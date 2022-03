Ozračje rata i na glavnom kolodvoru Berlina

Jedan je sat po podne i bijeli šator preko puta glavnog kolodvora Berlina je već pun. Vlada žagor, na dugim klupama sjedi mnoštvo ljudi, jedan ugao šatora je pretvoren u igralište za nekoliko mališana. Neki imaju prtljagu, neki samo vrećicu i ono što nose na sebi.

Žana N. sjedi na jednoj od klupa. Četrdesetak joj je godina, napustila je Ukrajinu prije tri dana i upravo je stigla u Njemačku. "To je sve golema tragedija za našu zemlju. To je bio šok. Mnogi civili će poginuti. Tek sad polako shvaćam da je rat. I da ne znamo koliko će trajati."

Izgleda umorno, podočnjaci svjedoče o užasu kroz koji je prošla od kako su Putinovi vojnici napali njenu domovinu. Ona i njena kćerka su najprije iz Kijeva pobjegli u Lavov na zapadu zemlje, od tamo su prešli u Poljsku i sad su stigle u Berlin. Njena majka, njen bivši muž, brat i druga rodbina su još u Ukrajini. Sad se jedino još može nadati da će ostati živi. I da će se naći s drugom rodbinom koja je također pobjegla. "I moja sestra je pobjegla, ali ona nije u Njemačkoj. Pokušat ćemo se naći i nekako zajedno izdržati."

Prvo su bili samo dragovoljni pomagači, tek kasnije su došle i humanitarne organizacije,

Pomoći će čak i ako ne znaju odgovor

Tisućama Ukrajinaca je slično kao i Žani. Svaki dan dolazi oko 15.000 Ukrajinaca samo u Berlin jer je to prva postaja za sve koji su pobjegli preko Poljske. Dolaze i tu željeznicom, ili na autobusni kolodvor na zapadu grada. Gradonačelnica grada-pokrajine Berlina, Franziska Giffey se žali da je grad već na granici svojih kapaciteta: u međuvremenu se izbjeglice smještaju i u hale velesajma.

Zato političarka socijaldemokrata traži organiziranu raspodjelu izbjeglica po ostalim saveznim pokrajinama, a u pomoć je pozvala i njemačku vojsku. No isto tako se može vidjeti da su građani Njemačke spremni pomoći: "Srce je tu, spremnost pomoći je tu, solidarnost je tu", izjavio je i kancelar Scholz na brojne akcije pomoći izbjeglicama.

To se vidi i u provizornom prihvatnom centru berlinskog kolodvora: sve vrvi od dragovoljnih pomagača, lako ih se može prepoznati po narančastim prslucima. Izbjeglicama daju najnužnije: odjeću, hranu i informacije. Jedna od njih je i Erika, dvadesetak joj je godina i od prvog dana rata je svaki dan na kolodvoru i po pet sati. Ruskog je porijekla i prije godinu dana je došla u Berlin, a sad pomaže bjeguncima: "Mnogi su jednostavno samo užasno umorni kad dođu. Drugi su potpuno zbunjeni i najprije trebaju nekoga tko će im reći što treba činiti. Čak i ako mi ne znamo sve odgovore, pokušavamo ih uputiti što bolje možemo."

Neki su tek umorni, neki su potpuno zbunjeni... Pokušava im se pomoći koliko se može.

"Moraju paziti da i sami ne izgore"

U prvim danima rata su na kolodvoru bili samo dragovoljni pomagači, u međuvremenu su tu i humanitarne organizacije kao što je kršćanska Gradska misija Berlina koja je i podigla ovaj šator. Glasnogovornica te organizacije, Barbara Breuer je ponosna na Berlinčane: "Doživljavamo golemu solidarnost tu na kolodvoru. Mnogi ljudi si uzimaju slobodne dane i jednostavno dolaze da pomognu svim silama", kaže nam Breuer.

Dapače, ona mora upozoravati građane da ne pretjeruju: "Moraju paziti da ne izgore. Mnogi ljudi dolaze ovdje svakog dana od početka rata, rade i po 18, 20 sati na dan, a uvečer se slome i samo plaču ako ih se nešto pita." Jer nevolja tih nesretnika nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Ozračje rata je već tako došlo i u Berlin.

U šatoru srećemo i Ruslana S. Osvježuje se voćnim sokom, ali ne zna ništa kako će sad ići dalje. "U Ukrajini smo još samo živjeli u strahu", kaže nam Ruslan koji dolazi iz Dnjepropetrovska. "Rusi uništavaju naše gradove. Manje se brinem za sebe, ali se brinem za moju obitelj." Svi zajedno su preko Slovačke sad došli u Njemačku. U Slovačkoj su prespavali u nekoj crkvi, a onda krenuli dalje. Tek sad se može malo odmoriti. "U Ukrajinu više ne mogu nazad. Već sad je tamo uništeno mnogo od infrastrukture. A ne znamo niti što će doći. Ne, tamo moja obitelj ne može biti sigurna", ponavlja Ruslan.

Ljudi sami dolaze i rade do iznemoglosti. I tako od početka rata...

"Zašto ne puštaju muškarce?"

Upada u oči kako je Ruslan tek jedan od rijetkih muškaraca u šatoru. Proglašena je mobilizacija i muškarcima od 18 do 60 godina nije dozvoljeno napustiti zemlju. Ruslanov rođak Vlad je došao iz Amerike i to ne može razumjeti: došao je u Europu samo da bi pomogao rodbini i sad čuje da su obitelji tu, ali da su muškarci u Ukrajini. "Djeci nedostaju njihovi očevi, to je užasno. Kako će izaći na kraj bez njih? Nitko ne zna, što će biti", žali nam se Vlad.

Ne zna nitko, ni u tom šatoru, ni u Berlinu, ali nitko tu nije kriv zbog toga. U međuvremenu su pred šator došli autobusi, a Ruslan i Vlad gledaju kako sve više ljudi sakuplja svoje stvari i izlaze iz šatora. Autobusi će te ljude odvesti u prihvatne centre koje je organizirala vlada, a od tamo će biti raspoređeni po drugim dijelovima Njemačke. Ali još dok izlaze iz šatora, na peron stiže novi vlak iz Poljske.

Ubrzo će tu opet biti sve puno.

