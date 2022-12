Otac superheroja: Stan Lee bi danas imao 100 godina

Stan Lee nije dočekao svoj 100. rođendan (28. decembra 2022.), preminuo je u 95. godini, u Los Angelesu, ali njegova slava kao „superheroja" svijeta stripa do danas nije izblijedjela. Za američku izdavačku kuću Marvel, koja je od 2009. godine u vlasništvu Disney grupe, stvorio je oko 350 strip likova, poput Spidermana, Thora, Hulka, Iron Mana, The X-Mena, Fantastične četvorke (Fantastic Four), Crne pantere (Black Panther) ili Daredevila.

Sten Li: nekada najmlađi američki urednik stripa

Stan Lee, sin rumunjskih doseljenika, čije pravo ime je bilo Stanley Martin Lieber, rođen je 1922. godine u New Yorku. Bio je još tinejdžer kada je 1939. godine angažiran kao asistent kod izdavača Timely Comics, koji je kasnije promijenio ime u Marvel. Lee je brzo počeo crtati stripove, postavši sa sedamnaest godina najmlađi urednik sekcije stripa. Njegov prvi rad, koji je potpisao pseudonimom „Stan Lee" pojavio se 1941. godine – jedna tekstualna stranica u stripu „Kapetan Amerika" (Captain-America). Najkasnije tada počela je njegova velika karijera autora stripa, montažera, glumca i filmskog producenta.

Njegovi likovi i danas dopiru do milijuna gledatelja širom svijeta, preko blockbustera i video-igrica. Zajedno s crtačima kao što su Jack Kirby i Steve Ditko, Stan Lee je za Marvel Comics kreirao čitav niz superheroja, koji su imali svoje slabosti i brige. Njegovi junaci imali su izljeve bijesa, bili su melankolični, ponekad sujetni ili pohlepni. Borili su se jedni protiv drugog, imali su problema s plaćanjem stanarine. Neki su imali zdravstvenih problema. Lee je kreirao likove s kojima su čitatelji mogli identificirati. Zato su im bili tako bliski.

Leeju su bile važne ljudske, prirodne osobine njegovih natprirodnih likova. Dardevil je slijep, Hulk ima nekontrolirane ispade bijesa, X-Man likovi imaju svoje izvanredne fizičke ili mentalne karakteristike. Sasvim drugačiji su Batman koji je u stvarnom životu milijunaš Bruce Wayne ili Supermen, koji kao svemoćni Adonis dolijeće s neba.

Junaci s ljudskim osobinama

Marvelovi stripovi: kako je funkcionirao sustav Stana Leeja

Šezdesetih godina Lee je bio autor i urednik većine Marvelovih serija. Odgovarao je na pisma obožavatelja i pisao mjesečnu kolumnu „Stanova kutija za sapunice" (Stan's Soapbox). Kako bi ispoštovao rokove, Lee je izmislio vlastiti način pisanja stripova: samo bi napisao sinopsis priče, umjesto čitavog scenarija. Neki iskusni crtač bi to proširio na potreban broj stranica, a Li bi onda na gotove crteže dodao tekst i dijalog. Crtači su postali koautori stripova. Ali taj sustav je otvorio i nedoumice: koliko stripova koji nose Leejevo ime zaista potječe iz njegovog pera?

U studenom 2008. godine tadašnji američki predsjednik George W. Bush uručio je Leeju Nacionalnu medalju za umjetnost, najviše odlikovanje koje vlada SAD-a dodjeljuje umjetnicima. U to vrijeme Lee je u Washingtonu hvaljen kao „jedan od najuglednijih američkih pripovjedača“ – za žanr koji je književni svijet prezreo nekoliko desetljeća ranije.

Tek u osamdesetim i devedesetim godinama stripovi će postati neka vrsta hiper pop literature. Pre toga su imali manji krug obožavatelja i prije svega budili maštu djece i mladih.

Lee sa svojim likovima: Ironman i Spiderman

Stan Lee: njegova slava, njegova slabost

Godine 2018. Stan Lee je primljen u Kuću slavnih znanstvene fantastike i fantastike, za životno djelo u kategoriji autora. „Pokušao sam kreirati likove kao ljudska bića, koja imaju i natprirodne moći“, rekao je Lee za tjednik The Hollywood Reporter 2013. godine.

Žalio se da je rukovanje novcem njegova najveća slabost: nikada nije zaradio mnogo novca svojim izumima, čak ni kao dugogodišnji izdavač i glavni urednik Marvela. Od te nekada male izdavačke kuće Stan Lee je stvorio veliki medijski koncern.

sd/bb/br (dpa/afp/Hollywood Reporter)

