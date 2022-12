PeerTube: Sigurna oaza širitelja dezinformacija?

Kako bi postale neovisnije o velikim i etabliranim društvenim platformama ili digitalnim kompanijama, formiraju se razne manje mreže koje su dio takozvanog “fediversa”. Jedna od tih mreža je PeerTube. Radi se o decentraliziranoj, zajednički organiziranoj platformi kojom upravljaju njezini korisnici – platformi koja sve više služi kao alternativa tehnološkom gigantu YouTubeu.

Kreatori PeerTubea za sebe kažu da su dio etičke digitalne zajednice koja njeguje otvoreni kod. Što to znači? Već četiri godine postoji PeerTube, platforma na kojoj svatko uz pomoć besplatnog softvera može “uploadati” video-snimke, te ih tako distribuirati. S relativno malo truda se može etablirati takozvanu "instancu”, odnosno server na kojem onda korisnici mogu otvarati svoje naloge, i preko njih objavljivati razne sadržaje. Instancama se upravlja neovisno i decentralno, ali se pojedine instance može i povezati s nekim drugim serverima.

Nema središnje instance

Ključna razlika u odnosu na komercijalne platforme poput YouTubea ili Vimea: podatke se slično kao kod mreže BitTorrent pohranjuje decentralno, nema nikakvih ekonomskih interesa, a ne postoji ni neka središnja institucija koja bi mogla provoditi cenzuru.

I upravo to je, čini se, ono što koristi ekstremno desničarska scena, odnosno teoretičari zavjera. PeerTube se sve više koristi za distribuciju ilegalnih, prevarantskih, huškačkih ili ekstremnih sadržaja, kako je pokazala nova studija Instituta za strateški dijalog (Institute for Strategic Dialogue, ISD) u koju je ekskluzivni imala uvid redakcija njemačkog javnog servisa ARD-faktenfinder: „Hidra na mreži: Izazovi ekstremističkog korištenja fediversa na primjeru PeerTubea“.

Fokus na COVID-u 19

Telegram je i dalje najpopularnija mreža među ekstremnim desničarima, tvrde stručnjaci

PeerTube desničarski akteri ciljano koriste kako bi zaobišli zakonsku regulaciju ili moderiranja na mrežama, na primjer zakon NetzDG u Njemačkoj, stoji u studiji. A time je ta platforma „atraktivna mogućnost za dijeljenje njihovih sadržaja na internetu.“

Instance dotičnih aktera koje su bile predmet istraživanja bile su prepune dezinformacija, objašnjava Lea Gerster, jedna od autorica studije, u izjavi za ARD-faktenfinder. Što se tiče sadržaja, fokus je bio na pandemiji koronavirusa. „Često se govori o navodnim zdravstvenim štetnim posljedicama nakon cijepljenja, pronašli smo jako puno video-snimaka prosvjeda na kojima se demonstriralo protiv vladinih mjera“, kaže Gerster.

Još jedan čest narativ je navodna urota elita, koje, kako tvrde ideolozi urote, koriste pandemiju ili Putinov rat protiv Ukrajine, kako bi „progurali“ svoje tajne ciljeve. A to, kako se tvrdi u studiji, sugerira da se PeerTube instance koristi kao sigurne oaze dezinformacija.

Strategija multiplatformi

PeerTube je u pravilu samo jedna od tih platformi koje oni koriste: „Ono što mi vidimo je da brojne vodeće glave pokreta koriste strategiju multiplatformi, kako bi online objavili svoje sadržaje“, pojašnjava Gerster.

Josef Holnburger iz Centra za monitoring, analizu i strategiju (CeMAS) naglašava da je YouTube i dalje važna platforma za teoretičare urote, jednostavno zbog činjenice da ona nudi veliki doseg, zato što tamo jednostavno mogu „doći“ do jako puno ljudi. Pojedini videi su doduše uspješni i na PeerTubeu, neki imaju i po nekoliko stotina tisuća pregleda, kaže Holnburger, ali i dodaje da se na PeerTubeu još uvijek okupljaju uglavnom istomišljenici, ljudi koji slično razmišljaju: „Hitovi koji dođu do široke publike, njih se može pronaći i dalje na YouTubeu.“

Strategija multiplatformi na jednoj strani povećava doseg sadržaja, ali s druge strane služi i kao „osiguranje“, kako kompletni sadržaji ne bi nestali u slučaju da se izbriše konkretni korisnički nalog. Kao primjer može poslužiti njemačka „podružnica“ ruskog državnog medija RT DE, čiji su se sadržaji nalazili i na YouTubeu. Ali nakon što je YouTube izbrisao korisnički konto RT-a zbog, kako su rekli, kršenja pravila korištenja, odnosno objavljivanja lažnih medicinskih informacija na toj video-platformi, više se preko stranice YouTube nije moglo ni doći to tih videa.

