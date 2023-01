Podli sustav prevara njemačkih umirovljenika

Turski grad Izmir, koji leži na obali Egejskog mora, se u krugovima njemačkih istražnih vlasti, smatra centrom za prevare putem "Call-centra" . Iz tog grada prevaranti svakodnevno zovu na stotine starijih građana u Njemačkoj s ciljem da ih opljačkaju. Na telefonu se pretvaraju da su tužitelji, policajci ili da rade u bankama. Jedan od prevaranata, muškarac koji ima otprilike 25 godina, spreman je dati uvid u kriminalni sustav Call centara. On se predstavlja kao "gospodin Jäger", mada to nije njegovo pravo ime. "Natjerati nekoga da vam povjeri svu svoju ušteđevinu samo telefonskim pozivom i glasom je istinski učinak i postignuće", kaže ovaj kriminalac i informant. Na snimci na jednom vidikovcu za turiste u Izmiru on crnom kapuljačom skriva svoj identitet.

Krađa u milijunskim iznosima

"Šok-poziv" - trik kojim se služe prevaranti

Svake godine, kriminalističke službe u Njemačkoj zabilježe desetke tisuća takvih lažnih poziva. U Bavarskoj su prevaranti prošle godine na ovaj način ukrali više od 18 milijuna eura, u Donjoj Saskoj 4,5 milijuna. Šteta je ogromna i u drugim saveznim pokrajinama: u Berlinu je na ovaj način otuđeno 2,3 milijuna eura, u Hamburgu 2,1 a u Schleswig-Holsteinu 1,2 milijuna eura. Lista se tu ne završava.

"Sada je dio našeg posla da se mi u policiji svakodnevno bavimo i ovim slučajevima. To je poprilično tužna činjenica", kaže glavni policijski inspektor Haug Schalk iz Braunschweiga. Kao i na mnogim mjestima, i ovdje djeluje odjel koji se bavi zločinima i kriminalnim činovima nad starim i onemoćalim ljudima. „Počinitelji, koji su nam poznati a koji su izgradili sustav pozivnih centara, zapravo su u pravilu imali iza sebe kriminalnu karijeru u Njemačkoj", kaže Henning Wilker, državni tužilac u Osnabrücku. Mnogi su prisilno morali napustiti Njemačku ili su pobjegli iz straha od uhićenja ili presude odnosno služenja kazne. Prevare s lažnim policajcima spadaju u organizirani kriminal.

Od Njemačke do turskog Call-centra

"Gosp. Jäger", koji vara ljude iz Izmira, itekako je svjestan toga. „Mi zarađujemo kao malo tko", kaže on. Njegova "najbolja prevara", mu je donijela 25.000 eura, koje su završile "samo u njegovom džepu". A to je „zaradio" odnosno „zaplijenio" u roku od pet sati. Ne može se provjeriti jesu li ovi navodi točni. Tijekom svake prevare on, kako tvrdi, ima grižu savjesti i to je razlog zbog kojeg je pristao na ovaj intervju za javni servis NDR.

Mladić je odrastao u jednom njemačkom gradu, koji se smatra u socijalnim žarištem. U Turskoj je proveo otprilike tri posljednje godine, prvo u Istanbulu, a zatim u Izmiru. Prijatelj ga je regrutirao da "radi" u lažnim call - centrima. Novac je bio primamljiv, kaže. To je novac koji troši na zabave, alkohol, prostitutke. Ušteđevina njemačkih umirovljenika je tako protraćena u najkraćem vremenskom roku.

Policija upozorava na moguće prevarante

Uvid u strukture

"Mr. Jäger" detaljno opisuje kako funkcionira prevara i kako se špijuniraju potencijalne žrtve. Call centri su dobro organizirani. Prevaranti se pojavljuju u različitim ulogama: kao takozvani "filteri", "zatvarači" i "berači". "Filter" traži potencijalne žrtve. Njemačke starije građane identificiraju preko internetskog telefonskog imenika. Počinitelji posebno traže njemačka imena koja su karakteristična za starije osobe, kao što su Roswitha, Manfred ili Mechthild. Koriste internetske mape kako bi špijuniraju četvrt: znaju nazive ulica, trgovina, autobusnih stajališta u okolini i adresu najbliže policijske stanice - informacije korištene za prevaru.

Čak ni brojevi, koji se pojavljuju na ekranu telefona, nisu odmah prepoznatljivi kao lažni poziv. Takozvani "Call ID Spoofing" koristi se za prikazivanje njemačkih brojeva primaocu, iako počinitelji zovu iz inozemstva. Ako se otkrije potencijalna žrtva, ona će biti proslijeđena "zaključivaču". "Onda on obično zaključi stvar", kaže "gospodin Jäger". To znači: prevaranti nagovaraju žrtvu da preda novac ili dragocjenosti suučesniku u Njemačkoj, tzv. beraču koji ima zadatak da pokupi novac i dragocjenosti. Cijeli taj proces i još mnogo toga što "gospodin Jäger" priča, poklapa se sa spoznajama njemačkih istražitelja o tome kako i po kojim pravilima takvi počinitelji obično postupaju.

Izmir - središte call-centar kriminala

Razmjena informacija između Njemačke i Turske

Njemački i turski istražni organi zajedno rade kako bi uhvatili prevarante i razbili lanac prevare. To uvijek iznova polazi za rukom. U rujnu 2022. u Turskoj je osuđeno 67 telefonskih prevaranta, a glavni osumnjičeni na stotine godina zatvora. Pa ipak: takve zajedničke istrage koštaju vremena i novca, a njemačke vlasti se suočavaju s mnogim preprekama.

„Često je teško nekoga izručiti", kaže Julia Meyer, državna tužiteljica u Braunschweigu. „Zato nam je potrebno da Turskoj predamo kazneno gonjenje i tako smo sigurni da će se nešto dogoditi, da će se voditi istrage, da će biti sudskih procesa i da će, u idealnom slučaju, doći do toga da žrtve dobiju dio svog novca nazad”. Ali čak i ako počinitelji budu uhvaćeni i osuđeni, to još uvijek nije jamstvo da će žrtve dobiti odštetu odnosno da će im se vratiti dio iznuđenog novca", zaključuje Julia Meyer.

