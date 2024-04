Njemačko gospodarstvo izlazi iz krize?

Njemačka vlada očekuje minimalni gospodarski rast ove godine. No to je dovoljno da ministar gospodarstva Robert Habeck i neki ekonomisti vide „prekretnicu“ gospodarskog raspoloženja u Njemačkoj

Brojke zvuče ovako: ove godine bi njemačko gospodarstvo moglo rasti za 0,3 posto. Još u veljači ove godine vlada je predviđala da će gospodarstvo rasti za 0,2 posto. Dakle minimalna razlika. Unatoč tomu ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) ali i neki analitičari, govore o mogućoj prekretnici njemačkog gospodarstva nabolje.

„Znakovi za konjunkturni oporavak su ojačali u posljednje vrijeme", rekao je ministar Habeck prilikom predstavljanja prognoze u srijedu (24.4.) u Berlinu. On je zaključio kako gospodarski rast od 0,3 posto „nije nešto čime se treba biti zadovoljan" ali da postoje niz događaja koji ukazuju na pozitivan razvoj. U to spada i brži pad inflacije od očekivanog. Inflacija bi tako, nakon prošlogodišnjih 5,9 posto, ove godine mogla pasti na 2,4 posto.

Povećanje potrošnje

Daljnji pokazatelj da bi s gospodarstvom moglo ići nabolje je i rast realnih plaća što bi moglo ublažiti pad kupovne moći uzrokovan inflacijom. „Građani ponovno imaju više novca u novčaniku", kaže Habeck. Njegov optimizam potvrđuje i jedna studija zaklade Hans Böckler koja pokazuje da želja za potrošnjom raste u svim platnim skupinama.

Za više novca za potrošnju skrbi i pad cijena energenata kao i očekivan pad kamata Europske središnje banke.

Podršku ministrovom optimizmu daje i tzv. Pokazatelj gospodarskog raspoloženja ekonomskog instituta Ifo koji pokazuje da se raspoloženje među poduzetnicima u travnju dodatno poboljšalo. To je treći po redu uzastopni porast ovog pokazatelja. „Gospodarski rast se stabilizira i to prije svega zahvaljujući uslužnom sektoru", rekao je direktor Ifo instituta Clemens Fuest.

Smanjenje birokracije - visoko na listi #elja poduzetnika Foto: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Još uvijek mnogo problema

Habeck istodobno govori i o problemima koji moraju biti uklonjeni kako bi se ponovno pokrenule investicije. Ministar gospodarstva u to ubraja smanjenje birokracije što je prije svega potrebno kako bi se ubrzalo izdavanje dozvola potrebnih za pokretanje poduzetničkih projekata. „Njemačka je podbacila u konkurentnosti, mi moramo zasukati rukave", rekao je Habeck.

Predstavnici gospodarstva također smatraju kako je prije svega potrebno ukloniti strukturne prepreke. „Njemačka u međunarodnoj usporedbi gubi tlo i to prije svega zbog ogromnog poreznog tereta i birokracije", zaključuje Martin Wansleben, direktor Njemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK). On kaže kako je poduzetnicima sada potreban jasan signal da dolazi do pozitivnih promjena.

Potpredsjednik Zelenih Habeck se iznova založio i za državne subvencije u gospodarstvu posebice u sektoru tehnologija koje pogoduju zaštiti klime. On je uzeo u obranu nedavno kritiziranog kancelara Olafa Scholza (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) kojem su gospodarske udruge predbacile neučinkovitost. Habeck je ukazao na uspjehe koje je vlada ostvarila u stabilizaciji cijena energenata, smanjenju inflacije i poticanja obnovljivih izvora energije.