"Nuklearne sankcije": Zašto je SWIFT važan i koliko on treba Rusiji?

To se doista čini kao posljednja i najteža sankcija zbog napada Rusije na Ukrajinu: njena suspenzija iz sustava SWIFT , o čemu se već duže raspravlja u SAD i EU. U subotu navečer (26.2.) je Bruxelles odlučio da će neke značajne ruske banke - prije svega one koje su već i sada stavljene pod sankcije - biti izbačene iz SWIFT-a - ali se to zasada ne odnosi na cijelu rusku privredu.

U gospodarskom smislu se čini da od toga nema goreg: Rusija time doduše ne bi bila isključena iz sustava globalne razmjene roba i usluga, ali bi bila isključena od naplate - kako u Rusiju, tako i iz nje.

SWIFT zapravo je kratica za Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications osnovane još 1973. sa sjedištem u La Hulpeu, mjestašcu od jedva 7.000 stanovnika nedaleko od Bruxellesa. To međutim ne odslikava stvarne dimenzije ovog "društva": u njemu sudjeluje oko 11.000 banaka i novčarskih institucija iz preko 200 zemalja, a kroz taj sustav protječe preko jednog bilijuna dolara - tisuću milijardi svakog dana, iz dana u dan! Dakle to je nekoliko puta više nego što je BDP čitave naše planete. Razlog: to je najjednostavniji i najpouzdaniji način plaćanja u neku drugu zemlju.

Sjedište i mjesto gdje se nalazi SWIFT niti izdaleka ne odražava značenje tog sustava za svjetsko gospodarstvo

Kako platiti ruski plin?

Sistem je jednostavan, a rubriku za unos SWIFT-a - što je u pravilu isto što i BIC (Business ili Bank Identifier Code) naći ćete i na svakoj uplatnici Vaše banke kad šaljete nekud novac. U tuzemstvu je nepotreban, ali za inozemstvo jest - i računalo će odmah znati koja je to banka i kamo ide novac. Drugim riječima, kad bi Rusija bila isključena iz tog sustava, bilo kakav novčani promet s tom zemljom bi bio ne sasvim nemoguć, ali znatno kompliciraniji.

Profesor Alexandar Libman iz Slobodnog sveučilišta Berlin upozorava na ozbiljne posljedice tog koraka. On vjeruje kako bi u slučaju potpunog isključenja Rusija iz sustava SWIFT neminovno bile pogođene sve tvrtke koje bilo kako posluju s Rusijom, a s druge strane bi i zemlje Zapada imale problema plaćati za rusku naftu i plin. "A kada bi sutra jednostavno prestale ruske isporuke onda bi to dovelo do masivnog porasta cijena na tržištu plina. To bi vodilo do novih komplikacija za europsko gospodarstvo", kaže Libman za prvi program njemačke televizije ARD.

Treba samo upisati oznaku banke u inozemstvu - i već je sve gotovo. Za Rusiju bi to svakako bila neugodnost, ali nipošto i katastrofa.

Gdje je volja, tu je i način

Kako izgleda biti suspendiran iz sustava SWIFT je već okusio Iran kad su 2012. protiv njega bile uvedene i takve gospodarske sankcije. To je doista teško pogodilo i Iran i sve strane tvrtke koje su poslovale s tom zemljom, ali se Iran ne može uspoređivati s Rusijom. Jer ta sankcija će jedva pogoditi plaćanje tvrtkama koje imaju sjedište - i račun u inozemstvu, ali su u vlasništvu Rusije ili ruskih tvrtki. Njima će biti jedino problem novac transferirati u domovinu.

No i za to su Rusija - jednako kao i Kina - sa susjednim i prijateljskim zemljama već stvorili alternativu: "Rusija i Kina su stvorili sustav s identičnom strukturom, slijede isti oblik podataka kao i SWIFT", objašnjava informatički stručnjak Jan Oetting za ARD.

Drugim riječima, ako se nešto neće moći plaćati u Rusiju, moći će se plaćati u banku te prijateljske zemlje koja će je proslijediti u Rusiju preko tog "ruskog SWIFT-a". Trajat će nešto duže, ta banka će tu htjeti također svoju proviziju, ali novac Zapada bi i tako bez problema stizao. Ako treba i izravno u Kremlj.

