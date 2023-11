Pakistan: Zbogom Darwinovoj teoriji evolucije?

U sjeverozapadnoj pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, islamski dušobrižnici su nedavno natjerali profesora jednog koledža da osudi teoriju evolucije Charlesa Darwina. Ovo je izazvalo val zabrinutosti među akademicima u toj južnoazijskoj zemlji. U svom revolucionarnom djelu “O porijeklu vrsta”, objavljenom 1859. godine, britanski znanstvenik je tvrdio da se biološke vrste mijenjaju tijekom vremena jer stječu karakteristike koje pogoduju njihovom opstanku i reprodukciji. Darwinove teorije su revolucionirale znanstveno mišljenje u to vrijeme.

Zašto su islamski poglavari intervenirali?

Odbacivanje Darwinovih teorija je alarmiralo akademike širom Pakistana. Profesor Sher Ali, docent zoologije na Vladinom koledžu za postdiplomske studije (Government Post Graduate College) u gradu Bannu, gdje također predaje Darwinovu teoriju evolucije, izazvao je bijes islamskih vjerskih dužnosnika nakon govora o pravima žena u islamu. Nedugo prije toga, u gradu su održani protesti protiv žena koje se nisu pridržavale tradicionalnog islamskog kodeksa oblačenja. Nakon njegovog govora početkom listopada, imami su optužili profesora da potiče razvrat i istupa protiv islama ne samo u svom govoru nego i na predavanjima. Sher Ali je istaknuo da je Darwinova teorija evolucije obrađivanja u jednom od poglavlja udžbenika koji se koristi u njegovom seminaru i da je njegov zadatak da o tome podučava studente na svojim predavanjima.

Prema riječima Rafiullaha Khana, člana lokalnog ogranka Povjerenstva za ljudska prava Pakistana, Shar Ali je jasno obrazložio svoj stav na društvenim mrežama, gdje ga prati više od 20.000 ljudi. On je zamolio one. koji ga optužuju da podučava studente Darwinovoj teoriji evolucije, da se obrate sudu i da se pobrinu da se ova teorija zabrani. Naglasio je da je njegov posao da predaje teoriju evolucije i da ga vlada za to plaća.

Charles Darwin u mnogim dijelovima svijeta njegovo učenje se dovodi u pitanje Foto: AP

Javna osuda Darwinovih teorija

Međutim, prošlog tjedna Shar Ali je bio primoran da se javno ispriča zbog svojih stavova i podučavanja studenata Darwinovoj teoriji. Snimci, na kojima se vidi kako Ali, okružen islamskim učenjacima, daje izjavu, postali su viralni na društvenim mrežama. U toj izjavi docent kaže kako sva znanstvena mišljenja, koja su u suprotnosti sa šerijatom, islamskim pravom – kao što je Darwinova teorija evolucije, smatra lažnim. "Prema šerijatu, žene su intelektualno inferiorne u odnosu na muškarce", govori Shar Ali u svojoj izjavi, koju je dao pod zakletvom. DW je u posjedu kopije ove izjave.

"Time je za mene o ovoj temi sve rečeno. Uvjeren sam da se žene moraju pokriti od glave do pete kada izlaze iz kuće ", kaže se dalje u objašnjenju.

Mnogi akademici ističu da je teorija evolucije uvijek izazivala rasprave i neslaganja. Prema riječima Farhata Taja, istaknutog paštunskog intelektualca i profesora, Darwinova teorija evolucije oduvijek je bila predmet spora u pakistanskim nastavnim planovima i programima. "Tko god je dao do znanja da makar malo vjeruje u ovu teoriju, bio je ismijavan. To je i sada slučaj. Predstavnici islamske zajednice traumatizirali su profesora u Banuu jer je predavao teoriju evolucije."

Sher Ali i njegova "dobrovoljna" izjava Foto: X/Niazbeen

U pakistanskim obrazovnim institucijama vlada strah

Faizullah Jan je profesor na Sveučilištu u Pešavaru. On je uvjeren da je objektivno učenje u Pakistanu nemoguće ne samo o Darwinovoj teoriji evolucije, nego i o nizu drugih tema. Vlada je nedavno pisala rektorima sveučilišta, tražeći od njih da uklone temu feminizma iz nastavnog plana i programa. "U pismu se navodi da će se opasnosti od ateizma i feminizma širiti poput bolesti u pakistanskim institucijama i uništiti moralno tkivo pakistanskog društva", kaže Faizullah Jan. On je uvjeren da ovim ograničenjima neće biti kraj. "Danas ćemo spriječiti profesore da govore o Darwinovoj teoriji. Sutra ćemo ih zamoliti da ne govore ništa o negativnim aspektima patrijarhata. A onda će uslijediti druge teme."

Prema navodima aktivista, opresivna atmosfera i utjecaj islamskih vjeroučitelja nije ograničen na nekoliko regija ili provincija, nego se sada osjeća u cijelom Pakistanu ali i izvan njegovih granica. Mnoge konzervativne religijske grupe i zemlje imaju poteškoća prihvatiti znanstvene dokaze o evoluciji ili ih u potpunosti odbacuju.

Početkom godine, Indijsko nacionalno vijeće za obrazovanje i istraživanje , koje je odgovorno za razvoj nastavnih planova i programa i odabir udžbenika, proširilo je listu tema o kojima se neće predavati između ostalog, i na Darwinovu teoriju evolucije.

Prema riječima profesora Abdula Hameeda Nayyara, koji je nekada predavao na Sveučilištu Quaid-i-Azam u Islamabadu, takve promjene u obrazovanju počele su dobivati zamah od 1980-ih.

U Pakistanu su na nastavi kemije, na primjer, učenici podučavani da se kisik i vodik ne spajaju automatski u vodu, objasnio je Nayyar za DW. "Umjesto toga, rečeno im je da se ta dva elementa spajaju Božjom voljom. Ovo pokazuje koliko je daleko odmakla islamizacija obrazovanja i nastavnih planova i programa", kaže ovaj profesor. On je uvjeren da je to potpuno suprotno znanstvenim razmišljanjima. "Znanstveno razmišljanje nam zapravo pokazuje koje znanstvene činjenice postoje. Ono je svugdje na svijetu isto", zaključuje Abdul Hameed Nayyar.

S. Khan, Islamabad

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu