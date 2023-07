Poljski desničari koji bi uskoro mogli biti u vladi

Ekstremno desna stranka Konfederacja u anketama dobiva do 14 posto glasova i mogla bi biti ključna na jesenskim izborima u Poljskoj. Tko su ljudi koji vode ovu stranku i tko su njihove pristaše?

Pucaju od snage, mnogo mladih muškaraca i malo žena - to je publika koja je došla na skup stranke Konfederacje (Konfederacije) u Varšavi. Dvorana puna, raspoloženje borbeno, sa strane vise osvijetljeni portreti čelnika stranke. Govornike najavljuju kao boksače koji ulaze u ring.

Glavna zvijezda je jedan od trojice lidera stranke, Slawomir Mentzen. Ima 36 godina, po zanimanju je porezni savjetnik i poduzetnik. Uvijek u bijeloj košulji, odijelu, nasmijan. Sebe predstavlja kao mladog anti-političara, a svoju stranku kao alternativu establišmentu.

Ankete: za 4 godine udvostručen broj pristaša

Stranka koju vodi, Konfederacija (slobodara i nacionalista) postoji od 2019. i isprva je smatrana desničarskim autsajderima. Nastala je od više manjih skupina koje su se udružile da bi sudjelovale na izborima za Europski parlament. Nisu ušli u parlament EU-a, ali im je to uspjelo na posljednjim izborima za Sejm, poljski parlament.

Slawomir Mentzen Foto: Karol Makurat/REPORTER/Eastnews/IMAGO

Konfederacija je 2019. osvojila 6,8 posto glasova i ima devet zastupnika u sadašnjem Sejmu, donjem domu poljskog parlamenta. Sudeći po anketama, trenutno može računati na oko 14 posto glasova i mnogi ju vide kao ključnu u podjeli vlasti - nakon jesenskih izbora.

A za muškarce od 18 do 39 godina Konfederacija je čak prvi izbor: za nju bi glasovalo čak 37 posto mlađih Poljaka.

Radikalni tržišno-liberalni program

S kratkim, ironičnim video zapisima, Slawomir Mentzen dostiže publiku koja broji stotine tisuća na TikTok-u. I tijekom Mentzenovoga govora u Varšavi prikazuju se video snimke - ali, uopće se ne radi o desničarskoj ekstremističkoj ideologiji. Mentzen govori o porezima:

„Zapamtite, porezi će biti niski i jednostavni. Jer to tako može. To se mora htjeti i moći - a mi to jako želimo."

Jednostavne, paušalne porezne stope, kraj skupih socijalnih programa. Mentzen obećava radikalno tržišno-liberalni program koji će brzo biti proveden – „kao kod Elona Muska", kaže on.

Njegova stranka zagovara svjetonazor po kojem je svaka osoba sama odgovorna za svoju sudbinu.

„Ne idemo na ove izbore da bismo sjeli za stol s njima. Prevrnut ćemo taj stol", uzvikuje on. „A onda će svaki Poljak koji radi sebi moći priuštiti kuću s roštiljem i travnjakom, dva automobila i odmor. Tako želimo živjeti."

„Protiv Židova, homoseksualaca, EU-a"

Mentzen je još 2019. izjavio da je Konfederacija protiv „Židova, homoseksualaca, abortusa, poreza i Europske unije".

Ta mržnja nije nestala, samo je sada artikulira drugi član stranačkog vrha, Grzegorz Braun. On ima 56 godina, po zanimanju je redatelj, dramaturg i publicist.

Grzegorz Braun (u sredini) u posjetu njemačkom AfD-u Foto: Wojciech Szymanski/DW

„Neće nas povijest učiti ni Nijemci ni Židovi", kaže Braun, jedan od trojice čelnika stranke.

„Nikakvi perverznjaci neće odgajati našu djecu i učiti ih toleranciji. I ni jedan euro-kolhoz narodnih komesara neće nama govoriti kako da vodimo svoju državu."

Spremni za koaliciju?

Vladajuća stranka PiS i Konfederacija imaju dosta zajedničkog, posebno kada je riječ o konzervativnim obiteljskim vrijednostima i snažnoj ulozi katoličke crkve. Međutim, kada je riječ o gospodarstvu - Konfederacija kritizira PiS zbog njegove previše socijalne politike. Time skuplja bodove kod mnogih poduzetnika i menadžera, ali ju podržavaju i radnici i đaci i studenti.

PiS i dalje ignorira novog suparnika. Ali, ako bi PiS poslije izbora mogao ostati na vlasti samo s koalicijskim partnerom, Konfederacija bi odjednom bila u igri, kaže politolog Rafal Chwedoruk.

„Kada bi PiS bio najjača snaga u novom Sejmu, oni bi 100 posto dali ponudu. Međutim, nije jasno bi li Konfederacija to htjela prihvatiti", kaže Chwedoruk i dodaje:

„Posljednjih godina Konfederacija je svoje birače prije svega motivirala kritizirajući PiS. Ako bi ušli u koaliciju, mogli bi izgubiti neke od svojih pristaša."

Zasjedanje poljskog parlamenta Sejma Foto: Wojciech Olkusnik/AP/dpa/picture alliance

Krzysztof Bosak (na naslovnoj fotografiji) je treći čelnik stranke Konfederacija, i kao i druga dvojica, zastupnik u Sejmu. Na predsjedničkim izborima u Poljskoj 2020. osvojio je skoro sedam posto glasova - i nada se da će ove jeseni pridobiti još više birača.

Aktualnu vladu Bosak (41) je nazvao „pseudodesničarskim proizvodom koji slijedi EU-američku ili ukrajinsku agendu", u intervjuu za „Super Express" i također rekao: „Ne prihvaćamo kako ti ljudi vode državu. Ovdje smo da osiguramo da desni glasači konačno imaju pravo glasa."

Ali ne kažu svi u stranci tako kategorički „ne" potencijalnim pozicijama u vladi. Poslije nastupa u Varšavi, Slawomir Mentzen je rekao da će se razgovarati sa svim strankama - ukoliko pristanu na program Konfederacije.

D. Roščić (ard, zdf)

