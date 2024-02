Optužbe za antisemitizam nakon dodjele nagrada na Berlinalu

Na ceremoniji dodjele nagrada na Berlinalu govornici su optužili Izrael za "genocid" i "aparthejd" - i za to dobili pljesak. Sada postoji jasna kritika na to: govori se o nanošenju štete festivalu.

Nakon politički kontroverznih izjava o sukobu na Bliskom istoku na ceremoniji dodjele nagrada na Berlinalu, gradonačelnik Berlina Kai Wegner (CDU) traži od novog festivalskog menadžmenta Berlinala da poduzmu mjere kako bi se spriječila relativizacija u odnosu na Izrael.

“Berlin ima jasan stav kada je riječ o obrani slobode. To također znači da Berlin čvrsto stoji na strani Izraela. U to nema sumnje", napisao je Wegner kao odgovor na pitanje rbb-a (Radio-televizijske postaje Berlina i Brandenburga). "Puna odgovornost za duboku patnju u Izraelu i Pojasu Gaze leži na Hamasu. On ima moć okončati ovu patnju oslobađanjem svih talaca i odlaganjem oružja. Ovdje nema prostora za relativizaciju. Očekujem mjere od novog vodstva festivala Berlinale", rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Berlina Kai Wegner kritizirao je antisemitske i protuizraelske izjave na Berlinalu Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Zastupnici iz Zastupničkog doma njemačke savezne zemlje Berlina također su kritizirali izjave dane na ceremoniji dodjele nagrada na Berlinalu. Mnogi su na pitanje rbb-a rekli da se boje da bi filmski festival sada mogao pretrpjeti političku štetu.

Filmski radnici govore o "genocidu" i "aparthejdu"

"No Other Land” osvojio je nagradu za dokumentarni film na ovogodišnjem Berlinalu. Ovaj film govori o raseljavanju Palestinaca na Zapadnoj obali. Članica žirija Véréna Paravel je tijekom dodjele nagrada na leđima nosila komad papira s natpisom "Cease Fire Now" („Primirje sada!"). Palestinski redatelj filma "No Other Land", Basel Adra, osvrnuo se na trenutni oružani sukob u Pojasu Gaze u svom govoru: "Vrlo mi je teško slaviti dok deseci tisuća mojih sunarodnjaka u Gazi bivaju ubijeni od strane Izraela." On je također apelirao na Njemačku da više ne isporučuje oružje Izraelu. Za to je dobio aplauz. Njegov korežiser, izraelski novinar Yuval Abraham, govorio je o "aparthejdu" na Zapadnoj obali.

Kasnije tijekom ceremonije, kada je dokumentarni film "Direct Action" nagrađen u drugoj kategoriji, njegov redatelj Ben Russell rekao je u svom zahvalnom govoru: "Naravno da se također zalažemo za život ovdje. Prekid vatre sada! Naravno da smo protiv genocida. Solidariziramo se sa svim našim suborcima." Za to je dobio pljesak. Russell je tijekom dodjele nagrada nosio takozvani palestinski šal.

CDU i SPD kritiziraju izostanak reakcije na dodjeli

Berlinski senator za kulturu Joe Chialo (CDU) smatra da je dužnost uprave festivala da reagira: "Kultura bi trebala ponuditi prostor za različite političke izraze, ali ovogodišnju ceremoniju dodjele nagrada Berlinala karakterizirala je samodopadna antiizraelska propaganda kojoj nije mjesto na pozornicama u Berlinu", napisao je Chialo u nedjelju na platformi X. On je rekao da se nada da će se uprava festivala dosljedno pozabaviti incidentima.

Ovogodišnju ceremoniju dodjele nagrada Berlinala karakterizirala je samodopadna antiizraelska propaganda, kaže Joe Chialo Foto: Kirsten Nijhof/dpa/picture alliance

"Protuizraelski napadi na dodjeli nagrada bili su sramotni, čak i ako ih je slavila samo glasna manjina u publici", rekao je Robbin Juhnke za rbb, glasnogovornik za kulturnu politiku CDU-a u Zastupničkom domu Berlina. On je kritizirao upravu Berlinala i vođenje ceremonije dodjele nagrada jer se na pozornici nisu osvrnuli na izjave poput optužbi za genocid. Sve u svemu, CDU-ov političar je zaključio: "Dio branše jučer se diskvalificirao kao nesamokritičan i ponašajući se s dvostrukim standardima. To je nanijelo štetu Berlinalu", rekao je Juhnke.

