Priprema cyber-erupcije iz moskovskog Vulkana

Peterokatna uredska zgrada u Ibragimovoj ulici 31 u Moskvi jedva se razlikuje od tisuća sličnih diljem svijeta. I internetski nastup tvrtke NTC Vulkan koja tu adresu navodi kao sjedište pokazuje tek ozbiljnu tvrtku koja radi na informatičkim rješenjima za čitav niz ruskih banaka.

No to je očito samo vidljiva razina poslovanja ove tvrtke - mada već i to, s obzirom na strukturu vlasništva novčarskih institucija u Rusiji, pokazuje da ima bliske veze i s političkim vrhom te zemlje. No ta je veza još mnogo dublja i tajnija: novinarima njemačkog lista Süddeutsche Zeitung je izvor u toj tvrtki, odmah nakon početka rata u Ukrajini, poslao na tisuće stranica internih dokumenata o tajnom poslu firme NTC Vulkan: izrada računalskih alata za cyber-rat, za proboj u računalske sustave i subverziju njihovog rada. To znači da prave mušterije nisu samo banke, nego i ruske tajne službe FSB GRU i SVR. Pri tome se ne radi samo o pisanju programa i stvaranju virusa, nego su u dokumentima i skripte za školovanje agenata za korištenje alata koji se stvaraju u NTC Vulkanu.

Adresa NTC Vulkan nipošto nije tako poznata niti istaknuta kao staro sjedište FSB-a na trgu Dzeržinskog u Moskvi, niti pred njom stoje naoružani stražari. Ali baš tamo se stvara oružje za virtualni rat Foto: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Ne ratuju, ali pišu oružje

Novinari više njemačkih i medija sa Zapada su od onda detaljno provjerili vjerodostojnost dokumenata koji su već stekli naziv Vulkan Files i nisu našli ništa što bi ukazivalo na neistinu. Programeri NTC Vulkana se ne bave napadima na računala bilo gdje u svijetu i nadzorom građana same Rusije, ali te alate proizvode za ruske tajne službe i njihove agente. Konkretni napad na računala američkog Ministarstva obrane tim alatima su već opazili stručnjaci Googlea. Iza tog napada je stajala skupina koja se nazvala Cozy Bear i koja je očito bila instrument Kremlja.

No projekata te moskovske tvrtke ima još: u dokumentaciji se govori o programu Amezit koji, kako su utvrdili novinari, služi za diverzije u infrastrukturi. Njime se može napasti elektroopskrba neke zemlje, sustav nadzora zračnog prometa, željeznički promet - nije poznato je li baš Amezit prošle jeseni uzrokovao kratkotrajni kaos i zastoj u dobrom dijelu željezničke mreže Njemačke.

Prošlog listopada jest bio napadnut sustav njemačkih željeznica - ali je li to učinjeno programom Amezit, to nije utvrđeno. A njime se svakako mogu počiniti još mnogo veće štete. Foto: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Fake News made in Vulkan

I izvori u zapadnim tajnim službama su novinarima potvrdili kako sve te informacije izgledaju prilično vjerodostojno. To je pravi arsenal oružja za cyber-rat, makar nije utvrđeno je li ono korišteno i u ratu protiv Ukrajine , ali ono je bilo napravljeno, isporučeno i naplaćeno - dio dokumenata su i računi te tvrtke. U ovoj moskovskoj firmi su se pisali i programi za "spinovanje" na društvenim mrežama, stvaranje izmišljenih identiteta koji će svojim "informacijama" utjecati na mišljenje drugih korisnika.

Po svemu sudeći te je informacije novinarima proslijedio suradnik te moskovske tvrtke, a poslao im je čak i dijelove računalskog koda tih programa. Naravno da će to poboljšati obranu od takvih napada, ali NTC Vulkan vjerojatno nije jedina tvrtka u Rusiji koja se bavi tim poslom.

aš(agencije)

