Parlament radi na opozivu predsjednika Češke

Svakog 28. listopada, na državni praznik kojim se obilježava Dan osnivanja Čehoslovačke 1918. godine, predsjednik Češke Republike odaje počast zaslužnim ličnostima u zemlji i dodjeljuje im Orden bijelog lava. To je najviše priznanje u ovoj EU-zemlji. Nekoliko dana prije državnog akta, premijeru se na potpis obično predoči popis dobitnika ordenja koji je već potpisao predsjednik države.

Odlazeći premijer Andrej Babiš ovih je dana dobio takav popis - no tamo gdje se obično nalazi raskošno ukrašeni potpis predsjednika, udaren je samo pečat na kojem stoji: Miloš Zeman. 77-godišnji Zeman, koji se od 10. listopada 2021. nalazi na odjelu intenzivne njege Centralne vojne bolnice u glavnom gradu Pragu, očito nije bio u stanju potpisati.

Pri tome, predsjednik je trenutno hitno potreban svojoj zemlji: 8. i 9. listopada 2021. u Češkoj su održani parlamentarni izborina kojima je stranka premijera Babiša Akcija nezadovoljnih građana (ANO) izgubila od Saveza pet stranaka desnog centra na čelu s Demokratskom građanskom strankom (ODS). U Zastupničkom domu Savez je dobio većinu od 108 od ukupno 200 glasova. Ustav nalaže da predsjednik države sada imenuje novog premijera - ali Zeman je na Intenzivnoj njezi, gdje je završio dan nakon izbora.

Od tada Ured predsjednika objavljuje informacije kojima se umanjuje ozbiljnost Zemanovog zdravstvenog stanja. Predsjednik je, kako je priopćeno iz njegovog Ureda, radno sposoban - tvrdnja koja je očito netočna s obzirom na to da se Zeman već dva tjedna nalazi na odjelu intenzivne njege. Prema navodima dnevnog lista Deník N, koji se poziva na nekoliko pouzdanih izvora iz bolnice, Zeman ima teško oboljenje jetre.

Milos Vystrcil: "Predsjednik Češke Republike trenutno nije u mogućnosti obavljati svoje profesionalne dužnosti iz zdravstvenih razloga"

Liječnici: Zeman ne može raditi

18. listopada 2021. godine je Milos Vystrcil (ODS) kao predsjednik Senata - Drugog doma češkog parlamenta - objavio procjene liječničkog konzilija vojne bolnice - s ocjenom liječnika po pitanju je li Miloš Zeman još uvijek u stanju obavljati dužnost predsjednika. Rezultati izvještaja, koji je potpisao direktor vojne bolnice i glavni Zemanov liječnik general Miroslav Zavoral, su kristalno jasni.

"Miloš Zeman, predsjednik Češke Republike, trenutno nije u mogućnosti obavljati svoje profesionalne dužnosti iz zdravstvenih razloga", rekao je Vystrcil na konferenciji za novinare. "Prema navodima liječničkog tima Vojne bolnice u Pragu, dugoročna prognoza zdravlja predsjednika Zemana smatra se krajnje neizvjesnom s obzirom na prirodu bolesti, tako da se mogućnost povratka na posao u narednim tjednima smatra malo vjerovatnom”, dodao je Vystrcil.

Ustav predviđa razrješenje od dužnosti

Na temelju članka 66. češki Ustav dopušta smjenu predsjednika ako iz zdravstvenih razloga ne može obavljati svoju dužnost. Oba doma parlamenta moraju se s time složiti. Predsjednik Senata Vystrcil najavljuje da će njegovo parlamentarno tijelo, koje je izabrano u različito vrijeme od Zastupničkog doma i stoga potpuno funkcionalno, pokrenuti proces opoziva.

Pobjedničke stranke u Zastupničkom domu, predvođene strankom ODS budućeg premijera Petra Fiale, načelno su spremne na ovaj korak. No, Fiala zasad poziva na suzdržanost. "Do 8. studenoga nisu potrebni nikakvi aktivni koraci predsjednika. Za moguće aktiviranje članka 66. potreban je novi izvještaj liječničkog konzilija koji bi uslijedio početom studenoga, na temelju kojeg će se utvrditi je li predsjednik sposoban obavljati svoje dužnosti", napisao je Fiala na svojoj Facebook stranici.

Tomaš Lebeda: "Ovo bi mogla biti vrlo opasna igra koja će produbiti podjelu u češkom društvu"

Impeachment kao izvor napetosti?

Prema riječima profesora Tomáša Lebede, politologa sa Sveučilišta u Olomoucu, oprezan pristup nove vladine koalicije ovom problemu je posve opravdan i primjeren. "Ovo je igra pridobijanja povjerenja javnosti. Pitanje je może li se postići konsenzus među političkim strankama po pitanju Zemana i, kako kažu liječnici, njegove nesposobnosti da u ovim okolnostima obavlja predsjedničku dužnost ili će to postati dio političke borbe. Jer, dijelovi oporbe će to protumačiti kao pokušaj nove vladine koalicije da aktualnom predsjedniku oduzme njegove ovlasti”, kaže profesor Lebeda za DW.

"Ovo bi mogla biti vrlo opasna igra koja će produbiti podjelu u češkom društvu", dodao je Lebeda. Stručnjak za ustavno pravo Jan Kysela s Pravnog fakulteta u Pragu rekao je za Češki radio da članak 66. Zemana samo privremeno oslobađa njegove predsjedničke dužnosti, odnosno da bi se mogao prestati primjenjivati nakon što se zdravstveno stanje predsjednika poboljša. Do tada su njegove ovlasti podijeljene između premijera, predsjednika Parlamenta i predsjednika Senata.

"Članak 66. Ustava je jedna vrsta bolovanja, koje šefu države daje vrijeme za ozdravljenje", dodaje Kysela. No, predsjednik ostaje na dužnosti, pa nema prijetnje od prijevremenih izbora za novog predsjednika - osim ako sam ne podnese ostavku. Zemanov drugi mandat ističe u ožujku 2023. "To je i razlog zašto se mora aktivirati članak 66. U suprotnom, Češka neće imati nikoga tko bi mogao obavljati dužnosti predsjednika države, iako je predsjednik živ. A to sebi ne može priuštiti nijedna država."