Melanie Kühnemann-Grunow, glasnogovornica SPD-a za medijsku politiku, također je kritizirala događaje na dodjeli nagrada. "Nekim kulturnim radnicima očito nedostaje sposobnost razlikovanja - a također i uvida u patnju Izraela", kaže Kühnemann-Grunow. "Nedostajao mi je kritički pogled na 7. listopada i priznanje da je taj dan bio traumatičan za izraelsku državu“, rekla je ona. SPD-ova političarka je kritizirala činjenicu da je zahtjev za oslobađanje izraelskih talaca bio spomenut samo u kratkom govoru direktorice festivala Mariette Rissenbeek na početku ceremonije dodjele nagrada. "Mislim da je Berlinalu učinjena šteta - ostaje da se vidi može li se to ispraviti", rekla je Kühnemann-Grunow. "Za nas je također ključno ovo: što Berlin dobiva od Berlinala? Ako se dogodi bilo kakva šteta, mi ćemo na kraju s tim morati živjeti." Ona je istaknula da filmski festival dobiva dva milijuna eura iz državnog proračuna njemačke savezne zemlje Berlin.

"Strahuje se da će Berlinale imati političke štete”

“Ovo sam doživjela kao emotivni i moralni totalni pad”, komentirala je političarka Zelenih Daniela Billig. Poput nje, mnogi u publici, kako kaže, nisu željeli aplaudirati u spomenutim trenucima tijekom dodjele nagrada. "Osjetio sam potrebu da nešto učinim - čak sam pomislila da ustanem i napustim publiku“, kaže ona. Suprotno njezinim nadanjima, nitko na pozornici nije rekao ništa, na primjer voditelj. "Bojim se da je Berlinalu nanesena politička šteta", rekla je glasnogovornica za pitanja kulturne politike stranke Zeleni. "To ostavlja vrlo gorak okus. Događaji su teško naslijeđe za novu direktoricu. Kulturna scena je sama sebi učinila medvjeđu uslugu“, kaže Billig.

Glasnogovornica Ljevice za medijsku politiku Anne Helm također je kritizirala činjenicu da se "nisu spominjali taoci i žrtve terorističke ofenzive". Ona je rekla da je doduše „razumljivo i legitimno“ da umjetnici koriste pozornicu koja im se nudi kako bi se pozicionirali protiv “razornog rata u Gazi”, “čijim žrtvama postaju tisuće nevinih ljudi”. "Ali neosporena optužba o planiranom genocidu je prešla granicu”, kaže Helm.

Anne Helm kritizirala je činjenicu da nisu spomenuti taoci koje drži Hamas niti teroristički napad na Izrael Foto: picture-alliance/TSP/D. Spiekermann-Klaas

Ljutnja zbog objave protiv Izraela na Instragram profilu Berlinala

Ljutnju je izazvala i antiizraelska objava na Instagram profilu festivala. U nedjelju su na platformi X-u, bivšem Twitteru, kružili screenshotovi s profila sekcije Panorama Berlinala. Na jednoj fotografiji bio je slogan „Free Palestina – From the River to the Sea“ ("Oslobodite Palestinu - od rijeke do mora"). Ova rečenica znači da treba postojati slobodna Palestina na području od rijeke Jordana do Mediterana – gdje se sada nalazi Izrael.

Berlinale se ogradio od objave. "Ove objave ne dolaze s festivala i ne predstavljaju stav Berlinala", stoji u priopćenju Berlinala objavljenom u nedjelju navečer na njihovom Instagram profilu.

"Mi smo objavu odmah izbrisali i pokrenuli istragu o tome kako se ovaj incident mogao dogoditi", priopćio je festival. Festival je najavio podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatih osoba.

zi/ARD