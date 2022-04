Olaf Scholz i Robert Habeck - njemački krizni menadžeri

Kada je Robert Habeck, ministar gospodarstva i vicekancelar iz stranke Zeleni, ovoga tjedna u Berlinu proglasio stupanj ranog upozorenja plana za izvanredne situacije s plinom, na licu mu se mogla vidjeti - zabrinutost. Zapad i EU se spore s Rusijom koja želi da joj se isporuke energenata plaćaju u rubljima. Njemačka vlada to odbija. Na pitanje što će se dogoditi ako Putin potpuno zaustavi isporuke, Habeck je odgovorio: „Ne mogu vam to reći." On nije rekao: „To se neće dogoditi, pa imamo ugovore". On je jednostavno priznao da ne zna.

Kleber: Habeck zaista odgovara na pitanja

Primjetno je da Robert Habeck često kaže da nešto ne zna. I zaista odgovara na postavljena pitanja. To je krajem prosinca primijetio i bivši voditelj dnevnika na javnom servisu ZDF Klaus Kleber, koji je otišao u mirovinu. Kleber je tada za list Münchener Merkur rekao da se Habeck zanima za pitanja koja mu se postavljaju i pokušava na njih odgovoriti. „On nema uvijek zaista uvjerljiv odgovor, ali se uključuje u razgovor", kaže Kleber.

Scholz i njegova stoička smirenost

Kleberova ocjena kancelara Olafa Scholza bila je manje pozitivna. Scholz je manje zainteresiran za pitanja i odgovara kako mu padne na pamet. Socijaldemokrat Scholz tako obično postupa ako ne želi odgovarati na pitanja. Koliko god pitanja bila prodorna i direktna, on izmiče i ne dozvoljava da se omete njegova stoička smirenost.

Iz vremena dok je bio predsjednik pokrajinske vlade u Hamburgu potječe takozvani „Prvi Scholzov zakon". A on glasi: „Nikada nismo uvrijeđeni, nikada nismo histerični." Ali kancelar ponekad djeluje toliko kontrolirano, trezveno i racionalno da bi se moglo pomisliti kako mu nedostaje empatije.

Kada je 2011. s apsolutnom većinom prvi put izabran za gradonačelnika Hamburga, to je bilo „nešto jako, jako posebno", rekao je Scholz nedavno u jednom TV intervjuu. „I rado ću vam priznati da sam, kada sam dobio prve izvještaje o tome, morao otići u prostoriju u kojoj sam bio sam." Priča se da je istu stvar učinio i navečer na dan saveznih izbora u sjedištu SPD-a u Berlinu.

Habeck otvoreno pokazuje emocije

Da se veselim sam? Robertu Habecku to se nije moglo dogoditi. Ministar gospodarstva pokazuje emocije i u javnosti. Kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, na njemu se vidio očigledan šok zbog rata. U jednoj emisiji javnog servisa ARD, neposredno prije ruskog napada na Ukrajinu, Habeck je vidno suzdržavao suze. „Izgledate prilično dirnuti", rekla je voditeljica. A Habeck je rekao: „Ja se ne moram boriti u tom ratu i neću ni umrijeti, ali ako se to dogodi, mnogi ljudi će umrijeti." Habeck nikada ne pokušava sakriti svoje osjećaje. To se uklapa u sliku promišljenog, pragmatičnog, neideološkog političara Zelenih, što mu ide u prilog.

Kada je ovaj ministar nedavno otputovao u regiju oko Perzijskog zaljeva kako bi dogovorio dodatne isporuke plina iz Katara, poveo je svoj tim koji je proizvodio video-snimke za društvene mreže. Na primjer, Habeck je prikazan kako zamišljeno stoji na plaži u Dohi i gleda u vodu. Bilo je i uvida u njegovu svakodnevicu kao ministra, koji je pod stresom: danima nije odlazio u Berlin u kupovinu, pa je svoje zobene pahuljice za doručak miješao s vodom. Sve ovo nailazi na dobar prijem kod njemačkih građana. Habeck je svjestan toga.

Robert Habeck se ne ustručava od pokazivanja emocija

Scholz je potpuno zaštitio svoju privatnost

Uvid u privatnost - tako nešto je strano Olafu Scholzu. Uvijek je potpuno ogradio svoj život izvan politike. Priznati greške, pokazati slabosti? Nezamislivo. „Dobiva li Njemačka vodstvo koje zaslužuje?", upitao ga je nedavno jedan TV-voditelj, aludirajući na izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je pozvao Njemačku na više liderstva.

