Preko 10 milijardi eura pomoći stradalima Ukrajine

Kampanja Stand Up For Ukraine je sakupila 9,1 milijardu eura, kako je u Varšavi izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je, zajedno s kanadskim premijerom Justinom Trudeaom i nevladinom udrugom Global Citizen organizirala ovu donatorsku konferenciju. A povrh toga onda dolazi i milijarda eura Europske banke za obnovu i razvoj pomoći izbjeglicama. Sav taj novac je namijenjen pomoći izbjeglicama iz Ukrajine, kako u toj zemlji tako i zemljama koje su im pružile pomoć, baš kao i čitavom nizu humanitarnih organizacija koje su se angažirale u njihovom zbrinjavanju.

Kanadski premijer Justin Trudeau koji se uključio u konferenciju videom, je najavio kako će samo njegova zemlja na raspolaganje staviti "620 milijuna (kanadskih) dolara novčane potpore i još milijardu dolara ulaganja u gospodarstvo EU." Jer on je podsjetio i kako u njegovoj zemlji živi druga po veličini dijaspora Ukrajinaca u čitavom svijetu. A također je spremna pružiti utočište i drugima: ovih tjedana će biti organizirani avioni za njihov prijevoz, baš kao i hotelski smještaj u Kanadi.

U Kanadi živi druga po veličin zajednica Ukrajinaca u inozemstvu pa je tako i kanadski premijer bio i više nego široke ruke u potpori i pomoći izbjeglicama

"Ovo je borba demokracije protiv autokrata"

Videom se konferenciji obratio čitav niz predsjednika država ili vlada koji nisu tek izrazili riječi podrške Ukrajini, nego su često objavili i konkretne iznose kojim će im pomoći. Sama konferencija je počela pozivom domaćina, poljskog predsjednika Andrzeja Dude minutom šutnje izraziti saučešće svim poginulima koji su izgubili živote od početka napada na Ukrajinu, kao i izraz solidarnosti svim izbjeglicama svijeta koji su morali bježati od rata i razaranja.

U obraćanju predsjednice Europske komisije je ona iznijela svoje dojmove njene posjete Ukrajini i osobito mjestu Buča kod Kijeva. Kaže kako "nema riječi" objasniti strahote koja je tamo vidjela. Vjeruje kako je "vidjela Putinovo monstruozno lice koje terorizira ljude". Za nju tu nije riječ tek o ratu Rusije protiv Ukrajine, nego "hoće li demokracija pokazati svoju snagu ili će dominirati autokracija".

Sudionicima konferencije se obratio i predsejdnik Ukrajine Zelenski

"I mi smo najveći - po hrabrosti"

"Proteklo je 45 dana od kako je Rusija napala našu zemlju. To je napad površinski najveće zemlje svijeta, najveće zemlje s najvećom agresivnošću, najveće zemlje sa najvećom nekažnjenosti", izjavio je okupljenima videom predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. "U toj računici nedostaje jedna činjenica: da je to napad na jednu drugu zemlju i najveću kada je riječ o hrabrosti". Ukrajini se može i treba pomoći i još strožim sankcijama protiv Rusije, kako protiv njenih banaka tako i protiv njene trgovine naftom kako bi se ruskoj ratnoj mašineriji onemogućilo djelovanje.

Tu je i Ursula von der Leyen potvrdila kako je riječ o načelima: "To je naša borba koju vodite, jer Ukrajina se ne bori samo za njenu suverenost i teritorijalnu cjelovitost. Vi se borite i zato da bi se pokazalo hoće li trijumfirati čovječnost ili će tek doći do užasnih razaranja. Zato i ova akcija Stand Up For Ukraine u čitavom svijetu traži podršku izbjeglicama i ratnim žrtvama.

Čita niz zvijezda svjetskog glasa se spremno priključilo pomoći Ukrajini

Čitav popis zvijezda...

U toj akciji nisu samo države i institucije nego je i izuzetno aktivna nevladina udruga Global Citizen: ona je dobila preko 130 umjetnika i istaknutih osoba u čitavom svijetu u kampanji preko socijalnih mreža. Ta kampanja je sinoć dostigla svoj dosadašnji vrhunac prilozima zvijezda kao što su Bruce Springsteen, Celine Dion, Elton John, Bon Jovi, Madonna, Lenny Kravitz, Maneskin, Oprah Winfrey, Herbert Grönemeyer...

Osnivač inicijative Global Citizen, Hugh Evans kaže kako se u ovoj akciji pomoći Ukrajini za riječ javilo tri milijarde ljudi - "a i to je tek početak". "Radimo na tome mobilizirati i vlade i privatni sektor kako bi povećali novčanu potporu izbjeglicama iz Ukrajine koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove."

Kanadski premijer Trudeu je osobito istaknuo žrtve među ženama i djevojkama Ukrajine: "zato su potrebna specifična rješenja. Moramo se pobrinuti da se užasi koje smo vidjeli u Buči više ne ponove. Posebno spolno nasilje protiv žena kojem je cilj uništiti nacionalni identitet Ukrajinaca. Žene i djevojke se treba osobito zaštitit".

Patnje su goleme i stanovnici Ukrajine prolaze užasne dane. Ali može im pomoći vjera kako nisu sami i kako je čitav slobodan svijet spreman pomoći im.

"Ova pomoć je tek početak"

Varšava je odabrana kao mjesto održavanja ove konferencije jer to je i zemlja u kojoj je još uvijek najveći broj izbjeglica iz Ukrajine: do sad je od tamo moralo pobjeći 4,4 milijuna ljudi, a 2,6 milijuna nije otišlo dalje od susjedne zemlje. Ali ne samo zbog toga, nego održavanje konferencije u Poljskoj ima i simboličko značenje, smatra poljski predsjednik Duda: "Poljska je zemlja na bojišnici obzirom na rat Rusije protiv Ukrajine." I konferencija i ova spremnost na pomoć je jasna poruka građanima Ukrajine: "Draga braćo i sestre, vi niste sami!"

Za Ukrajinu i njene žrtve se već mnogo učinilo, a i ovo je tek početak: "U skorijoj budućnosti će Ukrajini biti potrebna golema gospodarska podrška, slično onome što je zapadnoj Europi ponuđeno nakon Drugog svjetskog rata, novi Marshallov plan za Ukrajinu", smatra poljski predsjednik. Ova konferencija je pokazala: Ukrajinci se mogu pouzdati da će ta pomoć doći u slobodnu i demokratsku Ukrajinu.