Back-Up

Obzirom da se sve više društvenih mreža bori protiv dezinformacija i huškanja na svojim platformama, odnosno da se u međuvremenu neki nalozi, odnosno kanali i suspendiraju kao na Telegramu, koji je dugo bio na glasu kao mreža na kojoj nema moderiranja sadržaja, sve više gore opisana scena pokušava svoje sadržaje plasirati - decentralno.

"Sve više ljudi se u međuvremenu pita: gdje se možemo skloniti?“ - objašnjava autorica studije Gerster. PeerTube je, smatra ona, jedna vrlo sigurna alternativa, zato što praktički svatko tamo može etablirati svoj vlastiti server i kontrolirati svoje vlastite sadržaje. Ako neki ponuđači društvenih platformi izbrišu određene sadržaje, u konačnici se može „posegnuti“ za PeerTubeom i preko linka povezati s tom instancom.

"Mi smo to primjerice promatrali kod pokreta 'Querdenkera'. Kada je njihov kanal na YouTubeu bio suspendiran, oni su etablirali instancu na PeerTubeu”, kaže Gerster. No, kako dodaje, pritom je uočen i fenomen da svi korisnici neke stare platforme ne slijede automatski i novu.

Počeci u Njemačkoj

Videe na PeerTubeu koji imaju najbolje brojke gledanosti uglavnom su objavili poznati korisnici ili kanali koji su već etablirani, odnosno koje prati veliki broj ljudi. "Telegram je i dalje broj jedan kada se radi o distribuciji sadržaja. Većina na PeerTube dolazi preko linkova objavljenih na Telegramu.“

A to je slučaj i kod austrijske “alternativne online TV-postaje” AUF1. Videi su “pohranjeni” na jednoj PeerTube-instanci, a linkove se dijeli preko Telegrama. PeerTube u ovom konkretnom slučaju funkcionira kao platforma za „hosting“ sadržaja, ali ne i kao društvena mreža: "Većina ljudi uopće ne shvaća da gledaju PeerTube video“.

Pravne „kvake" za korisnike

A upravo to može postati problem za korisnike PeerTubea. Ako se naime ne isključi funkciju Peer-to-Peer, na taj se način, željeno ili posve neželjeno, može postati i distributer nekog sadržaja, a to opet u pravnom smislu može značiti i odgovornost za distribuiranje određenih sadržaja. Korisnici naime “šeruju” svoju IP-adresu, tako da je moguće rekonstruirati korištenje i distribuiranje sadržaja. Dovoljno je da se samo nakratko klikne na neki video, uopće ga se ne mora pogledati kompletno.

Masovno tržište?

PeerTube je ipak još uvijek samo niša na tržištu raznih platformi, napominje Gerster. "Moj dojam je da je za ekstremne desničare, pogotovo na njemačkom govornom području, Telegram i dalje središnje sredstvo komunikacije.“

No, PeerTube bi zbog sve izraženijeg “deplatforminga” mogao postati sve važniji ekstremističkim akterima. Decentralna struktura PeerTubea proizvodi „efekt Hidre“, stoji u studiji ISD-a: “Čak i ako se isključi povezane servere, mreža i dalje postoji, i ona omogućava da se na nju mogu priključiti bilo koji novi serveri.“

Tko kontrolira PeerTube?

Kako prepoznati manipulacije na društvenim mrežama?

Kreatori PeerTubea naglašavaju da administratori imaju potpunu kontrolu nad sadržajima i da mogu odlučiti hoće li (ili ne) po standardnoj proceduri prijaviti osjetljive sadržaje poput nasilja ili pornografije. U rujnu 2021. je samo oko 1% javno dostupnih videa bilo označeno na odgovarajući način. Korisnici osim toga mogu javiti administratorima ako misle da je neki video problematičan. A što će oni napraviti s tom informacijom? To odlučuju oni sami.

Decentralna organizacija PeerTubea u praksi znači da je državnim institucijama gotovo nemoguća regulacija. Sudeći po rezultatima studije, osim toga je gotovo nemoguće i obvezati platformu na brisanje nekog sadržaja. Čak i sami moderatori na instancama PeerTubea mogu doduše izolirati problematične sadržaje, ali ih ne mogu izbrisati ili spriječiti da ih se vidi.

"To je istovremeno i šansa i rizik decentralnih službi, činjenica da one mogu izgraditi svoju vlastitu zajednicu“, kaže politolog Holnburger. Tu se karakteristiku, dodaje on, može iskoristiti i za etabliranje svoje vlastite zatvorene ili prikrivene zajednice. Takve projekte često prakticiraju desni ekstremisti, te ih prilagođavaju vlastitim potrebama, tvrdi Holnburger: „A to znači da ćemo se u budućnosti naći pred još većim izazovima po tom pitanju.“

Carla Reveland, Wulf Rohwedder (ARD)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu