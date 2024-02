Potres u Orbanovom centru moći

Mađarska predsjednica Katalin Novak morala je podnijeti ostavku zbog skandala o pomilovanju jednog pedofila. Ovaj skandal poredak premijera Orbana gura u jednu od najozbiljnijih političkih kriza do sada.

Mađarski premijer Viktor Orban u gotovo svakom svom govoru širi paniku zbog navodnog moralnog pada i istovremeno se ponaša kao spasitelj nacije. Na primjer, u njegovom pogledu na svijet, migranti su potencijalni teroristi i silovatelji, Romi potencijalno i nisu baš za rad, a homoseksualci su potencijalni zlostavljači djece. Orban vidi Mađarsku pod njegovim vodstvom kao bedem protiv lijevo-liberalne Europe koja navodno želi uništiti tradicionalnu obitelj, kršćansku vjeru i nacionalnu državu.

S obzirom na žestinu kojom Orban definira kanon vrijednosti za svoju zemlju, slučajevi dvostrukih standarda u njegovom osobnom okruženju ili u njegovoj stranci Fides djeluju sve neugodnije i ozbiljnije. A takvih slučajeva je posljednjih godina bilo nekoliko.

Na primjer, slučaj Orbanovog dugogodišnjeg suputnika Jozsefa Szajera, koji je prema van vodio život heteroseksualnog obiteljskog čovjeka i bio autor kršćansko-konzervativnog, homofobičnog ustava iz 2011. godine. Sve dok nije u Bruxellesu krajem 2020. usred pandemije uhvaćen na jednoj orgiji na kojoj je bilo oko 20 muškaraca i gdje je osim seksa bilo i droge. Nakon toga je podnio ostavku na sve funkcije - i napustio stranku Fides.

Sada sličan slučaj dvostrukih standarda potresa mađarsku javnost – i potresa snagu Orbanovog poretka jer ukazuje na sumnjive metode i mehanizme po kojima on funkcionira. Radi se o seksualnom zlostavljanju maloljetnika i zaštiti djece, tema koja je posljednjih godina postala najvažniji propagandni motiv Orbana i njegove vlade.

Mađarski premijer uvijek kada spominje homoseksualizam u istom dahu izgovara i zlostavljanje djece. On izgovara rečenice poput: „Mađarska je tolerantna, strpljiva zemlja kada je u pitanju homoseksualizam. Ali postoji crvena linija: oni trebaju našu djecu ostaviti na miru“. U Mađarskoj je od 2021. godine na snazi takozvani „Zakon o zaštiti djece” koji zabranjuje „LGBTQ propagandu” namijenjenu maloljetnicima. U državnim medijima, domaći i strani kritičari Orbanovog sustava su više puta optuživani da zagovaraju „legalizaciju zlostavljanja djece“ ili da su i sami „pedofili".

Ostavka zbog pomilovanja - Katalin Novak Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Pomilovanje ogorčava javnost

U pozadini stalne propagandne buke, nedavno se saznalo da je predsjednica Katalin Novak, bivša ministrica obitelji koja je bezuvjetno lojalna Orbanu, prošle godine pomilovala čovjeka osuđenog za pomaganje i podržavanje prikrivanja seksualnih zločina nad maloljetnicima. Na ozbiljnost slučaja ukazuju njegovi detalji: čovjek po imenu Endre K. pokušao je odvratiti djecu koja su bila seksualno zlostavljana od strane njegovog nadređenog, direktora doma za nezbrinutu djecu, da daju iskaz. Jedno od zlostavljane djece si je prethodno oduzelo život.

Pomilovanje je toliko razbjesnilo mađarsku javnost da je predsjednica prošle subote (10. veljače 2024.) objavila da podnosi ostavku. Istodobno, bivša ministrica pravosuđa Judith Varga najavila je da se povlači iz politike. Jer, Varga je prošle godine kao ministrica pravosuđe potpisala pomilovanje. Kasnije je dala ostavku na funkciju kako bi predvodila izbornu listu Fidesa za europske izbore 2024. godine.

