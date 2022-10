Portal booking.com protiv politike Izraela

Lital Aizenburg je svoj smještaj „mi casa, tu casa“ uredila posve u meksičkom stilu: i zidovi i namještaj su u živim bojama, a da ne bude nikakvog nesporazuma je tu i slika Fride Kahlo, najpoznatije meksičke umjetnice na jastucima.

Zapravo je ona Izraelka, ali kako nam kaže, ona je „u srcu Meksikanka“. Ona i njezina obitelj su više od dva desetljeća živjeli u Meksiku, a po povratku u Izrael želi i turistima ponuditi meksički način života u svom apartmanu u Vered Jeriho u blizini Mrtvog mora.

To je dugo išlo odlično, ali više ne, žali se Lital Aizenburg: „Imali smo tu turiste skoro svaki dan. Za nas je to bilo odlično: kao umirovljenicima je to dugo bio naš glavni izvor prihoda. Ali već s ovom raspravom vidimo manju potražnju, barem za pola“.

Mrtvo more privlači rijeke turista makar je velikim dijelom na "okupiranom" području Zapadnog Jordana

„Rasprava" je spor koji je izazvao portal booking.com koji posreduje u iznajmljivanju apartmana u praktično čitavom svijetu. No već i zbog nedavnih nemira u Izraelu on uz svaki smještaj koji se nalazi u području Zapadnog Jordana upozorava kako se on nalazi na „spornom, u sukobima pogođenom“ području kamo je putovanje povezano s „velikim rizicima“.

Što je povijest, a što je sadašnjost?

Teoretski, toj opasci se nema što prigovoriti: Zapadni Jordan je po jedinom međunarodno priznatom osnivačkom aktu države Izrael od Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 1947. pripao Palestincima, ali realnost je već odavno drugačija. Već 1948. ga je vojno osvojio Jordan i pripojio ga svojem području što je trajalo sve do Šestodnevnog rata 1967. kad to područje osvaja Izrael i tamo postavlja vojnu upravu.

Formalno i prema dokumentima UN-a, granice Izraela su određene još 1947. i Zapadni Jordan je predviđen kao palestinsko područje. Ali u međuvremenu je bilo mnogo ratova gdje su se linije razdvajanja drastično promijenile.

Sve od onda su politički problem i židovska naselja koji niču na području Zapadnog Jordana – u međuvremenu ih ima više od 200 u kojima živi oko pola milijuna Židova. Među njima je i bračni par Aizenburg, ali tvrdnja tog portala kako je to riječ o „spornom, u sukobima pogođenom“ području je za njih neprihvatljiva i zapravo poziv na bojkot.

„Ne možemo prihvatiti da se nas na bilo koji način lošije predstavlja samo zato jer smo Židovi koji živimo u Zapadnom Jordanu“, ljuti se suprug vlasnice, Zohar Aizenburg. „Već to upozorenje je ravno pozivu na bojkot. Uzrokuje nam mnoštvo nevolja.“

„Tko će nam određivati što je Izrael?“

Oni nisu jedini nego je na stotine vlasnika apartmana u području Zapadnog Jordana obilježeno opaskom upozorenja ovog portala. Tako je to postao i problem za vladu Izraela i ministra turizma Yoela Razovozova: „Nikakva privatna tvrtka ne može nam propisivati što pripada u područje Izraela, a što ne. Ova odluka je skandal. Mi ćemo, a premijer Lapid je posve na mojoj strani, krenuti u diplomatski rat protiv ove odluke. Jer sve to nije niti pravedno, niti pošteno."

Portal za knjiženje smještaja smatra kako je dužan informirati turiste o mogućim opasnostima tamo gdje kane otići - ali se tako upleo u veoma vruću temu gdje je zapravo granica države Izrael.

Portal za knjiženje smještaja je zapravo namjeravao postaviti upozorenje na sve smještaje u području Zapadnog Jordana, bilo da su vlasnici Izraelci ili Palestinci. No kako zbog prijetnji vlade Izraela da će „povesti diplomatski rat“, kako zbog mogućeg bojkota korisnika u samom Izraelu koji knjiže noćenje negdje u svijetu su nešto popustili. One koji žele knjižiti noćenje u tom području više ne upozoravaju kako se ono nalazi u konfliktnom području, ali ipak upozoravaju kako trebaju pogledati upozorenje svoje vlade o putovanju u to područje.

Za Zohara Aizenburga je i to previše: „Mislim da ako se netko u tim okolnostima bori za gospodarsko preživljavanje, to neće biti lako. A to vrijedi za obje strane: niti nama, niti Palestincima neće biti lako.“

Segador, Julio (ARD Studio Tel Aviv)

