Nova izbjeglička ruta - od Bjelorusije do Brandenburga

Hovek je sretan. U prijemnom kampu Eisenhüttenstadt je već četiri dana. Ima krov nad glavom, hranu i krevet na toplom. Ima svoj mir. Niko ne urla na njega, nitko ga ne tjera., kao u Bjelorusiji i Poljskoj. To priča Hovek, dvadesetdevetogodišnji frizer iz Sirije: „Bjelorusi su nam prijetili oružjem i naredili nam da idemo u Poljsku. Poljaci su blokirali put i vikali su 'Go back to Belarus!'. I tako smo išli tamo pa ovamo". On govori kako nisu imali ništa za jelo, vani je bilo hladno i vlažno. A vidjeli su čak i vukove. Pili su vodu s lišća ili iz muljevitog potoka. Hodali su osam dana. Grupa je zalutala. Izgubili su jedni druge iz vida. Haveku je pošlo za rukom prijeći na poljsku stranu. Našao je jednog taksista, ili možda nekog čovjeka s autom koji je htio nešto zaraditi. Hovek je platio 2500 dolara za vožnju do Frankfurta na Odri. Na mostu između Poljske i Njemačke zaustavila ga je njemačka granična policija i odvela ga u prihvatni kamp. Zato je Hovak pun pohvala za njemačku policiju.

Broj izbjeglica u stalnom porastu

Hovek na cilju

Posljednjih tjedana je broj stranaca koji ilegalno dolaze u Njemačku preko Bjelorusije i Poljske u stalnom porastu. Najveći broj njih granicu prelazi u saveznoj pokrajini Brandenburg. Dok je u kolovozu zabilježeno 200 ilegalnih prelazaka granice, u rujnu je taj broj porastao na 1500, a u prva dva tjedna listopada ilegalno je u Brandenburg ušlo preko 900 migranata. Početkom ljeta bilo ih je mjesečno svega 26. Samo 30. rujna njemačka pogranična policija je zaustavila dva kamiona s 40 izbjeglica iz Iraka, Irana i Sirije. Direktor prijemnog kampa Eisenhüttenstadt Olaf Jansen kaže:„Računamo s tim da će ovog mjeseca doći 4.000 ljudi, a u sljedećim mesecima još više“. Kamp na rubu grada se sastoji od dugih žutih višekatnica između kojih su asfaltirane ulice. To je ranije bila vojarna. Zemljište je ograđeno žicom, na ulazu je rampa. Ali ljudi mogu bez problema ulaziti i izlaziti: „Ovo je prijemni kamp, a ne zatvor“, kaže čovjek koji radi u kampu, sliježući ramenima.

Popunjen smještaj za izbjeglice

Na desetke ljudi sjede na travnjaku u centru prihvatnog kampa. Muškarci, žene, djeca svih uzrasta. Teoretski, ovdje se mogu smjestiti 3.500 osoba. Pored toga, postavljaju i kontejnere kao stanicu za karantenu za novopridošle i za oboljele od koronavirusa. Na drugoj strani su šatori s grijanjem za prvi smještaj novih izbjeglica. Pokrajina Brandenburg smatra da će svi smještajni kapaciteti biti popunjeni do kraja listopada. Ministrica za socijalna pitanja u Brandenburgu Ursula Nonnennmacher je prošlog vikenda poručila vlastima okruga da će morati pronaći smještaj za dodatne izbjeglice. Ministarstvo je navelo broj od 5.423 izbjeglica koje se moraju rasporediti po općinama. U srpnju je taj broj iznosio 3.173 osobe.

Bolji život u Njemačkoj?

Iraöki Kurd Sabah s djecom

Trogodišnji Rivan ne igra se s ostalom djecom nego se drži oca Sabaha. On se ne smije, svojim tamnim očima gleda ozbiljno i oprezno. Poslije šest dana u Eisenhüttenstadtu Rivan se očito još uvijek boji da se ne izgubi. Sabah je irački Kurd. Nije htio ostaviti ženu i djecu – pored Rivana ima šestogodišnju kćerku i četrnaestogodišnjeg sina. Zajedno su krenuli na put. Četiri puta su ih hvatali na poljsko-bjeloruskoj granici. Poljaci uz granicu su im dali vodu i suhu odjeću za djecu. Ali graničari su ih, kako kaže Sabah, jednostavno vratili u šumu. Bojao se da bi se djeca mogla smrznuti kada su morali spavati na zemlji. Napokon im je uspjelo da izbjegnu poljske straže i da nađu čovjeka koji će ih za novac prebaciti do njemačke granice. Sabah sada smatra da u Njemačkoj, gdje nema progona Kurda, njegova djeca imaju šansu za bolji život.

Ali taj se san vjerojatno neće ispuniti. Prema sporazumu Dublin 2, izbjeglice moraju podnijeti zahtjev za azil u onoj zemlji Europske unije u koju su prvo došli. U ovom slučaju to je Poljska. Oni mogu postaviti zahtjev za dodjelu azila, ali će vjerojatno biti vraćeni u Poljsku. Njemačka je prošle godine na temelju tog pravila 3.000 ljudi vratila u Poljsku.

Izbjeglice između dvije bodljikave žice

Pune bivše vojarne u Eisenhüttenstadtu

Nije jasno do koje mjere je na te odluke utjecala nedavna promjena zakona o strancima u Poljskoj. On omogućava da se odmah odbiju zahtjevi osoba koje pređu granicu izvan graničnih prijelaza i da se te osobe odmah vrate preko granice. Poljska pogranična policija već sada šalje migrante natrag u Bjelorusiju i to ne na službenim graničnim prijelazima nego preko šuma i močvara. S obzirom ne to da je Bjelorusija, kao prije toga Poljska, na nekim mjestima podigla žičanu ogradu, sve je teže prijeći te prepreke. Migranti su doslovno zatvoreni između dvije bodljikave žice na granici.

Ministar unutarnjih poslova Brandenburga Michael Stübgen apelira na druge njemačke pokrajine da iz solidarnosti preuzmu dio migranata. Istodobno zahtjeva i reakciju Europske komisije i njemačkog Ministarstva vanjskih poslova:“Očekujem da se konačno stane na kraj Lukašenkovom krijumčarenju ljudi. Ovdje u Eisenhüttenstadtu možemo samo liječiti simptome tog izbjegličkog vala, uzroci su u Minsku i moraju biti zaustavljeni", rekao je Stügen prošle srijede (6.10.2021) na jednoj konferenciji za tisak u Eisenhüttenstadtu.

U Frankfurtu na Odri policija se sprema za pogoršanje situacije, podižući na gradskom zemljištu šatore i postavljajući sanitarne čvorove za izbjeglice.

