"Od rijeke do mora" - spor oko propalestinskog slogana

"Od rijeke do mora" je slogan, koji se često može čuti na propalestinskim demonstracijama. Za neke je on jasno antisemitski, za druge je poziv na jednaka prava. Sada je ovaj slogan zabranjen u Njemačkoj.

Rijeka Jordan teče od krajnje tačke na sjeveroistoku Izraela, prolazi kroz Galilejsko more i ulijeva se u Mrtvo more. Većim dijelom svog tijeka, dugog 250 kilometara, rijeka je granica između Izraela i palestinskog područja Zapadne obale Jordana s jedne i države Jordan s druge strane.

Gotovo isto toliko je duga obala Sredozemnog mora na zapadu Izraela uključujući i Pojas Gaze. Ovo područje je na nekim mjestima široko samo 60 kilometara.

Geografski je potpuno jasno koje teritorije obuhvaća slogan "Od rijeke do mora": Izrael, Zapadnu obalu i Pojas Gaze. Stoga je politička poruka, koja proizlazi iz ovog slogana, vrlo kontroverzna. U Njemačkoj ga je početkom studenog zabranilo Ministarstvo unutarnjih poslova.

Slogan na prosvjedima i majicama

Nakon terorističkog napada militantnog islamističkog Hamasa 7. listopada, u kojem je, prema izraelskim izvještajima, ubijeno najmanje 1.200 ljudi a oko 240 oteto, i naknadne izraelske ofenzive u Pojasu Gaze s nekoliko tisuća ubijenih Palestinaca, održani su brojni skupovi solidarnosti širom svijeta - za obje strane. Neki od tih prosvjeda su kritizirane, jer se na njima širila islamistička i antisemitska propaganda.

Na mnogim propalestinskim prosvjedima skandiralo se uz slogan „From the river to the sea - Palestine will be free" ("Od rijeke do mora - Palestina će biti slobodna"). Taj isti slogan u skraćenom obliku "Od rijeke do mora" sada kruži i društvenim mrežama, a može se vidjeti ispisan na svijećama, zastavama i majicama, koje se prodaju na internetu.

To je slogan, koji novom snagom potpiruje proizraelske i propalestinske aktiviste iako je zapravo star desetljećima. Mnogi propalestinski aktivisti kažu da je to poziv na mir i jednakost nakon desetljeća izraelske okupacije nad milijunima Palestinaca. Drugi, međutim, to vide kao jasan poziv na uništenje Izraela.

Desetljećima star i bezbroj puta korišten

Izraz "Od rijeke do mora” prvi put je upotrijebila Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) 1964. godine. Nakon osnivanja, PLO je tražila formiranje jedinstvene države, koja bi se protezala od rijeke Jordan do Sredozemnog mora. PLO je odlučno odbacila plan podjele Palestine, koji je UN odobrio 1947.

Od šestodnevnog rata 1967. godine, slogan "Od rijeke do mora" sve više usvajaju i druge palestinske grupe. Koristi se i kao poziv na oslobođenje Palestine od izraelske okupacije u mirnim inicijativama za promicanje neovisnosti Palestine, ali sve više ga prisvajaju i radikalne organizacije kao što su "Narodni front za oslobođenje Palestine" (PFLP) ili Hamas, osnovan 1987.

Obje ove organizacije su od strane EU-a, SAD-a i mnogih drugih zemalja okarakterizirane kao terorističke. Hamas je taj slogan prisvojio i proglasio svojim najkasnije 2012. godine, kada je njegov vođa Kalid Mašal u govoru povodom 25. godišnjice osnivanja Hamasa, izjavio: „Palestina je naša od rijeke do mora i od juga do sjevera".

To je 2017. godine također uključeno u prerađenu povelju ove terorističke organizacije, koja poziva na nasilno uništenje države Izrael. U prosincu 2022. Hamas je ponovo objavio ovaj slogan uz kartu regije koja je pokazivala palestinsku državu, ali nije uključivala Izrael.

Program Hamasa u sloganu - Kaled Mašal Foto: Jordan Pix/ Getty Images

Mirno ili radikalno?

