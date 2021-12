Njemačkim skijalištima prijeti propadanje

Skijališta u njemačkim Alpama s velikim hendikepom kreću u drugu zimsku sezonu u vrijeme pandemije. Najstrože mjere protiv korone na području od Berchtesgadena do Oberstdorfa plaše mnoge turističke djelatnike. Bavarski premijer Markus Söder i njegova vlada propisali su da na područjima za provedbu slobodnog vremena mora vrijediti pravilo 2G plus. To znači, tko se želi voziti žičarom mora ne samo imati potvrdu da je cijepljen ili da je prebolio COVID 19, nego mora predočiti i svjež negativan test na koronu. Savez njemačkih žičara već se požalio da mu time prijeti „smrtni udarac".

U Austriji za skijališta vrijedi pravilo 2G, to znači da pristup imaju oni koji su cijepljeni ili su preboljeli COVID. Još opuštenije stvari prilaze Švicarci. Tamo vrijede slična pravila kao i za vožnju u javnom prometu: obveza nošenja maske u zatvorenim prostorima, uključujući i zatvorene kabine žičara. Ne zahtijeva se ni pravilo 3G (cijepljeni, preboljeli, negativno testirani), a kamoli 2G. Vučnice s otvorenim sjedalima se smije koristiti i bez maske.

Njemačka ima najstroža pravila za goste u skijaškim područjima

Strah od novog soja virusa

To ne znači da je u Švicarskoj zavladao optimizam glede korone. Svuda vlada neizvjesnost. „Ne možemo, nažalost, dati nikakvu prognozu s obzirom na to da se ne može znati ni kakva će situacija biti s novim sojem virusa – omikron", kaže jedna glasnogovornica švicarskog turizma. Prošli tjedan je Njemačka zbog rasta broja inficiranih i Švicarsku proglasila područjem visokog rizika, kao što je već ranije na taj popis uvrstila Austriju. A to je loša vijest za hotelijere u obje susjedne zemlje.

Već prvu zimu u vrijeme korone 2020./2021. švicarska skijališta su prebrodila s najmanjim gubicima. Trenutno puno toga govori u prilog tezi da bi i ove zime stvari mogle proći slično.

Prošle sezone je broj gostiju u bavarskim žičarama bio jednak nuli jer je lockdown vrijedio sve do proljeća. Žičare su radile samo ponegdje i to za neka skijaška natjecanja.

Sve je spremno čekalo cijelu zimu

S obzirom da se početkom prošlogodišnje skijaške sezone nije moglo procijeniti koliko dugo će vrijediti lockdown, skijaške piste u Garmisch-Partenkirchenu i drugdje su marljivo pripremane, žičare i vučnice su spremne čekale dolazak gostiju. Ali, skijaške piste su koristili samo oni koji su se na brda penjali pješice.

Piste su cijele zime održavane, ali do proljeća gosti nisu smjeli doći

U Austriji su prošle sezone gotovo potpuno izostali inozemni gosti, koji su inače većina skijaša. Prije pandemije austrijske žičare su imale više od 50 milijuna „skijaških dana" po sezoni. U sezoni 2020./2021. ih je po navodima austrijske Gospodarske komore bilo samo 9,2 milijuna. Broj gostiju je, dakle, kao i u bavarskim zimovalištima na vrhuncu sezone pao za više od 90 posto. Slično je bilo i u talijanskom Južnom Tirolu.

Švicarski hotelijeri su, međutim, u zimskoj sezoni 2020./2021. imali 9,4 milijuna noćenja, što je pad za 26,4 posto. S obzirom na pandemiju koronavirusa to je razmjerno malen pad. A i početak ove sezone za švicarske turističke djelatnike izgleda ohrabrujuće. „Trenutno imamo jako dobro stanje bukiranja u odnosu na prošlu godinu", kaže Jan Steiner iz tvrtke Engadin PR iz St. Moritza. „Trenutno nema nikakvih ograničenja ni zatvaranja, naša sezona je, zahvaljujući ranom padu snijega, već u studenom, odlično počela." To se može zahvaliti i nadmorskoj visini švicarskih skijališta. Područje Hochtal se nalazi na 1.700 metara nadmorske visine.

Švicarci zbog visine planina imaju dužu skijašku sezonu

Niže planine, kraća sezona

U Austriji i Južnom Tirolu se skijališta mogu nadati da će ova sezona ipak biti bolja nego prošlogodišnja.

Ali, nitko ne očekuje povratak tako velikog broja gostiju kao prije pandemije. Trenutno nije moguća ozbiljna prognoza, kaže Franz Hörl, predstavnik Strukovnog saveza žičara u austrijskoj Gospodarskoj komori. „Ali, nama je već jasno da to neće biti sezona 'kao prije', prije COVID-a 19, jer se mora računati s ograničenjima."

U Bavarskoj su očajni u skijaškim odredištima. „S ovim odlukama umire svaka nada na oporavak branše zimskih sportova", kaže predsjednik Saveza žičara Matthias Stauch u vezi s odlukom o uvođenju pravila 2G plus.

Njemačka skijališta ionako imaju prirodni nedostatak u usporedbi s konkurencijom u susjednim zemljama. Jer, bavarske planine su niže i manje, pa su i skijaška područja manja i sezona kraća.

aj/dpa