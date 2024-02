„Pliva“ seli predstavništvo iz BiH

Ono što je počelo u razdoblju pandemije, sada sve češće postaje praksa. Nestašica lijekova tako nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, u kojoj se osim ovog pojavio i problem s distributerima. Iako još nema jasnih informacija o čemu se radi, pojedini distributeri lijekova sa sjedištem u Federaciji BiH, „odbili" su isporuku lijekova ljekarnama u Republici Srpskoj, bez službenog objašnjenja.

Dvostruke marže, dvostruka mjerila

„Zbog nestašice lijekova zvali smo distributera koji ima sjedište u Federaciji i rekli su nam da nam ne mogu isporučiti lijekove. Odluka, ne znamo čija, donesena je prije dva tjedna tako da ne znamo točno što se događa", rekli su nam u jednoj ljekarni u okolici Banjaluke, ne želeći da im otkrivamo imena.

Distributeri iz RS-a s kojima smo razgovarali nisu mogli ni potvrditi ni demantirati radi li se o nekoj vrsti sukoba distributera dok ne dobiju sve informacije, iako je, kako ističu, svaka priča o tome neodrživa jer je tržište lijekova jedinstveno u BiH, pod nadzorom Agencije za lijekove BiH, koja nikakvu odluku te vrste nije donosila. Neki smatraju da je problem manjak lijekova pa se sva količina distribuira na tržište Federacije, gdje je marža za sedam posto veća nego u Republici Srpskoj.

Manjak lijekova pogodio je cijelu BiH, tako da u ovom trenutku nedostaje oko tridesetak lijekova, a neki od njih su Ventolin, Atrovent, Molicor, Ozempic, Cefaklor, Plaquenil, Lacipil, Monopil, Ospen sirup, Ampril, Flixotide...

„Osnovni uzrok je globalno narušen lanac opskrbe, što je opet uzrokovano pandemijom, a to je opet posljedica ovisnosti proizvodnje od globalnih mjesta proizvodnje djelatnih tvari, koja su na Istoku. Drugi uzrok je inflacija, odnosno povećanje troškova proizvodnje što nije pratilo povećanje cijena lijekova", kaže Faruk Hadžić, iz udruženja veleprometnika lijekovima i medicinskim sredstava BiH.

Cijena lijekova nije pratila povećanje troškova proizvodnje, kaže Faruk Hadžić Foto: privat

Zemlja generičkih lijekova

Bosna i Hercegovina je „zemlja generičkih lijekova", a to u praksi znači da na tržištu ima daleko više onih kojima je isteklo vrijeme patenta za koje proizvođač vraća uložena sredstva u razvoj lijeka. Nakon isteka patenta, djelatnu tvar otkupljuju druge kompanije koje onda proizvode isti lijek, ali po nižoj cijeni. Praktično, kopiju lijeka, ali legalnim putem.

Prema važećem Pravilniku o kontroli cijena u BiH, maksimalna cijena lijeka se formira tako što se uzme prosjek cijene lijeka u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, iznosi zbroje i podijele s tri. Taj iznos predstavlja maksimalnu veleprodajnu cijenu lijeka u BiH. Ako za neku od tri zemlje ne postoje podaci za predmetni lijek, prva dopunska referentna država je Bugarska, a druga Italija, gdje su lijekovi puno skuplji.

Visoke cijene lijekova u BiH diktiraju i visoke marže koje u maloprodaji u RS-u iznose 18, a u Federaciji čak 25 posto, dok su u Srbiji pet posto. Drugo, PDV na lijekove u Srbiji je deset posto, u Hrvatskoj 5 posto, dok je u BiH 17 posto. To bi se uskoro moglo promijeniti, s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH usvojio odluku za povrat PDV-a za kupovinu opreme i hrane za bebe i ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje treba dati mišljenje o provodivosti ove odluke i uputiti je na potvrđivanje.

900 dana lista čekanja

Ipak, ako i dođe do smanjenja PDV-a to neće riješiti problem nestašice lijekova, jer je farmaceutskim kućama bosansko-hercegovačko tržište malo. Dalje, procedure za dobivanje dozvole za korištenje lijeka u BiH su preduge, zbog nedostatka ljudstava u Agenciji za lijekove, ali i trome administracije.

