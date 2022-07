Pedofilski skandal u domovini pape Franje

"Moja je želja bila da završi u zatvoru. No sad je mrtav", kaže rezignirano jedna od žrtava seksualnog nasilja koje se godinama odvijalo na jednoj isusovačkoj školi u Buenos Airesu. U središtu skandala koji se tek sada trese Argentinu nalazi se Cesar Fretes, isusovački redovnik i nastavnik na jednoj prestižnoj školi.

Zahvalnost i divljenje

Iako je sa škole izbečen još 2004. a iz reda isusovaca četiri godine kasnije, do procesa nikada nije došlo. Fretes je sa samo 45 godina 2015. umro od raka. Argentinski mediji prenose kako cijelo ovo vrijeme ništa nije ukazivalo na prošlost ovog redovnika. "Na njegovoj Facebook stranici nakon smrti su se gomilale poruke pune zahvalnosti i divljenja. Ništa nije ukazivalo na dvostruki život Cesara Fretesa", prenosi jedna internetska stranca.

No šutnja je ipak prestala nakon što su Pablo Vio i Gonzalo Elizondo, dvije od mnogobrojnih žrtava zlostavljanja digle svoj glas. Od tada se gotovo svakodnevno javljaju i ostale žrtve pokojnog isusovca. Slučajevi zlostavljanja događali su se krajem devedesetih godina prošlog i početkom ovog stoljeća u isusovačkoj školi "El Salvador" u Buenos Airesu. Fretes je tamo bio zadužen za djecu u šestom razredu. Djeca su mu se kao osobi od povjerenje povjeravala, on je to iskorištavao.

Pravna odgovornost

Jorge Mario Bergoglio, tada nadbiskup u Buenos Airesu

Učenici svjedoče o seksualnim zlostavljanjima, samozadovoljavanju pred učenicima, nedoličnom dodirivanju. jedan bivši učenik koji želi ostati anoniman govori kako se nitko iz straha nije usudio reći što se događa ali da se sve godine znalo što Fretes radi. "To je bila javna tajna jer je toliko učenika bilo pogođeno njegovim nedjelima", kaže ova žrtva. Vio i Elizondo govore kako im se do sada javilo preko 30 bivših učenika koji su bili žrtve ovog dušobrižnika. Elizondo kaža da ga je na izlazak u javnost nagnao pokret #metoo. „Mnogi su postali svjesni koliko je važno prekinuti šutnju"

Argentinski mediji su prije nekoliko dana okrenuli ovoj temi. Mučni događaji su se odvijali u vrijeme dok je nadbiskup Buenos Airesa bio Jorge Mario Bergoglio, današnji papa Franjo, također pripadnik reda isusovaca.

Škola "El Salvador" ("Spasitelj") se u međuvremenu ispričala žrtvama i zamolila za oprost. No postavlja se pitanje kako to da protiv bivšeg pedagoga nije podnesena prijava iako je 2003. iz ove elitne škole premještan u grad Mendozu a 2007. izbačen iz reda isusovaca. Carlos Lombardi, odvjetnik koji predstavlja žrtve, provjerava postoji li načina da škola preuzme i pravnu odgovornost za zlostavljanje.

nk(KNA)

