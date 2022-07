Pandemija u Srbiji: Svima je već dosadilo

Srbija bilježi povećan broj zaraženih koronom, ali to kao da više nikoga ne zanima. Zdravstvene vlasti objavljuju uobičajene podatke o broju zaraženih i umrlih, kao i o broju osoba na bolničkom liječenju, i tu se otprilike sve završava.

Iako zvanična statistika kaže da je nešto više od šesnaest tisuća ljudi umrlo od korone od početka pandemije, Republički zavod za statistiku priopćio je prije nekoliko dana da se samo u prošloj godini čak 27.742 smrtna slučaja mogu povezati sa virusom.

No, teško je sjetiti se kada je poslednji put netko od političara i zdravstvenih radnika pozivao na cijepljenje ili upozorio na potrebu poštovanje protuepidemioloških mjera.

Nema razloga za paniku?

Posljednji podaci govore o oko 1.500 zaraženih dnevno i ističe se da to zahtijeva oprez. Zdravstveni radnici navode da je još relativno mali broj onih koji zahtijevaju bolničko liječenje, te da stoga nema razloga za paniku. Stručnjaci kažu da je u Srbiji trenutno na djelu već sedmi val korona virusa, koji je otporan na dosadašnja cjepiva, a da se nova očekuju na jesen.

Odavno nema zanimanja ua cijepljenje

Kao jedan od razloga povećanog broja slučajeva ističe se i sezona godišnjih odmora, prije svega ljetovanja u Grčkoj, koja bilježi 10.000 zaraženih dnevno, ali i dolazak velikog broja ljudi koji su na radu u Zapadnoj Europi, gdje je također velik broj zaraženih na dnevnom nivou. No, pojačanje postojećih mjera, koje se za sada odnose samo na nošenje maski u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, očito nije na dnevnom redu.

Epidemiolog Zoran Radovanović kaže „da je problem što je Srbija "mjere primjenjivala samo u prvom valu od ožujka do svibnja 2020. godine, a i tada su bile nepotrebno radikalne“.

„Od tada imamo politiku spontanog stvaranja imuniteta krda na mala vrata. To je bila politika osluškivanja glasa naroda, jer mi imamo demagoški režim kome je važan samo rejting", kaže Radovanović za DW.

Zamor ljudskog materijala

Novinar Teofil Pančić, koji je u svojim kolumnama često kritizirao stroge mere, pak kaže da ljudi ne mogu stalno živjeti u izvanrednim situacijama, „bile one opravdane ili ne“.

„Normalno je da postoji zamor ljudskog materijala, pogotovo ako ljudi smatraju da su neke mjere pretjerane. Naprosto, ovo predugo traje, ne vidimo neke efekte toga da se odričemo normalnog života. I to nije tako samo u Srbiji, to osjećanje je prisutno svuda u svijetu. To je dio ljudske psihologije“, kaže Pančić za DW.

Zoran Radovanović napominje da je u Srbiji dodatni problem „odsustvo autoriteta“. „Krizni štab je izgubio svaki ugled. Oni služe samo za srpdnju i svesni su šta god da kažu, narod to neće prihvatiti, a pošto su pod dominantnim utjecajem politike onda ništa i ne govore. S druge strane, interes političara je da se ne izaziva uznemirenost“, dodaje on.

Radovanović kaže da je to i globalni problem „jer se svuda suustežu uvesti oštrije mjere zato što je ljudima naprosto dosta svega“.

Neki epidemiolozi u Srbiji upozoravaju da je brže širenje virusa razlog zbog kojeg bi valjalo ponovo razmisliti o obveznom nošenju maski, prije svega u zatvorenim prostorima. Teofil Pančić to vidi kao posao epidemiologa: „Epidemiolozi misle da je epidemija nešto najvažnije na svijetu, kao što generali misle da se sve vrti oko vojske, ili kao što novinari misle da se sve vrti oko medija. Razumijem tu vrstu izjava, ali mislim da to nije realno“, kaže on.

Nakon izbora 2020. su u srpnju izbili neredi nakon što je bilo najavljeno ponovno uvođenje lockdowna

„Dok god je situacija takva da nema dramatičnog povećanja broja umrlih i hospitaliziranih, ne verujem da je moguć povratak na nešto iz čega su se ljudi jedva izvukli“, smatra Pančić.

Plodno tlo za teorije zavjera

Srbija je na početku pandemije bila vodeća po broju cijepljenih, ali to je davno prošlo vrijeme. Do danas, prema oksfordskoj datoteci Our World in Data, svega je 47,5 posto stanovnika potpuno cijepljeno.

Na potrebu i smislenost cijepljenja podsjećaju samo još rijetki bilbordi na vozilima javnog prijevoza, koji su i dalje tu više zbog ljenosti nadležnih da ih uklone nego što je riječ o organizovanoj propagandi vakcinacije. „Meni je tu veći problem što se pokazalo da naše društvo spada u ona društva koja su podložnija teorijama zavjere, i da je stoga nedovoljan postotak ljudi uopćte cijepljen“, kaže Teofil Pančić. „Preživjet ćemo dakle pandemiju, ali taj podatak je za nas jako porazan."

