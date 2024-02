Političari u BiH traže prečac za EU

Još jedan od sastanaka partnera na vlasti u Bosni i Hercegovini (HDZ BiH, SNSD i stranke Trojke) protekao je bez usuglašavanja minimalnog seta zakona - zadaće koju je EU dao bosansko-hercegovačkim političarima kako bi se dobilo pozitivno mišljenje o napretku te omogućilo otvaranje pristupnih pregovora. Umjesto "bijelog dima" iz BiH jasna poruka Bruxellesu: "Od EU-a želimo datum otvaranja pregovora." Ali, čini se da bi to bi moglo biti problem.

"Proširenje EU-a uvijek je bilo i bit će temeljeno na zaslugama. Nema prečaca, taj korak mora biti utemeljen na ispunjenim kriterijima", jasno je poručio prije mjesec dana nizozemski premijer Mark Rutte, kada je zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem posjetio Sarajevo.

Ova svojevrsna europska diplomatska ofanziva bila je upozorenje domaćim vlastima da je krajnje vrijeme za usvajanje potrebnih zakona ako žele pozitivan odgovor Bruxellesa o početku pregovora prije europskih izbora i dolaska nove europske administracije.

Mukotrpan put BiH u Europsku uniju Foto: picture-alliance/dpa/DW

Bez dobrih vijesti, ali s dobrim raspoloženjem

Predsjednici vladajućih stranaka su i jučer u Mostaru bili bez dobrih vijesti, ali s novim obećanjima. "Zakon o Izbornom zakonu, o Sudu BiH, o sukobu interesa, nismo mogli dogovoriti. Zaključak je da se nastavi s radom i ukoliko se usklade da se ide u proceduru, u Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH", kazao je predsjednik HDZ BiH Dragan Čović o još jednom neuspjehu.

To je potvrdio i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić: "Ostali smo na istim pozicijama, ali ćemo pokušati uraditi sve da barem završimo priču sa Zakonom o sukobu interesa. Zakon o sudovima i Izborni zakon su prilično 'zakovani'."

Puno izravniji je bio predsjednik Republike Srpske (RS) i vladajućeg SNSD-a Milorad Dodik: "Sva trojica podvlačimo da bez datuma o pregovorima to ništa ne znači. Osjećali bismo se zaobiđeni ukoliko ne bude točan datum za pregovore za BiH. Vjerujemo kako možemo u sljedećih 7 do 10 dana riješiti nekoliko pitanja."

On je, pri tom, uputio i jasnu poruku visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, ne nazvavši ga ni imenom, a za kojeg često kaže da je "njemački turist" jer ga ne priznaje visokim predstavnikom. "Ako ovaj nelegalni pokuša bilo što uraditi - srušio je europski put BiH. Ako bi slučajno krenuo nametati zakon i bilo što za RS, izlazimo iz procesa i donijeti ćemo svoj zakon o izborima i provesti izbore na svoj način", poručio je Dodik.

Milorad Dodik uputio jasnu poruku visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu

Schmidt najavio nametanje zakona

No Schmidt je već prije najavio da će, ako se o tome ne dogovore domaći, on nametnuti tehničke izmjene Izbornog zakona kako bi se smanjile izborne manipulacije, a o tome je izvijestio i Bruxelles.

"Ukoliko ne dođe do rezultata, ne možemo ovisiti o nekim obećanjima ‘sljedeći tjedan'… Ne! Ovaj tjedan mora i ako se ne uradi, svi znaju da ima jedna osoba koja ima nadležnost i ovlasti da to donese”, poručio je Schmidt sredinom prosinca prošle godine na izvanrednoj konferenciji za medije.

Ali, od toga je prošlo više od dva mjeseca i još uvijek se govori "sljedeći tjedan", a sada i uz najavu radikalnih koraka ako on posegne za bonskim ovlastima.