Kancelar je samouvjereno odgovorio kako misli da je pokazao "prilično brzo i dosta liderstva". „Ako netko to vidi drugačije, to vrlo rado dozvoljavam, jer je to dio demokracije i slobode izražavanja. Ali nije realno da je to ozbiljan stav."

To bi u prijevodu ove tipične Scholzove nezgrapne rečenice značilo: ja sam učinio sve kako treba i griješi onaj tko to vidi drugačije. To već graniči s arogancijom. Ali Scholz je uvijek bio obdaren nepokolebljivim samopouzdanjem. Politički je aktivan više od 40 godina, u karijeri se popeo na visoke položaje, ali je također pretrpio mnoge neuspjehe i poraze. No uvijek bi ustajao bez prigovora i nastavljao dalje. Sumnja u sebe bi ga samo usporila.

Svoje samopouzdanje crpi također iz znanja. On je netko tko se uvijek dobro pripremi. Iza kulisa kancelar radi mnogo i vrijedno, pažljivo čita sve dokumente, uvijek sveobuhvatno obaviješten i zna svaki detalj. Voli misliti da je pametniji od drugih. U kabinetu njegove prethodnice Angele Merkel Scholza su, koji je tada bio ministar financija, u šali zvali Lumen, po liku iz crtanog filma Štrumpfovi. A to u prijevodu znači: ja sve znam.

Robert Habeck ne želi tako djelovati. Tokom posjeta Ukrajini u svibnju prošle godine, kada je još bio na čelu stranke Zeleni, izjasnio se za isporuku oružja toj zemlji. U tom trenutku to nitko u Njemačkoj nije želio čuti, čak ni njegova stranka. To je pokazalo koliko Habeck može biti pragmatičan. Ali poslije više nije spominjao svoj zahtjev. Njegova računica je očigledno bila: to je trenutno beskorisno. Čak i sada, kada se većina političara u Njemačkoj zalaže za isporuku oružja, on se ne vraća na svoj stari zahtjev. Bio je u pravu, svatko o tome može pročitati. I njemu je to dovoljno.

Govor ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bundestagu

Mali skandal u Bundestagu

Scholz i Habeck se razlikuju i po spontanosti. Slobodan govor kancelaru leži isto tako malo koliko i improvizacija. To je nedavno izazvalo skandal, kada je ukrajinski predsjednik Zelenski, koji se uključio iz Kijeva, održao govor u Bundestagu. Iako je u parlamentu unaprijed dogovoreno da se ne reagira raspravom, govor je bio toliko impresivan da je to zapravo bilo primjereno. To je vjerojatno primijetio i kancelar. Jednostavno je trebao spontano stati za govornicu i reći nekoliko riječi. Ali on to nije želio učiniti nespreman.

Dok Scholz prvo mora razmisliti i isplanirati i uvijek pokušava unaprijed eliminirati što je moguće više nevažnih stvari, Habeck se ne ustručava od pravljenja grešaka. U Kataru nije mogao izbjeći da se otvoreno pozabavi teškom situacijom ljudskih prava u toj zemlji, to je bilo jasno. Gotovo lakomisleno je tokom putovanja rekao: "Malo sam se bio zabrinuo što će se dogoditi ako otvoreno načmem tu temu. Hoću li biti izbačen? Ali uopće nije bilo tako."

"Tip ima nuklearno oružje!"

Tamo gdje Scholz odvaguje svaku riječ i definitivno ne želi reći ništa što bi mu se onda moglo zamjeriti, Habeck to ponekad formulira kao da ne daje intervjuu kao ministar, nego razgovara s nekim privatno. „Uz sve što se može dogoditi zaustavljanje isporuke plina iz Rusije je i dalje manje zlo. Mislim, taj tip ima nuklearno oružje", rekao je Habeck za DW. Tip - to je zapravo ruski predsjednik Vladimir Putin.

No ono što je zajedničko Olafu Scholzu i Robertu Habecku je spoznaja da ova povijesna prekretnica zahtijeva mnogo preispitivanja od svih članova vlade i da obojica u značajnoj mjeri moraju upravljati ovim procesom. To se odnosi na pitanja energetske sigurnosti, gdje Zeleni moraju živjeti sa činjenicom da će se fosilna goriva duže koristiti. Ali to vrijedi i za temu pacifizma. Ministar gospodarstva iz redova Zelenih stalno govori da vladanje nije tek koncert po želji.

Za vladu je važno da pored svojih stranaka također povede i narod. U budućnost, koja iz sadašnje perspektive izgleda prilično neizvjesno. Različita priroda dvojice vodećih političara definitivno bi mogla biti od pomoći. Jer načelno su često istog mišljenja.

