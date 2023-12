Opet zabrinuta lica u trgovinama Galeria-Karstadt-Kaufhof

Posljedice stečajnog postupka za austrijski holding Signa se u Njemačkoj već osjećaju: lanac sportske opreme SportScheck sa 34 specijalizirane robne kuće diljem Njemačke je također proglasio stečaj. Teoretski, to ne mora značiti propast ako bi to značilo tek konsolidaciju poslovanja i ulaganja u novu poslovnu politiku. Ali obzirom da je i matična kuća, austrijski Signa Holding također u stečaju i da je potencijalni kupac, britanski lanac Frasers odustao od akvizicije, perspektiva je daleko od ružičaste.

U najvećem – i zapravo jedinom preostalom njemačkom lancu trgovinskih kuća Galeria-Karstadt-Kaufhof je raspoloženje također turobno. Već su preživjeli dva stečajna postupka, a od preko 170 robnih kuća diljem zemlje početkom 2020. ih je ionako ostalo još 91 – a ne čini se da je i tome kraj. Slute da ih se ostavlja na miru u ovo doba uoči Božića, ali ljudi očito nisu baš pri novcima pa niti kupovina poklona ne izgleda dobro. A što će biti nakon praznika... „Vlada apsolutna nesigurnost među zaposlenima“, tvrdi Corinna Groß iz sindikata Verdi.

U pošasti za sportskom aktivnošću se činilo kako je trgovina sportskom opremom posao u kojem se ne može propasti. Ali može: i lanac SportScheck u vlasništvu Signe je proglasio stečaj. Foto: Bastian/Caro/picture alliance

Širenje i preko svake granice

Jer i u posljednjem stečajnom postupku ovog proljeća je vlasnik, Signa Holding, umirio trgovački sud najavom kako će uložiti 200 milijuna eura u sanaciju Galeria-Karstadt-Kaufhofa. No uložen je tek djelić tog iznosa, a obzirom na stečaj Signe Holdinga, vrlo je upitno hoće li doći još i cent. Za profesora marketinga i trgovine na sveučilištu Duisburg-Essen to nije tek problem hoće li se investirati u trgovačke kuće kako bi bile na razini današnjih zahtjeva, nego će „taj problem imati i oni koji su možda zainteresirani za akviziciju tog lanca trgovinskih kuća“.

Jedino rješenje stečajnog postupka se čini prodaja velikog dijela od oko 1.000 tvrtki koje čine Signa Holding, koji je zapravo i nastao metodom „snježne lavine“: uvijek novim akvizicijama su se dobivali krediti kako bi se kupovalo još tvrtki i ulazilo u druga poslovna područja. Zapravo, počelo je tek poslom austrijskog poduzetnika Renéa Benka koji je neiskorištene tavane u svom Innsbrucku uređivao i prodavao kao luksuzne stanove. Iz toga je nastala tvrtka za promet nekretninama Immofina, ali usprkos aktivnosti u maloprodaji, Signa Holding je bila i ostala zainteresirana tek za nekretnine gdje su smještene te robne kuće.

Rene Benko je svoje carstvo stvorio od kupovanja tavana u Innsbrücku i njihovim uređivanjem u luksuzne stanove. No s poslom maloprodaje i filozofijom robnih kuća nikad nije bio posebno povezan. Foto: Manfred NOGER/ATP photo agency/picture alliance

Robna kuća (ni)je mrtva

Od ove srijede je i formalno njemački lanac trgovačkih kuća Galeria-Karstadt-Kaufhof na prodaju. Nakon ovih godina pandemije i bezuspješne borbe protiv internetske trgovine, te njemačke robne kuće su vrlo daleko od onog sjaja i raskoši koje su nekad uživale. Uvijek iznova se u njemačkim medijima ponavlja tvrdnja kako je čitav koncept robnih kuća došao do svog kraja – makar to nije tako jednostavno. Ideja robne kuće je zapravo sasvim jednostavna: treba tek dovesti u trgovinu kupca koji želi kupiti na primjer jednu košulju, ali onda ga navesti ne samo da kupi dvije ili tri košulje, nego da je stvar časti zaposlenih trgovaca da on iz trgovine izađe natovaren vrećicama s kupljenom robom koju nije niti mislio kupiti, od lutke za kćerkicu pa do vaze za punicu.