„Nastavlja se politički cirkus"

Faruk Kajtaz, politički analitičar iz Mostara smatra kako se "nastavlja politički cirkus". "Vladajuća koalicija u BiH je koalicija 'nevoljnika', mehanički zbroj ruku potrebnih za vlast i ništa više. Prava koalicija je ona SNSD i HDZ, dok je Trojka samo pragmatična politička grupacija za popunu vlasti i fotelja", ocijenio je Kajtaz za DW.

Faruk Kajtaz: Vladajuća koalicija u BiH je koalicija "nevoljnika" Foto: privat

I dodao: „Nakon što je SAD kritizirao dogovor na sastanku iz Laktaša, jasno je bilo da od toga neće biti ništa. Dodik je dobio priliku biti kooperativan, dok Čović praktički nije dobio ništa."

Dok domaći pregovarači nastavljaju obećavati "nastavak pregovora", pristižu apeli za ubrzanje dogovora.

„Dragocjena prilika koja se ne smije propustiti"

Iz Direkcije za europske integracije upozorili su kako je pravi trenutak da vlasti i politika u BiH urade svoj dio posla i iskoriste preostalo vrijeme kako bi napravili još nekoliko pozitivnih koraka.

"Europskoj komisiji trebamo dati što više argumenata da u novom izvješću o realizaciji 14 ključnih prioriteta koji se očekuju u ožujku ocijeni da se postigao napredak", upozorili su.

Iz komisije 'Justitia et Pax' Biskupske konferencije BiH također apel: "BiH proživljava povijesne trenutke za budućnost njenih stanovnika. Nalazi se pred jedinstvenom, dragocjenom prilikom pristupnih pregovora s EU-om, pred ulaskom u novu dionicu procesa s koje se vidi zajednički dom europske civilizacije, kulture, solidarnosti i ekonomskog napretka."

Upozoravaju kako se šansa ne smije propustiti i da "briga bh političara ne smije biti samo deklarativna".

Anđelko Milardović: Ono što sada gledamo u Ukrajini može se ponoviti i u BiH Foto: Andjelko Milardovic

"Geopolitičko buđenje Europe" i BiH u "luđačkoj košulji"

Prof. dr. sc. Anđelko Milardović, voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije i direktor Europskog centra za migracijske studije, aktualna politička zbivanja dovodi u izričito geopolitički kontekst.

"U krupnom planu je geopolitika, potom Izborni zakon te položaj aktera i njihove relacije koje su vezane za nekog velikog aktera. BiH bez RS-a nema europsku perspektivu, a Dodik ni u ludilu neće na to pristati jer je to geopolitička igra u svijetu koji je u geopolitičkom preslagivanju", komentirao ovaj politolog za DW.

Milardović smatra kako je pod utjecajem Putina i ruske agresije na Ukrajinu počelo "geopolitičko buđenje Europe". "U velikom preslagivanju BiH bi trebala biti unutar EU-a, a to će Dodik stopirati svim sredstvima", predviđa on i objašnjava: "Zato jer je on dio ideologije 'Srpski svet', a ona je vezana za ideologiju 'Ruskoga svijeta'. To su dvije sestrinske ideologije, a kad se razobliče njihovi znakovi, onda dolazimo do toga da je to ideologija rata."

Međutim, Milardović ide i korak dalje u svojoj analizi, navodeći i vrlo zabrinjavajući scenarij. "Ono što sada gledamo u Ukrajini može se ponoviti i u BiH i jugoistočnoj Europi jer to jest krajnji Putinov cilj. Prvotno je mislio udariti na BiH, ali kad je vidio da su različiti otpori, odustao je i težište svojih akcija, zbog maskiranja svog rata u Ukrajini, prebacio na Palestinu i Izrael", ocjenjuje.

Njegov zaključak je bez prevelike nade za optimizam: "BiH je u luđačkoj košulji. Bilo bi lijeka da se tri aktera uspiju dogovoriti, ali oni to nikada neće uspjeti jer ih vode interesi i "njihovi" geopolitički akteri."