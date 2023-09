Porsche 911: seksi i sa 60 godina

Porsche je u rujnu 1963. na Međunarodnom sajmu automobila u Frankfurtu predstavio nasljednika Porschea 356, model 901. Serijska proizvodnja počela je u rujnu 1964.

Mjesec dana kasnije, kada su već bila proizvedena 82 automobila i kada je Porsche svoj novi 901 izložio na Salonu automobila u Parizu, francuski konkurent Peugeot je uložio veto na ime - jer posjeduje međunarodna prava na sva imena automobila s tri broja i nulom u sredini. Tako je nastao Porsche 911.

Savršenstvo dizajna

To nije bio prvi Porscheov sportski automobil, ali je i dalje najpoznatiji iako je u svojoj 60-godišnjoj povijesti redizajniran osam puta. No njegova silueta je do danas ostala gotovo nepromijenjena. Za stručnjake za dizajn njegove proporcije su nešto poput ideala.

Tipične karoserijske varijante Porschea 911 su Coupe, Cabriolet i Targa. Pokreće ga 6-cilindarski bokser motor u stražnjem dijelu auta - time 911 nastavlja klasični princip dizajna koji se već́ može naći u prethodnim modelima Porschea.

Muzej Porschea u Stuttgartu ispred kojeg stoji skulptura "Inspiration 911" Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Američki novinar Randy Leffingwell je u svojoj knjizi „Porsche 911: savršenstvo dizajna", opisao koliko je jezik dizajna važan za uspjeh ovog automobila. Najkraće rečeno - to je elegantan, minimalistički i prepoznatljiv oblik sportskog automobila. „Baš zato skoro svako dijete crta sportski automobil s okruglim farovima, podignutim blatobranima i nježnom linijom krova 911", piše na internetskoj stranici Porschea.

Izvoz - značajan faktor uspjeha

Frank Jung, šef arhiva u Porscheu AG, opisuje vozilo proizvedeno u Stuttgartu kao „srce i srž Porschea do današnjeg dana". Model, koji se i danas proizvodi u Zuffenhausenu na periferiji Stuttgarta, stekao je globalnu slavu pojavom na tržištu u SAD-u - prvi primjerci su izvezeni u SAD u veljači 1965.

„Izvoz je uvijek bio jedan od pokretačkih faktora za uspjeh Porschea 911 – u početku prvenstveno na američkom tržištu, ali sada širom svijeta", rekao je Jung za DW.

U 60 godina je širom svijeta prodano više od milijun Porschea 911.

Svijet filma, glazbe i slavnih osoba

Porsche 911 se pojavljuje u filmovima, glazbenim spotovima, umjetničkim djelima i voze ga poznate osobe, što je sigurno doprinijelo njegovoj popularnosti.

U filmu „Downhill Racer" (1969.) Robert Redford glumi profesionalnog skijaša koji juri kroz Alpe u žutom 911T.

Prva scena filma „Le Mans" iz 1971. prikazuje glumca Stevea McQueena za volanom sivog Porschea 911 S iz 1970. On se očigledno za vrijeme snimanja zaljubio u taj automobil - kad je film završen, kupio ga je za svoju kolekciju.

Radnja filma „Ničija zemlja" (1987.) vrti se oko lopova koji isključivo kradu Porsche 911. U početnoj sceni akcijskog filma iz 2000. „Nestali za 60 sekundi", Porsche 911 probija staklo izložbenog prostora. A u špijunskom trileru „Atomska plavuša" (2017.), čija se radnja zbiva u Istočnom Berlinu uoči pada Berlinskog zida 1989. sporedni lik vozi modificirani 911 Carrera 4 tip 964.

Umjetnička djela i muzejske izložbe širom svijeta odale su počast kultnom automobilu. Porsche AG je u nedavnoj prošlosti surađivao s glazbenicima, umjetnicima i dizajnerima kako bi diversificirao domet modela i angažiranje brenda. Dizajneri su izrazili svoju kreativnost na različitim modelima kreirajući enterijere za 911, a umjetnici su bili pozvani da prikažu ovaj auto u različitim bojama.

Brojni glazbeni spotovi prikazuju ovaj automobil kao statusni simbol i ključni sastojak „života na visokoj nozi". Među njima je i spot Billyja Oceansa iz 1988. „Get Outta My Dreams, Get Into My Car” u kojem pjevač vozi 911 turbo kabriolet.

Sportski automobil Porsche 356 izložen u muzeju Foto: Christoph Schmidt/picture alliance/dpa

Poznate osobe koje voze Porsche 911 su glumac Keanu Reeves, reper Eminem, manekenka Kendall Jenner, nogometaš David Beckham, košarkaška legenda Michael Jordan i modni dizajner Ralph Loren, kao i pop zvijezde Harry Styles i Justin Bieber. Komičar Jerry Seinfeld navodno posjeduje nekoliko Porschea 911 u svojoj kolekciji.

Ni njemački ministar financija Christian Lindner nije mogao odoljeti Porscheu 911.

Malo o cijenama

Čuveni 911 ostaje nešto za bogataše ovog svijeta: jubilarni model 911S/T povodom 60. godišnjice proizveden je o ograničenom broju – 1.963 komada - i odmah je rasprodan. Ti koji su ga uspjeli dobiti ne pitaju za cijenu, a bilo je to više od 300.000 eura.

Model iz 2024. košta od 120.000 eura pa naviše. Unatoč tome, potražnja je velika i kupci moraju čekati dvije godine na isporuke.

Inače, Porsche 911 ima veliku konkurenciju u vlastitoj „obitelji": prošle godine su Sports Utilities Vehicles (SUV) bili daleko najprodavaniji modeli Porschea. Isporučeno je više od 95.600 modela Porsche Cayenne koji košta od 90.000 eura pa naviše, dok se, „samo" 40.400 kupaca odlučilo za Porsche 911.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu