Njemačko-britanska suradnja na vojnom planu

Dug spisak zajedničkih i konkretnih projekata dokazuje koliko ozbiljno vlade Njemačke i Velike Britanije shvaćaju suradnju. Njemački koncern Rheinmetall će investirati u Ujedinjenom Kraljevstvu. Trebala bi nastati jedna tvornica u kojoj će se od 2027. proizvoditi tenkovske cijevi i otvorit će se 400 radnih mjesta. Te cijevi bi se trebale između ostalog ugrađivati u tenk Challenger 3 britanske vojske.

Dogovor dviju vlada predviđa i da njemački izviđački zrakoplovi mogu djelovati iz vojnih zračnih luka u Škotskoj. Na taj način bi se trebao pojačati nadzor morskog prostora na sjevernom Atlantiku. Radi se o zaštiti kritičnih infrastruktura pod vodom, na primjer plinovoda, strujnih kablova i telekomunikacijskih veza. Britanski ministar obrane John Healey je ovaj sporazum nazvao "povijesnim". On definira projekte na svim područjima, kazao je on: na moru, u zraku, na kopnu i internetu. Oba ministra obrane su istaknula da se radi o jačanju obrane, što bi trebao biti signal upućen Rusiji. Njemački ministar obrane Boris Pistorius je istaknuo: "S obzirom na Putinovu politiku razaranja i podjele, nudimo nešto drugo, solidarnost i povjerenje. Skupa s Britancima ćemo provesti projekte kako bismo ojačali našu obranu i moć zastrašivanja."

Ujedno i znak Ukrajini

Ovim sporazumom dvije zemlje jačaju svoju kooperaciju. Ujedno su to zemlje koje u Europi raspolažu najvišim proračunima za obranu. Kooperacija je otvorena i za druge članice NATO-a, kako su naglasili ministri. No, ta suradnja je ujedno i jasan znak Ukrajini. Obje zemlje masivno podržavaju tu zemlju koju je napala Rusija. "Mi ćemo zajedno nastaviti našu podršku Ukrajini", kazao je Pistorius. On je u podsjetio i na razaranja koja uzrokuju ruski napadi u Ukrajini. Podrška toj zemlji se mora nastaviti, kazao je on i uputio na to da je Njemačka samo u ovoj godini Ukrajini pružila pomoć u vrijednosti od osam milijardi eura.

Njemačka tvrtka Rheinmetall će investirati u Velikoj Britaniji Foto: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Britansko-njemački dogovor predviđa i da kopneni vojnici dvije zemlje, koji su su stacionirani na Baltiku, bolje surađuju. Logistika bi se trebala koristiti zajednički. Osim toga, trebali bi se zajednički razviti i sustavi za protuzračnu obranu, kao i intenzivirati istraživanja o umrežavanju bespilotnih letjelica i borbenih zrakoplova.

Ojačan "europski stup" NATO-a

Sve to je jačanje "europskog stupa" Sjevernoatlantskog Saveza, kako je naglašeno na konferenciji za novinare održanoj ovoga tjedna. Pritom se radi i o tome da se NATO učini neovisnijim od SAD-a. Predsjednički kandidat Donald Trump je u prošlosti opetovano zahtijevao jači angažman europskih partnera te prijetio da će stopirati podršku Ukrajini.

Britanski ministar obrane Healey je istaknuo da je ovo početak jednog novog odnosa Velike Britanije sa zemljama Europske unije. Laburistička stranka je ovakav jedan sporazum na području obrane obećala i sada je to i ispunila, poručio je Healey. On je istaknuo i gospodarsku korist kooperacije, na primjer suradnja s Rheinmetallom. Time se dolazi do investicija, potiče se rast i stvaraju radna mjesta, pojasnio je britanski ministar obrane.