Zapravo, slogan ostavlja otvorenim što bi "slobodna Palestina od rijeke do mora" trebala značiti u pogledu prava države Izraela na postojanje. To znači da ovaj izraz mogu koristiti i miroljubivi i radikalni akteri.

2021. na primjer, palestinsko-američki pisac Yousef Munayyer tvrdio je da formulacija "od rijeke do mora" samo opisuje prostor u kojem su Palestincima uskraćena brojna prava od njihovog protjerivanja 1948. na okupiranim teritorijama, ali i u samom Izraelu. On kaže da ona izražava želju za državom u kojoj "Palestinci mogu živjeti u svojoj domovini kao slobodni i ravnopravni građani bez da drugi vladaju nad njima i oni nad drugima."

Ne postoji ni jedan kvadratni centimetar zemlje između rijeke i mora gdje Palestinci imaju slobodu, pravdu i jednakost i nikada nije bilo važnije to naglasiti kao danas," poručio je preko Twittera ovaj suradnik Arapskog centra u Washingtonu.

Je li slogan antisemitski?

Na proizraelskoj strani se ovakvo tumačenje slogana ne prihvaća. Tamo se slogan doživljava kao nedvojbeno antisemitski i anticionistički i kao jedva prikriveni poziv na uništenje Izraela.

"Nema sumnje da Hamas skandira uz slogan 'Od rijeke do mora', jer Palestina između rijeke i mora ne ostavlja ni pedalj prostora za Izrael," kaže se u otvorenom pismu objavljenom prošlog tjedna , koje je potpisalo 30 židovskih medijskih kuća iz cijelog svijeta.

"Naravno da nema ničeg antisemitskog, kada se zagovara da Palestinci trebaju imati svoju državu", piše Američki židovski odbor na svojoj internetskoj stranici. "Međutim, antisemitski je pozivati ​​na eliminaciju židovske države, hvaliti Hamas ili druge organizacije koje pozivaju na uništenje Izraela ili tvrditi da Židovi nemaju pravo na samoodređenje." Time što su radikalne palestinske organizacije preuzele ovaj slogan i prisvojile ga za sebe, njegova upotreba je postala neodrživa, kaže se u argumentaciji.

Između rijeke i mora nema mjesta za državu Izrael? Foto: Leah Millis/REUTERS

Opomene i zabrane

Dakle, glavna točka spora je u tome uključuje ili isključuje li ovaj slogan Izrael odnosno izraelsko stanovništvo? Traži li jednostavno jednaka prava za Palestince ili osvajanje i uništenje države Izrael?

I u Njemačkoj se pravosudne vlasti dugo nisu slagale oko toga što s ovim sloganom. Dugo se vremena smatralo da je on u osnovi pokriven slobodom izražavanja. Ovakve formulacije su bile kažnjive samo ako potiču na nasilje, ali to se u sloganu "Od rijeke do mora" nije moglo jasno odrediti.

U međuvremenu, došlo je do promjene stava. Ministarstvo unutarnjih poslova u Berlinu sada je zabranilo upotrebu ovog slogana u Njemačkoj.Ministarstvo ga doživljava kao podršku Hamasu i poziv na nasilje prema Židovima i državi Izrael. Tko ga bude koristio, prijete mu novčane kazne zbog huškanja i poticanja na mržnju a u najgorem slučaju čak i do tri godine zatvora. Prve njemačke pokrajine već su počele s kaznenim gonjenjem onih, koji upotrebljavaju taj slogan.

I u drugim zemljama je bilo žestokih kontroverzi oko upotrebe ovog slogana. Zbog njega su u listopadu zabranjeni prosvjedi u Austriji. U Velikoj Britaniji je Laburistička stranka nametnula privremenu kaznu zastupniku Andyju McDonaldu zbog upotrebe te formulacije na jednom skupu.

U SAD-u je Predstavnički dom ukorio zastupnicu iz Demokratske stranke Rashidu Tlaib, jedinu američku parlamentarku palestinskih korijena. Ona je osudila napad Hamasa, ali je potom dala nekoliko kritičnih izjava o akcijama Izraela u Gazi, koristeći sporni slogan.

