Obilježavanje Oluje u Prijedoru

Nekoliko tisuća građana na gradskom trgu u Prijedoru prisustvovali su u petak obilježavanju, kako su to nazvali: „Dana sjećanja na progon Srba iz Hrvatske 1995. u vojnoj akciji Oluja".

I sam broj bjegunaca je sporan: hrvatski izvori navode cifru od 130 tisuća Srba koji su napustili Hrvatsku, dok je prema srpskim podacima preko 200 tisuća ljudi „protjerano“.

Iako ih se dio zadržao u Prijedoru, gradu koji je prvi prije 28 godina prihvatio kolone izbjeglica, danas ih u ovdje nema mnogo. Na obilježavanje su došli oni koji su iz Hrvatske otišli na neki drugi način, a koji danas žive u Srbiji. Jedan od njih je Milan Janus iz Belog Manastira.

„Mi smo otišli kad su Slavonija i Baranja pripale Hrvatskoj mirnom reintegracijom. Tako da nismo baš prošli kao ovi ljudi koji su morali otići na silu. Dali smo imovinu za mizeriju i otišli“, priča Milan Janus iz Belog Manastira.

Kaže, nikad se ne bi vratio živjeti u Hrvatskoj jer „kad jednom izgubiš svoje, nije to više to".

Kolone bjegunaca su tih dana u kolovozu prolazile kroz Kozarsku Dubicu, Prijedor, Banja Luku i dalje prema Srbiji. Oni koji su ih dočekali, sjećaju se ljudi koji su samo prolazili kroz ova mjesta.

„Mnogo je bitno da se ne zaboravi. Mnogi prebrzo zaborave tragedije", kaže nam jedan građanin. „Bitno je. Za Srbe je bitno. To je genocid samo što svet neće da prizna. Nepregledne kolone su prošle kroz Prijedor, strašno", kaže drugi mještanin.

„Majmune jedan, to je jedan srpski narod"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tijekom obilježavanja „Dana sjećanja“ optužio Hrvatsku kako je „zajedno sa Amerikom“ u akciji „Oluja" sudjelovala u „udruženom zločinačkom pothvatu protiv srpskog naroda". „Da kažemo svima onima koji kažu da mogu da razumiju da su Srbi iz Krajine obilježavali godišnjicu, ali (se pitaju) zašto Republika Srpska i Srbija: Pa, majmune jedan, zato što je ovo jedan srpski narod koji je istjeran iz Krajine i zato što je ovo srpska država Republika Srpska i zašto što ste ubili naše ljude", rekao je Dodik.

On se osvrnuo i na to što je za mjesto obilježavanja izabran Prijedor, što je izazvalo negodovanje bošnjačkih udruženja žrtava rata, djela nevladinih organizacija i političara. „Ni Vučić ni ja nismo došli ovdje da omalovažavamo bilo koga od onih koji su stradali, a nisu isti kao mi. Samo prije mjesec dana nikom nije smetao niti je bilo što rekao kad su Bošnjaci obilježavali stradanje svog naroda. I tako i treba da bude. Zašto onda mislite da mi nemamo pravo?", upitao je Dodik.

Tko su ti u Prijedoru?

Predsjednik inicijative „Jer me se tiče“ iz Prijedora Edin Ramulić rekao je ranije kako obilježavanje u Prijedoru ne bi bio problem da ga obilježavaju porodice i udruženja žrtava „Oluje". „Da su ljudi koji žive ovdje, a porijeklom su iz Hrvatske, organizirali obilježavanje, to ne bi bilo sporno. Međutim, kad to rade Srbija, Republika Srpska i Srpska pravoslavna crkva, onda to jest problem“, rekao je Ramulić.

„To je provokacija i uvreda za sve žrtve Prijedora“, poručili su iz Stranke demokratske akcije. I oni pitaju, kakva se poruka poslala obilježavanjem progona Srba u gradu ih kojeg su protjerani brojni Bošnjaci i Hrvati.

"Oluja je pogrom" - uobičajena je retorika koja se sluša još od doba Miloševića Foto: Dragan Maksimović/DW

„Rukovodstvo Srbije, a posebno Aleksandar Vučić koji je veličao Ratka Mladića i zagovarao ubojstvo 'stotinu muslimana za jednog Srbina', trebalo bi pokazati kajanje i sa izrazima pijeteta dolaze u mjesta poput Prijedora. Ako se Vučić, Dodik i patrijarh Porfirije žele sjetiti žrtava operacije 'Oluja', treba hrabro da odu u Hrvatsku i urade ono što rade u Prijedoru", navode u SDA.

“Nema tu zločinaca”

Vučić pak poručuje kako je „Oluja“ bila “najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata”, ali da to “nitko u Europi ne želi da prizna.” „Ja sam uvijek bio za to da svi odgovaraju za zločine. Evo mene ovdje u Prijedoru i da vam kažem da ovdje žive pošteni i čestiti ljudi, a ne neki zločinci“, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. „Večeras sam ovdje i zato što sam gledao kad je Srbija zatvarala granice na Drini i nije davala braći da prijeđu. Kad ljudima iz Krajine koji su tražili hljeb i dom, nije davala da skrenu sa autoputa da ne bi uznemirili nekoga pred izbore. I nikada više Srbija neće da zatvara svoje puteve za svoj narod“, rekao je Vučić.

Patrijarh Porfirije rekao je da je mir najviša vrijednost, pozivajući prije svega vjerske vođe neka čuvaju mir među ljudima i narodima: „Sjećamo se i bola i žrtva drugih. Moleći se za braću i sestre postradale Srbe, molimo se i za žrtve Bošnjake i Hrvate", rekao je patrijarh Porfirije u Prijedoru.

Prema podacima centra Veritas, tijekom „Oluje" je svoje domove napustilo više od 200 tisuća Srba, a zabilježena su imena 1.869 poginulih i nestalih Srba od kojih 1.220 civila.

