Okupljanje desničara u Mađarskoj

Hans-Georg Maaßen, bivši predsjednik Službe za zaštitu ustavnog poretka SR Njemačke, vjeruje da postoji neki „veliki plan" i postavlja pitanje: "Zašto dopuštamo ilegalnu migraciju?" Maaßen je to pitao na panel-raspravi na konferenciji „Conservative Political Action Committee" (CPAC) održanoj u Budimpešti. "Zašto političari žele ilegalne migracije u Njemačku i Europu?” - pitao je dalje Maaßen.

To su zapravo retorička pitanja jer Maaßen ima pripremljen svoj odgovor, koji daje odmah nakon toga. A on glasi: "Oni žele destabilizirati i Njemačku i Europsku uniju". Maaßen, bivši šef Službe za zaštitu ustavnog poretka sjedio je na pozornici u Budimpešti i širio priče o teoriji zavjera.

Maaßen je bio jedini njemački govornik na konferenciji CPAC-a u Mađarskoj ove godine, na okupljanju mreže međunarodne vjerske desnice. Tu su se pjevale nacionalne himne, svećenici su izgovarali molitve u prigušenom plavom svjetlu. Konferencija je započela poput crkvene službe. Stotine su se okupile u prošli četvrtak i petak u Budimpešti - prema riječima organizatora, došli su iz više od 20 zemalja s pet kontinenata.

Mnogi od njih su govorili protiv liberalne demokracije. Ljudska prava, feminizam, queer-osobe i izbjeglice za njih su prijetnja civilizaciji iza koje se sumnja da stoje marksisti, globalisti i židovski milijarder George Soros. Na konferenciji su korištene uobičajene antisemitske i zavjereničke ideološke slike.

Borba protiv "barbara"

Bivši američki predsjednik Donald Trump poslao je video-poruku u kojoj se predstavio kao „spasitelj" svoje zemlje. Tvrdio je da se nalazi u povijesnoj, globalnoj bitci. Riječ je, rekao je Trump, o sukobu kultura. "Mi se borimo protiv barbara", poručio je Trump.

Među govornicima je bio i mađarski predsjednik Viktor Orban. Njegova poruka su bila tri "Ne":„No Migration! No Gender! No War!" On je osudio navodni napad s onim što je opisao kao "antinacionalni virus". "To je biološko oružje koje je okrenuto protiv nas", ustvrdio je Orban. Taj virus je razvijen u "progresivnim, liberalnim laboratorijima" kao što je Bruxelles, smatra on.

"Razgovaram sa svima bez iznimke"

Maaßen je oduševljeno na Twitteru pisao o "sjajnom početku" konferencije. Sebe i ostale "konzervativce" opisao je kao "borce za slobodu, obitelj, vrijednosti i našu civilizaciju". Zajedno ćemo to, rekao je on, sasvim sigurno održati.

Dan ranije se na večeri u Budimpešti susreo s desničarskim političarima, aktivistima i novinarima iz Njemačke. Maaßen piše za razne "alternativne" medije. ARD-ov politički magazin Kontraste je u posjedu u međuvremenu izbrisanih fotografija susreta koje je zastupnik AfD-a Stefan Keuter objavio na Facebooku. Keuter se o tome na upit medija već izjasnio. Osim njega, na fotografijama se možete vidjeti Davida Bendelsa, glavnog urednika lista "Deutschlandkurier" povezanog s AfD-om.

Upadljiv je i zaposlenik "Deutschlandkuriera" koji sjedi odmah do Maaßena: Johannes Schüller. Schüller ima bogatu prošlost na desničarsko-ekstremističkoj sceni. On slovi kao suosnivač "Identitarnog pokreta" i pojavljivao se u okruženju "Instituta za državnu politiku". Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka obje organizacije smatra mjestima u kojima se okupljaju "desničarskih ekstremisti".

Na pitaje magazina Kontraste, bivši šef Službe za zaštitu ustavnog poretka Maaßen je preko svog odvjetnika odgovorio da ne poznaje Johannesa Schüllera. "Koncept krivice zbog kontakta odbacujem kao nedemokratski. Razgovaram sa svima bez iznimke, uključujući i radikale, jer demokrat mora imati težnju uvjeriti radikale ili čak ekstremiste u slobodnu demokraciju i naše temeljne vrijednosti", napisao je Maaßenov odvjetnik u njegovo ime.

Sloboda tiska samo za desničare

Na konferenciji, koja je bila prenošena online, Maaßen se kretao u okruženju ljudi koji nipošto ne žele razgovarati sa svima. Odmah iznad ulaza na engleskom je pisalo "Woke-free zone". Onaj tko se nije dopao organizatorima, morao je ostati vani. Organizatori nisu prodavali ulaznice i dopuštali su pristup samo odabranom krugu ljudi. Ni mediji se nisu mogli jednostavno akreditirati. Nekoliko novinara koji su ipak pokušali pratiti konferenciju su na Twitteru opisali kako bili „izbačeni".

Predsjednik organizacije CPAC Matt Schlapp u svom je govoru bio oduševljen restriktivnim postupanjem prema kritičkom novinarstvu na konferenciji u Budimpešti. "U Mađarskoj smo naučili da se novinari moraju pridržavati određenih pravila. Trebaju biti pošteni, pisati istinu i zastupati obje strane", rekao je on.

Organizatori su izvještavanje na njemačkom jeziku s lica mjesta povjerili medijima kao što su "Deutschlandkurier", koji je bio zastupljen s malim timom, odnosno desničarskom "Junge Freiheit".

Međunarodno umrežavanje

Konferencija CPAC-a je u Budimpešti je organizirana drugi put, prva je bila u svibnju 2022. godine. Ova mreža je najveća na svijetu koja okuplja desničare iz brojnih zemalja - od Australije, Brazila, Japana do Izraela, Meksika, Južne Koreje.

Konferenciju u Budimpešti zajednički su organizirali američka organizacija CPAC – koja okuplja Trumpove simpatizere - i mađarski provladin "Centar za temeljna prava" ("Alapjogokért Központ"). Proklamirani cilj mađarskog instituta je da se bude antiteza "fundamentalizmu ljudskih prava". Centar je na glasu kao propagandna organizacija vladajuće stranke Fidesz.

Konferencije CPAC-a služe kao sastanci za umrežavanje istomišljenika. U SAD-u je u posljednje vrijeme opala njezina unutarnjopolitička važnost za Republikansku stranku, a važni konkurenti Donalda Trumpa za predsjedničku kandidaturu 2024. nisu se ni pojavili na posljednjoj konferenciji.

