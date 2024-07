O čemu će desni ekstremist Sellner govoriti u Berlinu?

Koncem svibnja je Martin Sellner na Telegramu napisao: „Zabrana ulaska je propala! Uskoro ponovno dolazim u Njemačku i još više ću i glasnije nego ikada prije zahtijevati remigraciju i deislamizaciju.“

U petak (12.7.) Sellner želi nastupiti u Berlinu. Kao referent on namjerava govoriti u društvu „Staatsreparatur" („Popravak države") bivšeg zastupnika AfD-a u Berlinu Andreasa Wilda. Sellner želi govoriti o svojoj omiljenoj temi: „remigraciji". To je ujedno i službeni naziv tog događaja.

„Remigracija“ je u Njemačkoj proglašena za takozvanu ne-riječ godine 2023. U obrazloženju žirija je tada stajalo: “Ta riječ je postala eufemizam za zahtjeve za prisilnim izgonom, pa sve do masovnih deportacija ljudi migrantskog podrijetla.”

Pritisak na migrante s njemačkom putovnicom

Povod za baš taj izbor bio je jedan raniji nastup Sellnera u Njemačkoj. U studenom 2023. on je u jednoj potsdamskoj vili sudjelovao na sastanku radikalnih desničara. I tamo je također držao predavanje o “remigraciji”. Na sastanku su bili i političari iz AfD-a, CDU-a i (tada) konzervativnog udruženja Werteunion (Unija vrijednosti), koje je u međuvremenu i službeno postalo stranka. Taj skup je izazvao val prosvjeda protiv desničara u Njemačkoj.

Vila u Potsdamu u kojoj se pričalo o remigraciji... Foto: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

U emisiji „Conflict Zone“, koju producira DW, Sellner je u proljeće ove godine rekao da ne razumije to uzbuđenje. I dodao kako za razliku od medijske kuće Correctiv, koja je izvještavala o skupu u Potsdamu, on samo želi da ilegalni doseljenici budi protjerani. Na migrante koji posjeduju njemačku putovnicu, a koji se ne žele prilagoditi, trebalo bi izvršiti, kako je rekao, pritisak – ali nije pojasnio o kakvom bi se to pritisku radilo. Sve u svemu, kazao je Sellner, radi se i o tome „da se zemlju učini što je moguće više neatraktivnom za one ljude koje mi ne želimo ovdje“.

Neuspješna zabrana ulaska u Njemačku

Nastup na skupu u studenom skoro je rezultirao protjerivanjem Sellnera iz Njemačke, odnosno uvođenjem zabrane ponovnog ulaska u Saveznu Republiku. Ured za strance u Potsdamu već je bio proglasio zabranu ulaska ovom Austrijancu.

Sellner se nakon toga žalio Upravnom sudu. Taj sud, doduše, ne može sam odlučiti o tome hoće li se nekome zabraniti ulazak u Njemačku ili ne, ali može poništiti već izrečenu zabranu. Sud je to i napravio u lipnju. I zato Sellner može ponovno ući u Njemačku. U argumentaciji Upravnog suda u Potsdamu stoji kako se nije moglo u odgovarajućoj mjeri dokazati „stvarno i dovoljno teško ugrožavanje javnog reda, odnosno sigurnosti“ od strane Sellnera. Time je Upravni sud vrlo jasno poručio da je, pravno gledajući, jako teško u praksi provesti zabranu ulaska građana EU-a u neku drugu zemlju Unije.

Neke druge zemlje su Austrijancu već zabranile ulazak na njihov teritorij. Na primjer SAD i Velika Britanija. Naime, prije donošenja tih odluka je obznanjeno da je Sellner preko e-maila bio u kontaktu s Brentonom Tarrantom, australskim teroristom, koji je u ožujku 2019. u jednoj džamiji u novozelandskom Christchurchu ubio 51 muslimana. Sellner je prije tog napada čak primio i jednu donaciju od Tarranta.

Ideja "velike zamjene” stanovništva

Sellner ima samo 35 godina, a već sad je jedna od najvažnijih figura desno-radikalne scene na njemačkom govornom području. Kao mladić on se priključio neonacističkoj sceni u Austriji. Njegov mentor je bio osuđeni negator Holokausta Gottfried Küssel. Za DW je Sellner otvoreno pričao o svojoj prošlosti: „Kada sam bio mlad, ja sam bio u toj desničarskoj subkulturi i nikada to nisam tajio.“

Martin Sellner je jedan od čelnih ljudi Identitetskog pokreta (Identitäre Bewegung, IB). Taj pokret se bori za etnički homogenu europsku kulturu, stanovništvo ne bi trebalo po njima biti raznoliko, već po mogućnosti bijelo. Identitet (po tome je pokret i dobio ime) Europe je, po njihovom mišljenju, ugrožen doseljavanjem migranata iz zemalja izvan Europe, prije svega muslimana.

Sellner i IB pritom otvoreno koriste i pojam “velike zamjene”. Pritom se radi o često antisemitski konotiranoj predodžbi da se upravo događa jedna "velika zavjera": zahvaljujući masovnom doseljavanju ne-bijelih ljudi i muslimana trebalo bi se zamijeniti većinski bijelo stanovništvo u zapadnim zemljama, tvrde oni.

U intervjuu za DW Sellner je izrekao rečenice poput ovih: “Naša kultura je ugrožena”, “Nismo mi ekstremni, ekstremna je današnja doseljenička politika”. A svoj pokret on vidi u ulozi pionira: “Za pet do deset godina svatko će u Europi zahtijevati remigraciju.“

Služba za zaštitu ustavnog poretka SR Njemačke je 2019. IB kategorizirala kao jasno desno-ekstremnu organizaciju. Služba nadzire rad IB-a zato što, kako se obrazlaže, pozicije pokreta nisu kompatibilne s Temeljnim zakonom (njemački Ustav, nap. red.) Savezne Republike. Predsjednik Službe za zaštitu ustavnog poretka Thomas Haldenwang tada je izjavio: „Ti duhovni palikuće pod znak pitanja stavljaju ravnopravnost ljudi ili čak njihovo ljudsko dostojanstvo, govore o infiltraciji stranaca, naglašavaju vlastiti identitet kako bi druge ponizili, ciljano šire slike o neprijateljima.“ I u Sellnerovoj domovini Austriji aktivnosti IB-a nadziru tamošnje sigurnosne službe. Austrijska Služba za zaštitu ustavnog poretka je 2014. zaključila kako taj pokret ima „pogled na svijet kojim dominiraju rasizam i nacionalizam“. IB ipak još uvijek nije zabranjen ni u Austriji a ni u Njemačkoj.

Prosvjed protiv desnog ekstremizma (München 21.1.2024.) Foto: Johannes Simon/Getty Images

Aktivnosti na društvenim mrežama

Martin Sellner vrlo aktivno koristi društvene medije za širenje svojih poruka. U nekoliko navrata su njegovi korisnički računi bili suspendirani. Na primjer njegov nekadašnji kanal na YouTubeu. Zbog kršenja pravila korištenja, bio je suspendiran na Instagramu i Twitteru, odnosno blokiran na Facebooku. Od tada ga njegova supruga Brittany, rođena Pettibone, koja potječe iz SAD-a, pokušava preko društvenih mreža promovirati u Americi.

Sellner je svoje aktivnosti uglavnom prebacio na Telegram i Rumble. Njegov konto na X-u (nasljedniku Twittera) je ponovno „otključan“ u ožujku 2024.