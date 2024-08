Ocean tečne vode ispod površine Marsa

Seizmički podaci NASA-ine robotske sonde „InSight“ pokazuju da ispod površine Marsa postoji ogromna naslaga vode – i to ne leda, već vode u tečnom stanju!

Na Marsu postoji ogroman, tekući vodeni ocean, tvrdi se u novoj analizi podataka NASA-ine robotske sonde "InSight". Ta misija pokrenuta je 2018. godine, s ciljem da se zabilježi seizmička aktivnost na Crvenom planetu, i ubrzo je otkriveno da Mars još uvijek "živi".

Ova nova analiza još je jedan od pokazatelja koji sugeriraju da voda na Marsu nije isparila onda kada je taj planet prije više milijardi godina izgubio svoju atmosferu, ili da je voda ograničena na polarne ledene kape. Međutim, pristup toj vodi praktički je nemoguć.

To nije površinski ocean, jer se voda prostire kroz slojeve stijena, počevši od najmanje 11 kilometara ispod površine planeta.

Prema proračunima istraživača s Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu i Berkeleyu procjenjuje se da među stijenama ima toliko vode da bi ona mogla prekriti planet i tada bi bila duboka dva kilometra.

Međutim, ni na Zemlji ne postoji bušilica koja bi bila u stanju probiti se 11 kilometara ispopd pšovršine, pa je malo nade da bi se takav podvig mogao postići na Marsu.

Seizmički podaci "InSighta" iskorišteni za otkrivanje vode

U nedostatku takve tehnologije za bušenje, znanstvenici su analizirali podatke o valovima kako bi razumjeli sastav kore planeta i materijala koji se nalazi unutra.

Te podatke prikupila je sonda "InSight" tijekom svoje četverogodišnje misije koja je okončana u prosincu 2022.

Je li ovako izgledala površina Marsa dok je imao atmosferu - prije više milijardi godina? Foto: Science Photo Library/IMAGO

Među podacima su bili i snimci tzv. "marsotresa", ali i udara meteora koji izazivaju površinske potrese na tom planetu, a "InSight" je zabilježio brzinu kojom se seizmički valovi šire tijekom takvih događaja.

Istraživačka grupa koristila je modele fizike stijena kako bi izračunala svojstva Marsove kore kada ti brzoputujući valovi prolaze kroz njih.

"Cilj je povezati ono što je unutar stijene s brzinom zvuka", objasnio je Vashan Wright, geofizičar s Oceanografskog instituta Scripps iz San Diega, koji je vodio analizu. "Što je stijena gušća, brže će u nju prodrijeti brzina zvuka. Ako dodate malo tekuće vode, brzina će se povećati. Ako je razbijete, brzina će se smanjiti."

Wright i njegove kolege nisu u istraživanje ušli s očekivanjem da će ispod površine sigurno pronaći vodu u tekućem stanju – očekivali su pronaći bilo koju količinu vode, od nula do 100 posto, ili vodu koja se širi kroz slojeve stijena.

Podaci sonde "InSight" sugeriraju da se voda na Marsu u njegovoj drevnoj prošlosti kretala ispod zemlje, slično kao podzemne vode na Zemlji.

"Postoje duboka i dugotrajna pitanja o Marsu na koja nam [ova studija] pomaže odgovoriti – ona nam daje tragove o ciklusu kretanja vode na koji ljudi nisu utjecali", kaže Wright.

Gdje je voda, ima i života?

Wrightova grupa nije prva koja je utvrdila da postoji mogućnost postojanja tekuće vode na Marsu.

Istraživači Kalifornijskog instituta za tehnologiju 2022. koristili su sondu Orbiter kako bi proučavali naslage soli na površini Marsa i procijenili su da je voda tamo postojala sve do prije dvije milijarde godina.

Vulkan na Marsa danas Foto: NASA

Studije sjeverne polarne ledene kape Crvenog planeta također su sugerirale da bi ispod hladne površine mogla postojati tekuća voda, ali jedno nedavno istraživanje ukazalo je na mogućnost pogrešnog tumačenja radarskih mjerenja u tim studijama.

Prije deset godina, NASA-ine studije pokazale su da voda može povremeno teći i na površini planeta.

Sve ovo uzbuđuje znanstvenike koji još uvijek tragaju za dokazima o životu na Marsu. Jer, kao i na Zemlji, tekuća voda smatra se esencijalnim sastojkom koji omogućava životu da evoluira.

"Čini se da je voda neophodna za život", kaže Wright. "Ono što znamo o životu i vodi na Zemlji jest da u dubini postoji život, i to onaj koji preživljava u znatno 'surovijim' uvjetima nego onima na površini Zemlje. Ako pronađete vodu u velikoj dubini, to ne znači automatski život, ali znači da za njega postoji mogućnost."

Podaci iz studije objavljeni su u Proceedings of the National Academy of Sciences.

Osnovni izvor:

Liquid water in the Martian mid-crust. Published by Vashan Wright et al. in PNAS (August 2024)