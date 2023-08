Nova Netflixova serija: Johnny Depp protiv Amber Heard

U lipnju 2022. završeno je suđenje za klevetu na temelju tužbe koju je američki glumac Johnny Depp podnio protiv bivše partnerice, također glumice, Amber Heard. O tom bizarnom suđenju Netflix je snimio malu dokumentarnu seriju. Režiju je preuzela Emma Cooper.

Inače, američka televizija specijalizirana za sudske procese „Pravo i zločin“ (Law&Crime) direktno je prenosila suđenje. Ono je na društvenim mrežama izazvalo do tada neviđenu poplavu komentara i sve se pretvorilo u medijski spektakl.

U seriji se predstavljaju najbitniji iskazi kontrahenata na suđenju. Osim toga, tema je istina: tko je koga doista napadao u braku koji je trajao 15 mjeseci, a tko je samo izmišljao optužbe. Pored toga, u seriji se postavlja i pitanje nije li suđenje zapravo poslužilo kao neka vrsta promotivne kampanje za njih dvoje?

Javnost uglavnom bila za Deppa i protiv Heard

Javnost je bila podijeljena. Dokumentarna serija analizira medijsku sliku suđenja i njezin eventualni utjecaj na ishod. Izgleda da su heštegovi koji su već u nazivu imali poruke kao „Amber Heard laže" ili „Pravda za Johnnyja Deppa", predvidjeli tijek procesa.

Na kraju je Amber Heard proglašena krivom za klevetu. Morala je Johnnyju Deppu platiti deset milijuna dolara kao naknadu za izgubljena primanja. A on njoj mora platiti dva milijuna dolara zbog uvredljivih izjava svog bivšeg odvjetnika Adama Waldmanna. Odvjetnici i jedne i druge strane su uložili žalbu na presudu, ali Amber Heard je tu žalbu povukla u prosincu 2022.

Može li takav sudski postupak pred očima svjetske javnosti bilo koga pretvoriti u pobjednika, kada se zna da su u sudnici pretresani takvi detalji toksične veze kao što su krvlju pisane poruke ili fekalije na posteljini? Zar nije nužno da tako nešto negativno utječe na imidž i jedne i druge strane?

Podrška za Amber Heard

Ove godine je jedan hešteg (#IStandWithAmberHeard) okupio sve one koji misle da suđenje nije bilo pošteno, da je Amber Heard žrtva kampanje mržnje na društvenim mrežama ili sve one koji jednostavno vjeruju u verziju priče koju je u sudnici ispričala Amber Heard. Tu se kritizira i odnos moći – Depp je stariji, bogatiji i poznatiji.

Postoje i novinari koji su stali na stranu Amber Heard. Neki od njih tvrde da je sudski spor zapravo antifeministički udarac, ili kritiziraju optužbe na račun Heard, o tome da je doprinijela kraju pokreta #MeToo.

Amber Heard je bila jako razočarana presudom. „Razočarenje koje danas osjećam ne mogu izraziti riječima“, napisala je na Twitteru. Porotnici joj, kako kaže, nisu vjerovali usprkos „brdu dokaza“, pa joj je to slomilo srce. Ona smatra da je to korak unatrag za sve žene u sličnoj situaciji.

Amber Heard se smiješi u Taormini

Tridesetsedmogodišnja glumica, prema izvještajima američkih medija, još nije prihvatila neku novu ulogu, ali se nakon presude pokazala u javnosti na filmskom festivalu u Taormini, gdje je prikazan njezin film koji je snimila prije suđenja (In the Fire). Na Instagramu je napisala da su je u Italiji lijepo primili i zahvaljuje se svojim fanovima. U prosincu bi trebao biti prikazan novi film u kojem glumi Amber Heard – „Aquaman i Izgubljeno kraljevstvo" (Aquaman and the Lost Kingdom). I taj film je snimljen prije suđenja.

Jednu peticiju koja od producentske kuće traži da Amber Heard više ne glumi u seriji ovih filmova potpisalo je 4,5 milijuna ljudi, među kojima svakako ima fanova Johnnyja Deppa. Ipak, to se nije dogodilo. Pa čak je, kako kažu upućeni izvori iz filmske branše, moguće da njezina uloga u filmu postane još značajnija. Međutim, trenutno nije jasno kada će glumica prihvatiti neku novu ulogu.

Johnny Depp okreće leđa Hollywoodu

Najniža točka karijere Johnnyja Deppa bila je između 2018. i 2022. Najprije je 2018. njegova bivša supruga Amber Heard u gostujućoj kolumni u „Washington Postu“ napisala da je bila žrtva nasilja u braku. Nije se spomenulo Deppovo ime, ali je članak svakako nanio štetu njegovoj karijeri.

Depp je nakon toga izgubio uloge Jacka Sparrowa u „Piratima s Kariba" i Gellerta Grindelwalda u „Harryju Potteru". Zato je 2019. tužio Amber Heard zbog klevete i zatražio naknadu štete. Ona je uzvratila protutužbom. Suđenje je počelo u travnju 2022. u Virginiji.

Nakon presude Johnny Depp se okreće muzici – svojoj ambiciji iz mladosti. S bendom „Holivudski vampiri" (Hollywood Vampires) otišao je na turneju, a s gitaristom Jeffom Beckom snimio je i album. S njim je išao i na turneju. Dvije stvari s albuma sam je napisao. U jednoj od njih, „Sad Mother Fuckin' Parade", neki mediji su navodno prepoznali bodlje namijenjene bivšoj ženi.

Johnny Depp je 2023. na kanskoj premijeri svog prvog filma nakon suđenja „Jeanne du Barry" rekao da mu Hollywood više nije potreban. U francuskoj povijesnoj drami glavnu žensku ulogu ima Maïwenn Le Besco, koja je i režirala film. Johnny Depp je preuzeo ulogu francuskog kralja Luja XV.