Tako nešto se nikad neće postići u internetskoj trgovini, ali to košta: ne samo zgrada i njezino održavanje, koštaju zaposleni trgovci, košta i obilje robe koju se nudi na prodaju jer je to zamrznut kapital – pogotovo sad u doba visokih kamata. A treba jednostavno i znati biti trgovac pa se i u sindikatu Verdi nadaju da kupac neće biti opet neka tvrtka za promet nekretninama, nego trgovački lanac: „Ovako već i iznajmljivanje poslovnog prostora u Galeriji odmah iznose dobit iz tvrtke. Ako je vlasnik investitor u nekretnine, onda je to po mojem mišljenju veoma loša pretpostavka za tvrtku u maloprodaji", smatra Corinna Groß.

Trgovci su već počeli s božićnim ukrasima jer se i nadaju opet dobrom poslu. Ali kako izgleda, ove godine neće biti velikih izdataka - a zaposleni u robnoj kući misle i kako će im ovo možda biti posljednji Božić na tom radnom mjestu. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

A onda su tu i banke

Stečajem Signa Holdinga nisu samo zabrinuti u trgovačkim kućama, nego i u njemačkim bankama: već ovog studenog je švicarska banka Julius Bär otpisala oko 70 milijuna švicarskih franaka duga te austrijske tvrtke, ali samo u toj banci je dug Sigme mnogo veći – nekih 600 milijuna franaka. Novac su posuđivale i njemačke banke: u novčarskim krugovima se čuje kako je samo pokrajinska banka Hessena, Helaba tu upletena sa „troznamenkastim“ milijunskim iznosom u austrijskom holdingu, slično je i u BayernLB i u NordLB, a vjerojatno su novac posudili i u LBBW Württemberga.

Dieter Hein, analitičar u kući Fairesarch za te pozajmice ne vidi sretan ishod: savjetuje svim bankama koje su posudile novac skupini Benko da te iznose već stave u područje rizika. „Jer već unaprijed se može očekivati da će već i sektor nekretnina Signe imati problema jer ona nije jedina koja ima ili će imati poteškoća.“

Jer dok se osjeća zastoj i u tržištu stambenih nekretnina zbog visokih kamata, kod poslovnih prostora je stanje kritično – pogotovo kad se, kao u Signi računalo na „besplatni“ novac pozajmica kakav se dobivao u proteklim godinama. „Stečaj Signe je tek vrh sante leda“, smatra Sven Carstens iz Bulwiengensa, tvrtke za analizu njemačkog tržišta nekretninama. „To će imati posljedica i na tržište poslovnim nekretninama, a i banke će postati opreznije. Sve to će ostaviti i tragove u središtima naših gradova.“

Signa i dalje gradi - ali od kako su i kamate počele rasti je i likvidnost holdinga otišla u vjetar. A to će imati posljedica i u bankama i u središtima njemačkih gradova Foto: Eva Manhart/APA/dpa/picture alliance

Treba znati kako

Zauvijek zatvorena velika robna kuća uzrokuje lančanu reakciju u čitavim ulicama i četvrtima gdje je bila smještena. Već i zbog toga u udruzi trgovaca u maloprodaji HDE „sa zabrinutošću“ promatraju razvoj nakon stečaja Signe i mogućih posljedica na trgovačke kuće Karstadt-Kaufhof, ali su uvjereni kako format raznolike trgovačke kuće ima svoje mjesto u paleti maloprodaje. Treba jedino znati prodati i više od jedne košulje...

