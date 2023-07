Njemački tisak: Omiljena i omražena splitska Ultra

„300 eura kazne za konzumiranje alkohola, uriniranje ili spavanje na javnim prostorima, 300 eura za selfie na spomeniku na koji se popne ilegalno, 150 eura za povraćanje“, piše list Rheinische Post (RP) o katalogu sankcija koji očekuje turiste koji se u Splitu ne budu ponašali na prikladan način. Ovaj njemački list dodaje da su tijekom lipnja komunalne vlasti kaznile turističke izgrednike s ukupno 30.000 eura. „U ljetnoj sezoni ne pune se samo blagajne gastronoma u najvećoj party-metropoli Splitu“, zaključuje RP. I prenosi navode dogradonačelnika Bojana Ivoševića koji je rekao da su izgrednici platili 40% tih kazni u roku od tri dana kako bi tako „uživali" u popustu od 50%.

Dopisnik ovog lista Thomas Roser napominje da je Gradsko vijeće Splita usvajanjem kataloga kazni koncem svibnja reagiralo na sve brojnije žalbe žitelja hrvatskoga grada, odnosno na javno zgražanje snimkama koje dokumentiraju kako se turisti „olakšavaju“ u uličicama po centru Splita, unutar Dioklecijanove palače, kako tamo kopuliraju ili padaju u komu od veće količine konzumiranog alkohola.

„Dodatni izvori prihoda za gradsku blagajnu se naziru ovaj tjedan: idući vikend počinje festival Ultra u Splitu, koji će u proturječnu hrvatsku party-metropolu privući desetke tisuća ljubitelja glasnih elektro-ritmova“, piše ovaj list. Ultra je, dodaje RP, Splitu podarila imidž „cool party-grada“ na jugoistoku Europe. Novi su gosti u grad donijeli novi novac, napominje se: „Ali na nesreću metamorfoza u party-metropolu nije pratila jasno raspoznatljiva strategija“. Njemački list napominje kako je u starom dijelu grada niknuo veći broj klubova, kafića, zalogajnica, da ima više noćnog života, ali i podsjeća da je sve više konflikata zbog partyja, odnosno da sve manje ljudi živi u centru. „A one koji još tamo žive, sve više nervira buka partijanera."

Splitski Peristil Foto: Dragoslav Dedović/DW

Problemi s partijanerima u Splitu

Zašto RP o Splitu piše kao o „proturječnom“ gradu? Prije svega zbog načina na koji se taj grad odnosi prema „poželjnim, ali i omraženim“ party-gostima. Na jednoj strani, kako piše RP, gradski oci pokušavaju ograničiti ekscese te vrste turizma, a na drugoj strani gastronomi „mame“ goste ponudama u koje je uključena neograničena konzumacija alkohola: „Besplatna pizza i 100 minuta besplatno pivo, jeftini whiskey, rum, džin ili vodka za 24 eura, to je poslovni model lokanja u hordama, koje se organizira u diskotekama i koje oduševljene pristalice ima posebice među posjetiteljima s britanskih otoka“, napominje RP.

„A tko napuni svoje goste, morao bi im dati i dovoljno mogućnosti da se olakšaju“, dodaje njemački list. Rheinische Post u tom kontekstu prenosi kako se portal Total-Croatia-News.com žali, među brojnim problemima s partijanerima u Splitu, i na manjak javnih toaleta: „Uriniranje u povijesnom centru je grozno. Ali ljudi se moraju negdje pomokriti."

Slični problemi muče i neke druge lokacije. Agencija dpa u svom članku donosi pregled mjera kojima se popularne turističke destinacije bore protiv ekscesa posjetitelja iz cijelog svijeta. Radi se o turistima koji ne poštuju pravila ponašanja na licu mjesta, ali i kaznama uz pomoć kojih vlasti sankcioniraju njihovo kršenje.

NEPAL

Mount Everest privlači alpiniste iz cijelog svijeta. A oni sa sobom “dovlače” i brdo opreme, koju jednim dijelom neki od njih jednostavno ostave na licu mjesta. Rezultat je da je kolos na Himalajima postao “najviše deponija smeća na svijetu“, kako mnogi nazivaju Mount Everest. Tvrtke koje organiziraju ekspedicije u međuvremenu od svojih mušterija zahtijevaju plaćanje kaucije od 4.000 dolara (3.700 eura). Ako ih se uhvati da su za sobom ostavili otpad ili opremu, kauciju im se ne vraća. Već nekoliko godina i nepalski vojnici pomažu u skupljanju otpada. Samo u ovogodišnjoj proljetnoj sezoni prikupili su 13.621 kilogram, tvrdi Ministarstvo turizma Nepala.

