema palestinskim informacijama je, i u požaru koji je uslijedio poginulo oko 500 ljudi.

Na društvenim mrežama bruje spekulacije o tome tko je za to odgovoran. Najčešće teorije: je li izraelska vojska namjerno bombardirala bolnicu? Je li neispravna raketa Hamasa ili Islamskog džihada zalutala do bolnice?Ili je izraelska obrambena raketa presrela palestinsku i krhotine izazvale smrtonosnu eksploziju?

Također nije moguće da DW tim za provjeru činjenica procijeni koja je strana u pravu. Stoga ćemo se ograničiti na ispitivanje nekih od navodnih dokaza.

Tvrdnja: Navodi se da se izraelska vojska hvalila bombardiranjem bolnice u Gazi jer da pacijenti ionako ne bi preživjeli zbog nedostatka medicinske opreme.

DW provjera činjenica: Laž

Kao "dokaz" navodi se screenshot navodno Facebook straniceIzraelskih obrambenih snaga (IDF) na arapskom jeziku, koji je u međuvremenu izbrisan. S obzirom na to da je distribuiran na više profila i medija, uključujući i X profil palestinske novinske agencije Quds News Network i Reddit, snimak je pregledan nekoliko stotina tisuća puta.

Istina je da od 2011. godine IDF ima Facebook stranicu na hebrejskom i engleskom, kao i jednu na arapskom. Sve ove Facebook stranice imaju bijelu kvačicu na plavoj pozadini, što ukazuje da profil zaista pripada navedenoj osobi ili entitetu.

Facebook profil s kojeg dolazi dotični snimak ne nosi ovaj pečat. Glasnogovornik IDF-a potvrdio je portalu za provjeru činjenica „Check your facts”, članu „Međunarodne mreže za provjeru činjenica”, da profil ne pripada izraelskim oružanim snagama.

Iz kojeg smjera je došla raketa? Foto: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Video snimci kao dokaz porijekla rakete?

Brojni korisnici pokušavaju na temelju raznih video snimaka utvrditi je li to bila vođena ili zalutala raketa koja je izazvala katastrofu u bolnici Al Ahli Arab. Jedini snimak udara čije se porijeklo može potvrditi dolazi s katarskog informativnog kanala Al Jazeera. Međutim, s obzirom na to da se incident dogodio po mraku, teško je vidjeti što je točno izazvalo požar. Tako da video koji je povezan s katastrofalnom eksplozijom definitivno ne može pomoći da se stvar razjasni.

Tvrdnja: Projektil je letio u gotovo vodoravnom luku prije nego što je udario. Ovo pokazuje da je riječ o palestinskoj raketi.

DW provjera činjenica: Netočno

Samo jedan post na platformi X koji to tvrdi pregledan je više od 400.000 puta, a drugi, gotovo identičan, skoro 90.000 puta. Jasno se vidi da se putanja ovog projektila vrlo razlikuje od one koja se vidi na snimku Al Jazeere. Video definitivno nema nikakve veze s eksplozijom u utorak navečer u bolnici Al Ahli Arab. On je već dijeljen na brojnim kanalima društvenih mreža još 2022. godine, na primjer preko TikToka.

Jesu li svjedoci Al Džazire odmah znali?

Reporteri Al Džazire su zapravo snimili udar. Katarska postaja je prvobitno izvijestila da je riječ o izraelskom zračnom napadu i citirao službene izvore iz Gaze. Zapadne agencije poput Reutersa su to također prenijele. Tek kasnije su Al Jazeera, Reuters i ostali insistirali da u svojim izvještajima ostave otvoreno pitanje tko stoji iza raketnog udara i izvještavaju o igri međusobnog okrivljavanja obje strane, palestinske i izraelske.

Tvrdnja: Navodna reporterka Al Džazire je ubrzo nakon udara optužila svoju stanicu da je lagala i da je prepoznala Hamasovu raketu Ajaš-250.

DW provjera činjenica: Laž

Tvrdnja dolazi s X profila (nekadašnji Tviter) s imenom profila Farida Kan koja se predstavlja - „Journalist@AJenglish, izvještavanje istine iz Gaze i Palestine".

Profil je izbrisan u srijedu navečer. Međutim, arhivirana verzija pokazuje da je profil otvoren tek 30. rujna i da su za gotovo tri tjedna postojanja objavljena 5.434 posta, odnosno više od 300 dnevno, što je tipična karakteristika trol profila.

Posljednji post je bio o raketi koja je pogodila bolnicu Al Ahli Arab. U vrijeme arhiviranja imao je gotovo 7.000 pregleda. Al Jazeera je odmah objavila demanti na X-u, navodeći: „Ovaj nalog nema nikakve veze s Al Jazeerom, njenim stavovima ili sadržajem".

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu