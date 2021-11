Njemački tisak o Đokoviću: Bez cjepiva ništa od turnira u Australiji?

Berliner Zeitung (BZ), dnevni list iz glavnog grada Njemačke, na sportskim stranicama donosi tekst o dilemi Novaka Đokovića o tome hoće li ili ne sudjelovati na predstojećem turniru u Melbourneu, gdje je pobijedio već devet puta.

„Oštre anti-pandemijske mjere u Australiji mogle bi još prije prvog udarca reketom u Melbourneu zaustaviti Novaka Đokovića u njegovom lovu na rekordni broj trofeja. Samo što je branitelj titule na turniru objavio da će zbog očekivanih restrikcija ostaviti otvorenim odgovor na pitanje hoće li sudjelovati na Grand Slamu u Australiji, premijer savezne države Victorije Daniel Andrews je bio jasan:

„Ne vjerujem da će necijepljeni tenisač dobiti vizu da doputuje u ovu zemlju“. Ovo je on izjavio u utorak (19.10.). Doduše, Đoković je prebolio koronu, ali u razgovoru za Blic u ponedjeljak navečer (18.10.) nije odgovorio na pitanje je li se cijepio“.

Đoković: To je privatna stvar…

Autor teksta navodi riječi Đokovića da je to privatna stvar i da pitanje nije prikladno. Nadalje se u tekstu, objavljenom danas u njemačkom dnevnom listu BZ kaže:

„Pobjednik na 20 Grand Slam turnira trijumfirao je devet puta u Melbourneu, a uspjeh na još jednom turniru koji se održava za skoro tri mjeseca, učinila bi ga rekorderom ispred Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafaela Nadala. `Naravno da želim igrati`, naglasio je Đoković. Ipak, on se ne može nadati da će mu Andrews progledati kroz prste ako nije cijepljen.“

Đoković nakon ovogodišnje pobjede u Melbourneu

„Virusu je svejedno na kojem je netko mjestu na svjetskoj listi i na koliko je velikih turnira pobijedio. Igrači moraju biti cijepljeni da bi zaštitili i sebe i druge“, naglasio je premijer australske države Victorije, osvrnuvši se i na druge sportove. Rekao je da ne vjeruje da će i drugi sportaši poput igrača golfa ili vozača Formule 1 ubuduće moći ući u zemlju bez potvrde o cijepljenju.

Utrka Formule 1 u Melbourneu je otkazana i prošle i ove godine, a sljedeće godine zakazana je za 10. travnja. Velika nagrada Australije je ustvari tradicionalno otvarala sezonu, ali će sljedeće godine biti tek treća trka, zbog toga što se organizatori nadaju da će se pandemijska situacija u proljeće popraviti – ove je godine zaraza dovela do oštrijih mjera karantene. Otvoreno prvenstvo Australije u golfu održat će se umjesto u siječnju, tek koncem sljedeće godine. Đoković ukazuje na to da su mnogobrojni profesionalci, među njima i najbolja Njemica Angelique Kerber, morali u dvotjednu hotelsku karantenu, premda su klasificirani samo kao osobe koje su imale kontakt sa zaraženima. Izgleda da će tako biti opet.

Žestoke kritike na račun Đokovića

S druge strane, Beograđanin je bio izložen žestokoj kritici zbog organiziranja Adria Toura prethodnog ljeta. S tog turnira su u javnost stigle slike igrača na zabavama, a bilo je i zaraženih – na koncu se i Đoković inficirao. Prošli tjedan je ministar sporta Victorije, Martin Pekula, savjetovao sportašima da se hitno cijepe. Nadležne državne institucije i organizatori turnira imat će sastanke idućih dana. Koncem idućeg tjedna bit će poznat rezultat“

Autor teksta navodi Đokovićevu izjavu da mu je njegov agent rekao da se Teniski savez Australije trudi poboljšati situaciju za igrače. Potom se u tekstu kaže:

„Vrhunski igrači kao finalist Otvorenog prvenstva Francuske Stefanos Tsitsipas, koji je povremeno izražavao skepsu prema vakcini, ili prošlogodišnji pobjednik Otvorenog prvenstva SAD, Austrijanac Dominic Thiem, najavili su da će se cijepiti. Ostaje nejasno što će biti s Đokovićem. On pauzira nakon izgubljenog finala u Americi prije pet tjedana, a izostao je, bez navođenja razloga, i s turnira u Indian Wellsu. Samo je objavio da je nakon finala u New Yorku puno vremena provodio sa svojom obitelji i da nije trenirao. Đoković je porazom od Medvedeva propustio priliku da kao prvi igrač nakon 52 godine trijumfira na sva četiri velika najvažnija turnira u godini. On namjerava nastupiti na turniru u Parizu u studenom, kao i na Masters Cupu u Torinu, te u Davis Cupu” piše Berliner Zeitung.

Priredio: Dragoslav Dedović