Izuzetno dugo se čeka na uvođenje nekog lijeka na tržište BiH Foto: Dragan Maksimović/DW

„Mi pripadamo u crvenu zonu kada je riječ o odobravanju lijekova u BiH, a to je 900 dana. Toliko je potrebno da pacijent u BiH dobije lijek koji pacijent u EU-u dobije puno brže", kaže direktorica Udruženja inovativnih lijekova u BiH, Ana Petrović.

Prema informacijama koje imamo od distributera, od predaje zahtjeva za ulazak novog lijeka na tržište do njegovog uzimanja u razmatranje, prođe od 18 do 20 mjeseci.

Mnogi upozoravaju da je ova „blaga" nestašica tek početak i da će pravi problem nastupiti tek 2025. godine te da je potrebno sada poduzeti mjere kako bi se tržište zaštitilo. Međutim, to će biti teško s obzirom na to da mnoge farmaceutske kompanije imaju problem s poslovanjem u BiH. Hrvatska farmaceutska kompanija „Pliva" tako izlazi sa svojim predstavništvom iz BiH, iako pacijenti to neće osjetiti. Mijenja se model poslovanja.

„Svi Plivini lijekovi uvršteni na listu lijekova i dalje će se moći nabaviti na navedenom tržištu preko naših partnera te će ostati dostupni pacijentima kojima su potrebni", kaže za DW Tamara Sušanj Šulentić, viša direktorica komunikacija u Plivi, navodeći da je problem nastao onog trenutka kada su u pojedinim kantonima provođene protekcije u korist domaćih farmaceutskih kompanija.

„Do promjene poslovanja došlo je nakon niza protekcionističkih odluka donesenih u nekim kantonima Bosne i Hercegovine gdje su izvan uobičajenih procedura, izostavljeni s liste lijekova proizvodi cijelog niza farmaceutskih kompanija koje nemaju proizvodne pogone u BiH, pa tako i PLIVE Hrvatska d.o.o", kaže Sušanj Šulentić, što je u nepovoljan položaj dovelo pacijente.

Po lijekove u Srbiju, Hrvatsku, Tursku...

Dok se čeka moguće smanjenje PDV-a na lijekove, zbog njihovih visokih cijena pacijenti su prinuđeni da po jeftiniji lijek idu u Srbiju, Hrvatsku pa čak i Tursku, koja po riječima farmaceuta doživljava pravu medicinsku ekspanziju, o čijim će se, dodaju, posljedicama vjerojatno tek razgovarati. Zbog toga nije rijetkost da onkološki bolesnici po lijekove idu izvan BiH.

„Mi smo najskuplji. Naši pacijenti kada trebaju neki lijek idu u inozemstvo. U Turskoj su citostatici recimo duplo jeftiniji nego kod nas. Također, naš problem je i nedostatak imunološke terapije, što je opet u nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja, ali se nadamo da će se i taj problem riješiti", kaže predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke „Iskra", Suzana Kekić.

Pacijenti idu u inozemstvo po lijekove, kaže Suzana Kekić Foto: Dragan Maksimović/DW

Međutim, odlazak po lijekove u Hrvatsku za sada nije opcija s obzirom na nestašicu lijekova i u ovoj zemlji, članici Europske unije. Tri farmaceutske kompanije su objavile da u idućih nekoliko tjedana neće biti dostupni lijek za srčane probleme, antibiotik i lijek protiv leukemije. Hrvatski mediji prenose izjavu iz Udruženja proizvođača lijekova Ane Gongola, koja kaže da je 180 lijekova na listi nedostupnih u ovom trenutku, a da se pored pobrojanih tu nalaze i lijekovi za kašalj i dijabetes i mnogi drugi.

Interventni uvoz

Međutim, dok u Hrvatskoj pacijenti mogu tražiti interventni uvoz ako lijek postoji na nekom drugom tržištu zemalja EU-a, koji im može biti dostupan u roku od 24 sata, u BiH ta procedura ide nešto sporije. Mogućnost interventnog uvoza također postoji, ali su procedure dugotrajne i rade se preko javne zdravstvene ustanove ili fonda, uz prethodnu suglasnost Agencije za lijekove, nakon čega distributer obavlja uvoz lijeka koji prethodno „nije registriran na tržištu BiH ili paralele lijeka koji je registriran, ali se ne uvozi".