ŠPANJOLSKA

Mallorca je vrlo popularan otok među turistima iz inozemstva. U već odavno alkoholni ekscesi brojnih posjetitelja, odnosno njihovo neprikladno ponašanje, Mallorci donose negativnu reklamu. U glavnim ulogama su često Nijemci i Englezi, piše dpa. Lokalno stanovništvo se žali na mnogobrojne pijane turiste, na plaže koje zaudaraju na alkohol i urin, na turiste koji se "olakšavaju” na javnim površinama.

AUSTRALIJA

Turisti u Down Under često podcjenjuju opasnosti od strane jedinstvenog životinjskog svijeta, te pritom ne poštuju uvijek sigurnosna pravila. Prošlog prosinca jedna je turistkinja navodno htjela pomaziti jednog kengura, a on ju je napao, te počeo trčati za njom kada je ona htjela pobjeći, skočio na nju i na koncu pobjegao. U srpnju prošle godine skupina turista je u čuvenom Kakadu nacionalnom parku ignorirala upozorenja na krokodile u rijeci. Kasnije se pojavila video-snimka na kojoj se vidi odrasle osobe i djecu u vodi, odnosno krokodile koji iz blizine “motre” turističku skupinu. Ta je scena završila bez posljedica. Ali to nije uvijek tako, kako pokazuje i tragična sudbina jednog ribiča u Queenslandu, kojeg je u svibnju ove godine krokodil – doslovno progutao.

EGIPAT

Egipćanima su piramide svetinja. Jedan od najvećih incidenata na njima je skrivio jedan danski fotograf 2018. Sa svojom partnericom on se u noćnim satima popeo na čuvenu Keopsovu piramidu i tamo su se fotografirali tijekom seksualnog čina (ili simuliranog seksa). Vlasti su bile šokirane i to nazvale „kršenjem javnog morala“. Državno odvjetništvo je pokrenulo istragu. Već 2016. je jedan njemački turist dobio doživotnu zabranu ulaska u Egipat, zbog toga što se popeo na jednu piramidu – a to je strogo zabranjeno.

INDONEZIJA

Turisti se neprikladno ponašaju ne samo na Baliju, već i u muslimanskoj pokrajini Aceh. Jedan Australac je koncem travnja ove godine pijan i gol trčao po ulici i napadao prolaznike. Pritom je ozlijedio jednog ribara. 23-godišnjak je na koncu bio uhićen. Po islamskom pravu (šerijatskom) prijetilo mu je kažnjavanje u obliku 40 udaraca bičem. Ali prošao je ipak nešto manje bolno: morao je platiti odštetu svojoj žrtvi od oko 15.000 eura, te je nakon toga protjeran.

Nacionalni park Yellowstone Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images

SAD

Čuvari u poznatom nacionalnom parku Yellowstone upozoravaju turiste da se drže podalje od divljih životinja. I svejedno je jedan havajski turist u svibnju skrivio smrt jednog malog bizona. Na novorođenče je turist naletio pored jedne rijeke, te je dodirnuo životinju. Bizona je nakon toga njegovo krdo odbacilo, te je on morao biti eutanaziran. Uprava parka je kaznila tog muškarca s nešto više od 1.000 dolara (910 eura). Za takve ignorantske posjetitelje u toj regiji već postoji i poseban izraz. Njih se naziva „tourons“, što je kombinacija riječi „turisti“ i „moroni”,, odnosno “idioti”. Na Instagramu postoji i jedan kanal ("Tourons of Yellowstone") na kojem se može razgledati stotine fotografija i video-snimaka koje dokumentiraju neprikladno ponašanje posjetitelja parka.

FRANCUSKA

U Parizu turisti često bukiraju smještaj u Airbnb apartmanima, a ne u hotelima. Pritom nemaju puno obzira prema ljudima koji žive u tim kvartovima. “U svako doba dana i noći prave buku sa svojim koferima, organiziraju zabave, i skroz im je svejedno kad ih zamolimo da budu malo tiši”, tako je list JDD nedavno citirao jednu srditu Parižanku. Gosti osim toga, kako se navodi, posvuda bacaju smeće u toj zgradi. Gradska uprava je uvela stroga pravila kojima se regulira iznajmljivanje turističkog smještaja, a provode se i redovite kontrole. Zato neki iznajmljivači, kako navodi JDD, svojim gostima kažu da jednostavno ne otvaraju vrata.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu

T. Roser/Rheinische Post/C. Frentzen/dpa/ms