Čuvar kršćanskih vrijednosti i morala - Viktor Orban s papom Franjom i predsjednicom Katalin Novak Foto: Vatican Media/AFP

Mnoga otvorena pitanja

Ali ostavkama dvije najistaknutije političarke u Orbanovom sistemu, slučaj je daleko od kraja. Mnoga pitanja o aferi pomilovanja ostaju otvorena: predsjednica u ostavci nije komentirala što ju je motiviralo da pomiluje Endrea K. Također je nejasno tko ju je i je li ju netko natjerao na taj korak. I prije svega: je li i sam Viktor Orban znao za pomilovanje i ako jest, što je znao?

Premijer je do sada šutio o ostavci bivše ministrice za obitelj. Ali nekoliko dana ranije oglasio se na Facebooku i poručio kako "nema milosti za pedofile" i da je pokrenuo ustavnu promjenu po kojoj se više ne mogu pomilovati zločinci koji su počinili zločine nad maloljetnicima. Orban na snimci ljutitog i izmučenog izraza lica kaže da i sam ima petoro djece: „Ako bi ih neko pipnuo, prva misao bi bila da ih rastrgam na komade“. Snimka je protumačena kao indirektno pred-priopćenje da je Orban odbacio predsjednicu – i da će ona podnijeti ostavku.

Oni koji su napustili sustav govore

Međutim, sada je jasno da ostavkama Novaka i Varge stvar ni u kom slučaju nije riješena . To je pokazala i neočekivana izjava u slučaju koji je prerastao u aferu za sebe: prošlog vikenda slučaj je prokomentirao poznati odvjetnik Peter Magyar, bivši suprug Judith Varge.

Na prelazu milenija, Magyar je pripadao generaciji mlađih konzervativnih aktivista povezanih s Orbanovom strankom Fides, koji su s velikim entuzijazmom i idealizmom htjeli učiniti nešto u vezi s korupcijom u tadašnjoj socijalno-liberalnoj vlasti. Nakon što je Orban došao na vlast 2010. godine, Magyar je napravio karijeru na dobro plaćenim pozicijama, uključujući i onu u nadzornom odboru poludržavne MBH banke. Sada je odvjetnik iskoristio ostavku predsjednice i njegove bivše supruge da bi, kako je rekao, „izišao iz sustava” i podnio ostavku na sve dosadašnje funkcije.

Judith Varga Foto: Szilard Vörös/EST&OST/IMAGO

Nemoguća reforma iznutra

Suština njegovih izjava je, da su Katalin Novak i njegova bivša supruga Judith Varga samo pijuni i moraju platiti za slabosti Orbanovog sistema. Prema riječima Magyara, on više ne želi biti dio sustava u kojem nekoliko obitelji koristi Mađarsku kao svoju privatnu kompaniju. Odvjetnik je do sada izbjegavao napasti samog Orbana. On krivi svog moćnog šefa kabineta Antala Rogana za potpunu kontrolu državnog aparata i medija lojalnih vladi. Magyar je takođe prijavio masovno političko miješanje u privatne živote njega i njegove bivše supruge – na primjer, uputstva iz Orbanovog ureda o tome kako bi se trebao odvijeti razvod ovog para.

Većina Magyarovih izjava ne sadrži ništa novo ili potpuno nepoznato, novo je da dolaze iz usta insajdera koji je, prema vlastitoj izjavi, godinama interno kritizirao prilike u Mađarskoj, ali sada govori javno jer ne želi više šutjeti. Njegovu bivšu suprugu i predsjednicu u ostavci Magyar hvali kao prave patriotkinje koje su slomljene u korumpiranom mehanizmu moći.

Malo je vjerojatno da će Orban i njegov sustav biti ozbiljno ugroženi otkrićima Petera Magyara. Orban će najvjerojatnije pokušati sve sakriti kozmetičkim kadrovskim promjenama. Izjave Magyara pokazuju jedno: s vremena na vrijeme Orbanov sustav jede vlastitu djecu. I: nemoguće ga je reformirati iznutra.