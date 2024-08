Olimpijada: Malčice zlatne medalje i za Thomasa Müllera

"Jednostavno zlatno - mi smo olimpijski pobjednici", radovao se Thomas Müller u Instagram videu povodom uspjeha njemačkog jahača Christiana Kukuka na Olimpijskim igrama u Parizu: "Zlato na Olimpijadi s Checkerom, to je bilo zapanjujuće."

Checker, konj na kojem je Kukuk u dvorcu Versailles došao do svog iznenađujućeg zlata, bio je i razlog zašto se oglasio Müller, proslavljeni nogometaš FC Bayerna.

On je naime, osim što je oženjen s dresurnom jahačicom Lisom Müller, suvlasnik sivog kastrata koji je dva puta bez greške nosio Kukuka preko prepreka. "Dragi Christiane, zaslužio si to. Što si postigao s Checkerom, skidam kapu, oduševljen sam. Sada neka sve eksplodira, uživaj u slavlju", radovao se Müller.

Christian Kukuk: "Nevjerojatno sam zahvalan"

Kukuk nije zaboravio da svoj uspjeh duguje i bivšem nogometnom reprezentativcu. "Samo rijetkima je suđeno osvojiti olimpijsku zlatnu medalju - i ja sam jedan od njih", rekao je nakon svoje pobjede u intervjuu za njemačku televiziju i dodao: "Ne smijemo zaboraviti: Veliki udio u ovom uspjehu imaju Madeleine Winter-Schulze i Thomas Müller, jer su oni vlasnici Checkera. Omogućili su mi da jašem tog konja, a ne da on jednog dana bude prodan. Na tome sam nevjerojatno zahvalan i drago mi je da sam danas mogao vratiti to povjerenje."

Christian Kukuk i njegov konj Checker 47 u akciji na Olimpijskim igrama u Parizu Foto: Paul Childs/REUTERS

Dok je Thomas Müller poznat i mnogima koji ne prate nogomet i uopće sport, Winter-Schulze je poznato ime prije svega u krugovima konjičkog sporta. Ova 83-godišnja poduzetnica bila je nekada dresurna jahačica i već desetljećima podržava jahače poput preponskog jahača Ludgera Beerbauma i dresurnu jahačicu Isabell Werth. Kupuje vrhunske ili posebno perspektivne konje i stavlja ih na raspolaganje sportašima.

Jer u stvarnosti, čak i najbolji svjetski jahači često nemaju velik utjecaj na to koliko dugo će moći jahati određenog konja. Oni su doduše u sedlu, ali vlasnici konja, koji ponekad vrijede nekoliko milijuna eura, su drugi. Ako vlasnik ima namjeru i mogućnost prodati konja uz profit, može se dogoditi da se jahači i konji razdvoje, čak i ako su vrlo uspješni u sportu.

Pad karijere nakon gubitka vrhunskog konja

To je bio slučaj, primjerice, s njemačkom preponskom jahačicom Laurom Klaphake prije nekoliko godina, koja je s kobilom "Catch me if you can" činila uspješan dvojac. Par je jahao za Njemačku na međunarodnim natjecanjima, osvojio timsku broncu za Njemačku na Svjetskom prvenstvu 2018. godine i mogao je imati veliku budućnost. Međutim, kobila je pripadala Paulu Schockemöhlu, koji nije samo bivši vrhunski preponski jahač, već i jedan od najvećih i najuspješnijih uzgajivača i trgovaca konjima.

Kada je stigla ponuda od više desetaka milijuna od češkog multimilijardera Petra Kellnera, koji je želio kupiti kobilu za svoju kćer koja se bavi preponskim jahanjem, Schockemöhle je pristao. Nižu ponudu Billa Gatesa, čija se kći Jennifer također bavi preponskim jahanjem, prethodno je odbio. Krajem 2018. godine kobila je prodana, a nekada obećavajuća karijera Laure Klaphake doživjela je nagli pad u karijeri.

Uzgojni pogon sa kobilama i prodajom sjemena

Budući da postoji mnogo sličnih primjera, može se razumjeti koliko je Christian Kukuk zahvalan zbog dogovora s vlasnicima Checkera, koji mu pruža određenu mogućnost planiranja i sigurnost. Ipak, Kukuk također ima pristup drugim dobrim konjima, jer radi kao trener u staji Ludgera Beerbauma. Treneri svakodnevno jašu nekoliko konja i obučavaju ih u raznim disciplinama jahanja. Oni su zaduženi za njegu i trening životinja.

Beerbaum, četverostruki olimpijski pobjednik u preponskom jahanju, vodi veliku uzgojnu štalu u Riesenbecku na sjeveru Njemačke. Jedan od Kukukovih kolega trenera tamo je Philipp Weishaupt, koji je također bio dio njemačkog preponskog tima u Parizu.

Ludger Beerbaum i Christian Kukuk Foto: Frank Heinen/rscp-photo/picture alliance

Mnogo manja od Beerbaumovog imanja, ali ustrojeno na sličan način, je imanje Wettlkam, nekoliko kilometara južno od Münchena. Tamo Thomas Müller i njegova supruga Lisa zajedno uzgajaju konje. Drže nekoliko kobila i pet pastuha, od kojih vlasnici drugih kobila mogu naručiti sjeme.

Suradnja Müllera s Kukukom i suvlasništvo nad Checkerom ostvarena je također putem Ludgera Beerbauma. "On (Thomas Müller) rekao je da mu treba nešto uz što može navijati u hotelskoj sobi nakon utakmica", objasnio je Kukuk prije Olimpijskih igara u stručnom časopisu za konjički sport "St. Georg".

I upravo to je Müller i učinio tijekom Kukukovog zlatnog jahanja. "Bio sam prokleto nervozan", priznao je.

Možda ga ovaj uspjeh sada potakne i on odluči nastaviti u perspektivne sportske konje. Potrebne milijune zaradio je tijekom svoje nogometne karijere.

I tko zna: možda će se u sljedećih nekoliko godina u Müllerovoj kolekciji naslova, uz dvanaest njemačkih nogometnih prvenstava, šest pobjeda u DFB-Pokalu, dva naslova u Ligi prvaka i Svjetsko prvenstvo 2014., naći i nekoliko olimpijskih medalja iz konjičkog sporta.