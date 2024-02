Odisej u svemiru

Tajac u svemiru - minute su se otegle nakon očekivanog vremena slijetanja. Je li to bio samo problem u komunikaciji? Ili se „Odie" srušio? A onda je prvi signal stigao do Zemlje. „Slabo je, ali je tu, držite se, momci", rekao je Tim Crain, vođa misije u izravnom prijenosu NASA-e.

I nakon petnaestak minuta sve je i dalje bilo pomalo nejasno, ali „bez sumnje možemo potvrditi da je naša oprema na površini Mjeseca i da emitira signal“, rekao je Crain, uz buran pljesak svojih kolegica i kolega. Međutim, u početku nije bilo jasno u kakvom je stanju lunarna sonda.

"Kakav trijumf"

Veliki uspjeh za NASA-u Foto: John Raoux/AP/dpa/picture alliance

Ipak: po prvi put nakon oko 50 godina, američka sonda je sletjela na Mjesec. „Kakav trijumf“, rekao je Bill Nelson, šef američke svemirske agencije, u video-poruci. I onda za “neki koračić” promijenio jednu čuvenu izreku staru 55 godina: Ovo postignuće je gigantski skok naprijed - za cijelo čovječanstvo. Ali, prije svega za NASA-u, koja se udružila s privatnim partnerima za iduće lunarne misije. Jer, kaže Nelson, po prvi put u povijesti čovječanstva jedna komercijalna američka kompanija je krenula na put na Mjesec i tamo i - stigla.

Teksaška kompanija Intuitive Machines napravila je lunarnu letjelicu pod nazivom Odysseus , odnosno„Odisej“ ili skraćeno „Odie“. U svemir ju je prenijela raketa svemirske kompanije SpaceX američkog poduzetnika Elona Muska, šefa Tesle. Između ostalog, NASA želi smanjiti troškove i rizike, kaže Keith Cowing, koji vodi blog NASA Watch. Možete ili potrošiti mnogo novca na vladinu letjelicu ili preuzeti veći rizik i nadati se da će, ako se jedna letjelica pokvari, druga uspjeti, kaže on. Prošlog mjeseca, na primjer, kompanija iz Pittsburga nije uspjela zbog problema s pogonom.

„Odie" sletio na Južni pol

"Odie" na putu prema Mjesecu... Foto: Intuitive Machin/abaca/picture alliance

Letjelica „Odisej" teška je oko 700 kilograma, stoji na aluminijskim nogama i puna je tehnologije: jedan dio pripada NASA-i a drugi privatnim kompanijama. Meta je bio južni pol Mjeseca, područje za koje se pretpostavlja da tamo ima vode. „Ako imate vodu, imate vodik i kisik, a onda imate raketno gorivo", rekao je šef NASA-e Nelson za CNN.

I to je važno. Jer, lunarna sonda je zapravo namijenjena pripremi sljedećeg velikog koraka: izgradnji vanjske postaje na Mjesecu. Ovo se razlikuje od misija Apollo, kaže novinar Miles O’Brien. Tada je to bila utrka: „Zabijte zastavu, ostavite tragove i pobijedite Sovjete“, rekao je O'Brian na CNN-u. Ovog puta se, kaže on, radi o ostanku i odlasku dalje - na Mars.

