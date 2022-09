Oružje za Ukrajinu: sve osim oklopnog vozila Marder

Sjedinjene Američke Države

Najnoviji paket pomoći Washingtona ukrajinskim oružanim snagama vrijedan je 675 milijuna dolara. U ovom, sada već 20. paketu pomoći Bidenove administracije, treba biti isporučeno 100 oklopnih transportera za zaštitu ukrajinskih vojnikinja i vojnika na crtama fronte Humvee. Daljnje isporuke streljiva za višecijevne bacače raketa HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) nalaze se na vrhu popisa američkog ministra obrane Lloyda Austina, koji je predstavio na petom sastanku Kontaktne skupine za Ukrajinu početkom rujna u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj. Nejasno je razmatra li Washington sada i isporuku projektila kratkog dometa ATACMS, koje mogu lansirati sustavi HIMARS s dometom od 300 kilometara.

Planirane isporuke dopunit će postojeće isporuke oružja iz proteklih nekoliko mjeseci, na primjer s dodatnih 36.000 komada streljiva za 24 haubice. Ukrajinska vojska je od srpnja u mogućnosti koristiti ovo oružje, pripremajući se za uspješno vraćanje teritorija na sjeveroistoku i djelomice na jugu Ukrajine i gađajući skladišta streljiva i ruske putove opskrbe.

Višecijevni bacač raketa HIMARS M142

Planirani "zimski paket" uključuje dodatne uređaje za noćno izviđanje, zimsku opremu za vojnike i 50 oklopnih vozila hitne pomoći. Sve u svemu, Sjedinjene Države su pružile 14,5 milijardi dolara pomoći ukrajinskim sigurnosnim snagama od početka ruske invazije 24. veljače.

"Lice rata" u Ukrajini se mijenja, rekao je američki ministar obrane Lloyd Austin tijekom posjeta Ramsteinu, obraćajući se predstavnicima više od 40 zemalja - američkih saveznika koji podržavaju Ukrajinu slanjem vojne opreme i oružja. Mnogi ukrajinski vojnici i dalje stradaju na crtama fronte zbog nedostatka oklopnih vozila. Ovo posebno povećava pritisak na Njemačku. Kijev od službenog Berlina od ožujka traži oklopno oružje, poput borbenog oklopnog vozila Marder.

Velika Britanija

Za razliku od SAD-a, britansko ministarstvo obrane ne objavljuje podatke o stvarnim isporukama oružja. Moguće je da su isporuke topničkih sustava kao što je M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), poput američkog topničkog oružja HAIMRAS, možda pomogle Ukrajini da se pripremi za vraćanje okupiranog teritorija tijekom drugog vikenda u rujnu. Početkom lipnja London je objavio da je pokrenuo opsežan program obuke ukrajinskih vojnika u cilju osposobljavanja za upotrebu tog oružja. Nejasno je koliko je pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u međuvremenu prošlo britanski program obuke. Prema informacija vlade iz Kijeva, "nekoliko stotina" je prošlo obuku prvenstveno za rukovanje topničkim sustavima - to se osim na MLRS odnosi i na lakše topništvo poput haubica. Vojni analitičari pretpostavljaju da je ova obuka donijela odlučujuću prednost Kijevu, posebno tijekom nedavnog vraćanja pod kontrolu teritorija u sjeveroistočnoj Ukrajini.

Vrlo pokretljiv je i višecijevni bacač raketa MLRS RM-70

Krajem lipnja, na marginama summita NATO-a u Madridu, London je objavio da financira kupovinu modernih sustava protuzračne obrane, dronova i topničkog streljiva u vrijednosti od milijardu funti (1,15 milijardi eura) za Ukrajinu. Time je financijska potpora Londona Ukrajini ove godine iznosila 3,8 milijardi funti (4,4 milijarde eura).

Njemačka

Berlin također nerado daje točne brojke, kada je u pitanju isporuka najmodernijih sustava naoružanja. Ukrajina je, kako se navodi, dobila nepoznat broj radarskih sustava Cobra za otkrivanje topničkog oružja, kao i sustav protuzračne obrane IRIS-T SLM. Njemačko Ministarstvo obrane dalo je preciznije podatke kada je u pitanju isporuka 20 protuzračnih oklopnih vozila Gepard, za što je Berlin dobio veliko odobravanje kako SAD-a, tako i Ukrajine. Ukrajinski timovi, koji će biti posada ovog protuzrakoplovnog oklopnog vozila, su tijekom ljeta obučavani u Njemačkoj. Prema popisu aktivnosti Ministarstva obrane, u tijeku je isporuka još deset Geparda.

Zajedno s Nizozemskom Njemačka je Ukrajini isporučila deset oklopnih haubica tipa 2000 i naučila ukrajinske vojnike kako da koriste to oružje, pozvavši ih na obuku u Njemačku. Njemačka trenutno radi na popisu vojnih isporuka s 28 točaka. 22 vrste oružja trebaju stići iz pogona njemačke industrije, što znači da ne dolaze iz skladišta Bundeswehra. To uključuje 12 brdskih tenkova, 16 tenkova tipa Biber, ali i 200 kamiona, 12 teških kamiona M1070 Oshkosh i 14 kamiona-šlepera s prikolicom. Do danas nije bilo naznaka da će Berlin isporučiti ​​borbene tenkove iz zaliha Bundeswehra, kao što je Leopard II.

Savezni kancelar Olaf Scholz posjetio je ukrajinske vojnike za vrijeme obuke na Gepardu

Ured vlade u Berlinu i Ministarstvo obrane odbili su za sada isporuku borbenog oklopnog vozila Marder, koje Kijev traži od Njemačke od ožujka. Oko 100 tenkova tipa Marder parkirano je ispred jednog industrijskog postrojenja u Flensburgu, na sjeveru Njemačke.

I borbeni tenkovi tipa Leopard I su također na skladištu, a Kijev ih je zatražio proljetos. Prema podacima vlade u Berlinu, Njemačka je od 1. siječnja do 5. rujna odobrila izvoz naoružanja u vrijednosti od nešto više od 733 milijuna eura.

Druge zemlje

U odnosu na svoju ekonomsku moć, do sada su Ukrajini najviše pomoći, kako vojne tako i civilne, dale članice EU-a: Estonija, Latvija, Poljska i Litva, osobito odmah nakon početka ruske invazije 24. veljače. Poljska je Kijevu isporučila više od 200 tenkova sovjetske proizvodnje. Njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht nedavno je govorila o ugovorima o tzv. kružnoj razmjeni oružja sa Slovačkom, Češkom i Grčkom. Tri zemlje će za svoje isporuke Ukrajini dobiti zamjensko oružje iz Njemačke.