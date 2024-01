Nominirani za Oscar: „Zbornica“, Sandra Hüller i Wim Wenders

Njemačka ove godine s posebnim uzbuđenjem čeka dodjelu Oscara, 10. ožujka u Los Angelesu: jer, nakon što su u Hollywoodu priopćene nominacije, šanse da netko od Nijemaca dobije najvažniju svjetsku filmsku nagradu, puno su veće nego inače.

Glumica Sandra Hüller

Sandra Hüller je nominirana za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu „Anatomy of a Fall" u kojem igra uspješnu spisateljicu osumnjičenu za ubojstvo supruga. Suparnice su joj Emma Stone („Poor Things"), Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon"), Annette Bening („Nyad") i Carey Mulligan („Maestro").

A i u kraljevskoj konkurenciji za najbolji film su čak dva filma u kojima Hüller glumi glavnu ulogu: pored drame „Anatomy of a Fall" to je i film „The Zone of Interest" uznemirujuća drama u kojoj Sandra Hüller glumi Hedwigu Höss, suprugu zapovjednika Auschwitza, njemačkoga koncentracijskog logora u okupiranoj Poljskoj.

„Sretna sam što su oba filma dobila tako veliko priznanje i što je sav naš rad toliko priznat. Jednostavno je vrlo lijep osjećaj da prostor u kojem se to vidi postaje toliko veliki. To je zaista sjajno", rekla je Sandra Hüller za dpa.

Konkurenti za ovog najvažnijeg Oscara su još „Oppenheimer", „Poor Things", „Killers of the Flower Moon", „Barbie", „Past Lives", „The Holdovers", „Maestro" i „American Fiction".

Najbolji strani film

Čak tri od pet filmova nominiranih u kategoriji najbolji strani film su na neki način njemački: to je njemačka produkcija „Zbornica" (Das Lehrerzimmer) redatelja Ilkera Çataka, film o eskalirajućem sukobu u jednoj školi i nastavnici u nevolji. Zatim japanski film „Perfect days" koji je režirao Nijemac Wim Wenders. I već spomenuti film „The Zone of Interest" Britanca Jonathana Glazera sa Sandrom Hüller.

Njemački redatelj turskog podrijetla Ilker Çatak (40) za dpa je rekao: „Svi smo se samo zagrlili i popili čašu šampanjca i naravno bilo je odlično. Dakle, zaista je sjajno i zato što smo nominirani s Wimom Wendersom. A Wim je bio moj idol, jedan od mojih učitelja, da tako kažem. Dva sata prije objave nominacija Wim i ja smo razmjenjivali poruke i ja sam napisao: moj najveći san je da budem nominiran s tobom. I to dogodilo, i to je zaista fenomenalno. Ali i to što je Sandra Hüller nominirana – to je jednostavno sjajno."

Redatelj Wim Wenders reagirao je sa strahopoštovanjem na svoju nominaciju za Oscara. „Velika mi je čast da predstavljam Japan na dodjeli Oscara, zemlju mog velikog filmskog majstora Yasujira Ozua! 'Perfect Days' je bio vođen njegovim duhom, tako da ne mogu biti sretniji zbog ove nominacije", rekao je 78-godišnji filmski umjetnik.

U kategoriji za najbolji strani film nominirani su i španjolski film „Society of the Snow", kao i talijanski film „Io Capitano".

Oppenheimer - 13 nominacija

U kategoriji Oscara za režiju nominirani su Justine Triet („Anatomy of a Fall"), Jonathan Glazer („The Zone of Interest”), Martin Scorsese („Killers of the Flower Moon"), Giorgos Lanthimos („Poor things") i Christopher Nolan („Oppenheimer").

U kategoriji „najbolji glumac u glavnoj ulozi" nominirani su Bradley Cooper („Maestro"), Cillian Murphy („Oppenheimer"), Colman Domingo („Rustin"), Jeffrey Wright („American Fiction") i Paul Giamatti („The Holdovers").

Drama o atomskoj bombi „Oppenheimer" ima ukupno 13 nominacija. Zatim slijedi feministički inspirirana verzija Frankensteina „Poor things" s jedanaest nominacija te potom Scorseseova potresna priča smještena u indijanski rezervat „Killers of the Flower Moon", koja ima deset nominacija.

Scena iz filma "Poor things" Foto: Searchlight Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Nijemci i neki najvažniji Oscari

Njemačka produkcija „Na Zapadu ništa novo" do sada je najuspješniji njemački film, kada se radi o Oscarima: 2023. je nominiran u čak devet kategorija, uključujući i za najbolji film, što je bilo prvi put za neki njemački film. Ratna drama je na kraju nagrađena s četiri Oscara u kategorijama - strani film, kamera, filmska glazba i scenografija.

U kategoriji najbolji strani film Oscara su prethodno dobili njemački filmovi „Život drugih" (2007.), „Nigdje u Africi" (2003.), i „Limeni bubanj" (1980.).

Nijemac Hans Zimmer dobio je svog drugog Oscara za glazbu u filmu „Dune" (2022.), a prije toga je to bilo 1995. za animirani film „Kralj lavova".